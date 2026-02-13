『サイバーパンク2077』公式ライセンスアクセサリー「シルバーメッキ仕上げVの弾丸ネックレス」2026年9月下旬発売予定！
エンターテインメント関連商品を展開するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は大人気ゲーム「Cyberpunk2077 (サイバーパンク2077)」より、公式ライセンス新商品（メーカー：Fanattik）「サイバーパンク2077 Vの弾丸ネックレス シルバーメッキver.」の予約販売を2026年2月10日（火）より開始しました。
■販売について
＜オンライン販売＞
INFOLENS GEEK SHOP：http://bit.ly/4an1wWk
予約開始：2026年2月10日（火）13：00～
発売時期：2026年9月下旬
＜店頭販売＞
INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店販売
販売開始：2026年9月下旬予定
店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F
*店頭販売は発売日以降、順次開始予定です。取り扱い店舗は今後追加される可能性がございます。
■商品情報サイバーパンク2077 Vの弾丸ネックレス シルバーメッキver.
大人気ゲーム「Cyberpunk2077」より、シルバーメッキ仕上げVの弾丸ネックレスが登場！
物語の重要な転機を象徴する「Vの弾丸」を忠実に再現した、公式ライセンスアクセサリーです。
24金メッキを施した弾丸と、鈍く輝く.999シルバーメッキのフレームを組み合わせた、高級感のある仕上がり。ナイトシティの世界観を身にまとう、ファン必携のレプリカアイテムです。
発売日：2026年9月下旬 発売予定
価格：\13,200（税込）
商品サイズ：
弾丸パーツ：H: 約24mm
フレーム：直径：55mm
※画像はイメージの為変更がある場合がございます。
※モニターの表示の違いにより、製品の色は表示される画像と異なる場合があります。
■ INFOLENS GEEK SHOPについて
インフォレンズ株式会社が運営するINFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。2023年3月に池袋パルコ店をオープン。ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲーム・エンターテインメントグッズ専門店となっています。
【店舗情報】
＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞
https://geekshop.infolens.com/
＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞
所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F
TEL ：03-5985-4011
http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro
＜公式X＞
INFOLENS GEEK SHOP
https://x.com/INFOLENSGEEK
INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店
https://x.com/igs_ikebukuro
■インフォレンズ株式会社について
インフォレンズ株式会社は、公式ライセンス商品を製造する各国ライセンシーの正規輸入販売代理店、およびオリジナル商品の製造販売を行う正規ライセンシーです。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。
【会社概要】
商号 ： インフォレンズ株式会社
代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋
本社 ： 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階
設立 ： 2018年10月
事業内容： ゲーム関連商品の輸入卸売・製造販売
URL ： http://www.infolens.com(http://www.infolens.com)
(C) 2026 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo, Cyberpunk, Cyberpunk 2077 and the Cyberpunk 2077 logo are trademarks and/or registered trademarks of CD PROJEKT S.A. in the US and/or other countries.