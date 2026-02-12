世界1,500万人が選ぶeSIM「Holafly」が最新トラベルトレンドを公開。日本人旅行者の関心は旅先での「体験の質」へ

HOLAFLY LIMITED

海外旅行の本格的な回復に伴い、日本人旅行者が重視するポイントに静かな変化が起きています。単なる旅行先の選定にとどまらず、現地での地図検索やSNS発信、デジタルチケットの予約・提示といった「旅先でのスムーズな行動」や、必要な情報にいつでもアクセスできる「ストレスフリーな通信環境」を整えることで、旅行体験の質を最大化させたいというニーズが高まっています。世界200以上の目的地で「データ無制限」を提供する海外旅行用eSIMプロバイダー、Holafly（オラフライ）は、こうした旅行者の期待に応え、「海外での通信にまつわる不安を解消し、誰もが安心して旅を楽しめる環境の実現」を目指しています。現在、世界で1,500万人以上の旅行者が、Holaflyを旅のパートナーとして選んでいます。

■ 海外旅行の優先事項の変化：「現地での体験の質」を重視

今日の日本人旅行者は、目的地に到着した後の活動の質をこれまで以上に重視するようになっています。通信環境の確保は、現地でのキャッシュレス決済、乗り換え案内アプリの活用、リアルタイムのSNS投稿などを支え、滞在全体の満足度を左右する重要な「旅のインフラ」です。Holaflyは、データ無制限プランを提供することで、通信制限やギガ不足のストレスを解消し、現地での体験そのものに集中できる環境を支援します。

■ 旅行者が求める「正確性と信頼性」へのコミットメント

Holaflyの共同創設者であるYingyan (Lidia) Hu（インヤン・リディア・フー）は、日本人旅行者が求めるサービスについて次のように述べています。

「日本の旅行者は、正確性、信頼性、そして専門的な情報源を非常に重視する傾向があります。だからこそ私たちは、モバイルテクノロジーが旅をどのようにサポートできるかを深く理解し、その知見を明確かつ有用な形で共有することに注力しています。」

■ 2025年のデータから見る最新旅行トレンド

Holaflyのデータによると、2025年の日本人旅行者の渡航パターンには明確な傾向が見られます。ヨーロッパが最も人気の旅行先となっており、その次に中国、韓国、アメリカ（特にハワイ）、オーストラリアと続きます。複数の国や都市を巡りながら、現地の文化や歴史をじっくり味わう長期旅行と、近隣諸国への短期旅行の両方が重視されており、いずれも「現地での効率的な行動」が旅の鍵となっています。

また、グローバルな視点では、日本への関心もかつてないほど高まっています。2025年夏に実施したHolaflyの独自調査では、日本が「世界で最も訪問された目的地トップ3」にランクインしました（1位アメリカ、2位スペイン、3位日本）。都市の活気と伝統、自然、革新が融合した日本独自の魅力が世界中の旅行者から評価されています。

なお、本リリースで言及しているデータは、2025年8月～9月に実施したHolaflyのグローバル調査に基づいています。本調査は、外部調査機関OnePollと共同で実施され、世界の個人旅行者およびビジネス利用者を対象に合計10,440件の有効回答を収集しました。回答データは多段階の検証プロセスを経て分析され、地域・年齢層・旅行頻度などの要素を考慮した統計的補正（ウェイト調整）を行うことで、より実態に即した傾向を導き出しています。Holaflyは、こうした客観的データをもとに、旅行者の行動変化や市場動向を継続的に分析し、より安心で質の高い旅の実現に向けた情報発信を行っています。

■ 初めての利用者にも安心を：eSIMの設定から活用までを支える実践的なガイドを提供

Holaflyは、出発前のインストール、複数国での利用、データ使用量の管理など、eSIMを初めて利用する旅行者に向けた実践的なガイドを公開しています。デジタルツールへの依存度が高まる現代の旅行において、当社が持つ豊富な知見を共有し、海外旅行中の不安を安心へと変えるデジタルパートナーとしての役割を果たしてまいります。

【Holafly（オラフライ）について】

Holafly（オラフライ）は、世界200以上の目的地で快適な通信をサポートする、海外旅行用eSIMのグローバルリーダーです。1,500万人を超える利用者に選ばれ、レビューサイトTrustpilotでは4.6/5という高評価を獲得するなど、世界中の旅行者から厚い信頼を得ています。最大の特長である「データ無制限」プランにより、通信量を気にせず、旅に集中できる安心のインターネット環境を提供しています。 公式サイト：https://esim.holafly.com/ja/

