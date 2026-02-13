布川敏和が激白！シブがき隊の“素顔”、元妻と「離れて仲良くなった」ご近所生活も……メッセンジャー黒田＆橋下徹と大阪・今里おっさんぽ

テレビ大阪株式会社

クセが強く、忖度なしで言いたい放題！

大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。

トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人"メッセンジャー黒田"と2人の"ゲストおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩。"3人のおっさん"×"大阪の街"で一体どんな化学反応が起きるのか！？

出演

黒田有（メッセンジャー）

布川敏和

橋下徹

内容

今回は大阪「今里」。大阪メトロ千日前線・今里筋線、近鉄奈良線と、3つの路線が交わる利便性の高いエリア。駅前には活気にあふれる商店街が集まり、今も古き良き下町情緒が残っている。

メッセンジャー黒田、橋下徹、布川敏和の3人が商店街をぶらぶらしながら軽快トーク。黒田が布川に「陽キャなんですか？」と切り込むと、「そうかもしれない。途中から（キャラを）つくるのをやめた」という布川の告白が飛び出す。それをきっかけに話題は次々と広がり、本木や薬丸の素顔にまで話が及ぶ。

散策の途中、3人が見つけたのは昔ながらの明石焼きの店。店先の張り紙で「くじ付きのミルクせんべい」を目にして、懐かしさに誘われたおっさんたち。すると店のおばちゃんが黒田に気づき、奥から登場。場の空気は一気ににぎやかになる。

黒田とおばちゃんは丁々発止のやりとりを繰り広げ、まるで漫才のような掛け合いに、布川も橋下も大笑い。あまりの息ぴったりぶりに、黒田も「居心地ええわ～、もうここでずっとおる？」とすっかりリラックス！？

一行は再び商店街をぶらり。歩きながら、布川から80年代アイドル時代の貴重なエピソードが次々と飛び出す。布川と本木は、同時期に人気を博したチェッカーズや吉川晃司と、よく六本木へ繰り出して遊んでいたという。一方で、ライバル関係にある面々と行動をともにする2人を、薬丸はあまりよく思っていなかったそうで……？

お腹が空いたおっさんたちは「クラフトカフェ今里」でひと休み。店自慢のクラフトビールとボリュームたっぷりのシカゴピザに舌鼓を打つ。痛風発症中の黒田は、特別に用意してもらったノンアルコールビールで乾杯する。

カフェを切り盛りするご夫婦は、結婚して今年で30周年。今里は奥様の故郷で、夫はアメリカ人だという。黒田たちが馴れ初めをあれこれ聞くうちに、出会いからプロポーズまでのエピソードが語られ、ほっこりするおっさんたち。

続いて一行が訪れたのは「焼きそば 長谷川」。今里のご当地グルメ・今里やきそばを味わいながら、話題は布川の私生活へ。長女はすでに結婚。次女はグラフィックデザイナーとして独立し、元妻のつちやかおりと暮らしているという。

布川は還暦を機に広い一軒家を手放し、マンションへ引っ越したというが、その新居が、元妻と娘が暮らすマンションの“お隣”だったという。さらに「離れて仲良くなった」と、今の良好な関係を語る。

続いておっさんたちがやってきたのは「河東製油所」。ここでは韓国の伝統製法で毎日搾りたてのごま油をつくっていて、黒田は「おもしろそう！」と興味津々で見学。

搾りたてのごま油を試飲すると、そのあまりのおいしさにおっさんたちは購入を即決！支払いはおなじみのじゃんけんで決める流れに。

すると布川は「お隣さん（元妻）にも分けないといけないから」と言い出し、これを受けて黒田が「これで負けたら、他人の養育費払ってるみたい」と口にし、布川と橋下は大笑い！はたして結果は？