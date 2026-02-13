マホロバ・マインズ三浦、「チャイロイコグマルーム」を4月17日にオープン！　ゲストと同じ館内着のオリジナルぬいぐるみセットほか特典満載のコラボルーム

株式会社四季の自然舎

ホテル マホロバ・マインズ三浦（所在地：神奈川県三浦市）は、2026年4月17日(金)、大好評のリラックマコラボルームの第4弾として、「チャイロイコグマルーム」をオープンします。

https://www.maholova-minds.com/news/detail.php?CN=119985

チャイロイコグマルーム・リビング（イメージにつき、実際とは異なります）

同ホテルは、2022年4月にリラックマルームとコリラックマルーム、翌年8月にキイロイトリルームをオープン以来、国内はもとよりアジアや欧米など世界中のリラックマファンから「リラックマルームのあるホテル」として注目を集めてきました。

そしてこの度、多くのファンのご要望にお応えし、2026年に誕生10周年を迎えるチャイロイコグマを主役にした「チャイロイコグマルーム」が登場します。

リラックマコラボルームの4つ目の客室となる「チャイロイコグマルーム」は、ゲストがチャイロイコグマの住む森やお家に迷い込んだ気分で楽しめる、多彩な装飾や仕掛けが魅力の客室となります。リビング、ベッドルーム、キッチン、バスルーム、それぞれにピッタリのテーマで造作されたお部屋で、チャイロイコグマとリラックマたちがゲストをお出迎えします。

※客室内のキッチンでは調理はできません。

マホロバ・マインズ三浦にまたひとつ、室内の隅々までその世界観で満たされた、ゲストをワクワクさせる“小さなテーマパーク”が誕生します！

宿泊者限定特典には、オリジナルデザインのぬいぐるみセットやミネラルウォーターなどが用意されています。

◆チャイロイコグマルームについて

チャイロイコグマルーム宿泊者限定特典のオリジナルぬいぐるみとミネラルウォーター

どんぐりのおうちや大きな木など、チャイロイコグマの住む森で暮らすような気分で世界観に没入し、他にはない体験ができるお部屋です。

リビングには、オリジナルの2種類のチャイロイコグマソファが置かれ、アオイコオオカミやスワンさんも一緒。もちろんリラックマたちもいるので、コラボルームの中で一番たくさんの仲間に会えるお部屋です。チャイロイコグマの大好きなハチミツをモチーフにした、6種類のアクリルスタンドカプセルトイ（有料）で遊べるのも、ここだけです。

（9階・禁煙室／ツインベッドルーム＋リビング兼ツインベッドルーム／80平米／4名定員）

◆宿泊特典

この客室にしかないオリジナルアクリルスタンドのカプセルトイ（監修中につき変更の可能性あり）

１.宿泊者限定・チャイロイコグマぬいぐるみセット：1室に1セット

ゲストとお揃いの館内着を着たチャイロイコグマと、客室と同じソファのぬいぐるみ

２.オリジナルトートバッグ：1室に2枚

３.ウェルカム リラックマ ドーナツ：1室に1セット（4個入り）

４.オリジナル チャイロイコグマ ミネラルウォーター（280ml）

５.オリジナル リラックマ フェイスタオル

６.チャイロイコグマ オリジナルアクリルスタンド カプセルトイ（別料金）

※１.２.：当客室の宿泊者に限り、最大で宿泊者人数（2歳以下除く）まで追加購入が可能。

※４.５.：大人の方と3歳以上のお子様1名につき1つずつ（2歳以下除く）。

※２.３.５.：リラックマコラボルーム4部屋共通。

※６.：客室内にて有料でお楽しみいただけます。（1回500円）

◆宿泊予約受付開始日時

コラボルーム共通のドーナツ・トートバッグ・フェイスタオルと、チャイロイコグマルーム限定のミネラルウォーター（イメージ）

2026年2月28日（土）10時より、7月31日（金）までの宿泊予約を受付。

ホテル公式サイトにて、ネット予約限定販売。電話予約不可。

◆宿泊開始日

2026年4月17日(金)

◆宿泊料金（1名あたり／消費税込、入湯税別）

＊1室1名利用：41,800円より

＊1室2名利用：36,300円より

＊1室3～4名利用：30,800円より

※小学生は大人料金の5,500円引き、3歳～未就学児は11,000円引き、2歳以下（布団・食事なし）は1,650円

※料金は曜日や時期により異なります

※1泊2食（バイキング）付き

※チェックイン15時・チェックアウト11時

●マホロバ・マインズ三浦について

ホテル名は、“素晴らしい場所”、“居心地のいい場所”を意味する日本の古語「まほろば」に倣いました。都内から電車でわずか1時間、横浜から約45分と、首都圏からのアクセスも容易なリゾート地・三浦半島は、美しい三浦海岸海水浴場はもちろん、海沿いの岩礁や小網代の森などの自然も数多く残り、三崎マグロや松輪サバ、スイカやミカン、イチゴなどの果物、カボチャや大根、キャベツなどの三浦野菜といった食材にも恵まれた豊かな土地です。空気の澄んだ日には、ホテルから世界文化遺産の富士山も望めます。また、三崎港直送のマグロや三浦半島の海・山の幸も食べ放題のバイキングを求めて、年に何度も訪れるリピーターも多く、2026年には開業34周年を迎えます。

【公式サイト】https://www.maholova-minds.com/

＊所在地：〒238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3231

＊開業：1992年6月

＊運営会社：株式会社四季の自然舎

＊代表者：代表取締役社長 綱川 高司（つなかわ たかし）

＊お問い合わせ：予約センター Tel. 046-889-8911（受付時間 10時～18時）

＊アクセス：京急線 三浦海岸駅より徒歩約7分、無料送迎バスにて約4分

●サンエックス株式会社について

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

【公式サイト】 https://www.san-x.co.jp

＊本社所在地：〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-4

＊創業：1932年4月

＊代表者：代表取締役社長 千田 洋史（ちだ ひろし）