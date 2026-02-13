関西電力モンドリアン、関西電力のダム・水力発電を楽しく学べるMinecraft教育ゲーム「HYDROCRAFT」に制作協力

株式会社モンドリアン

▼ 関西電力のダム・水力発電所をモチーフにしたオリジナルワールドを舞台に、子どもたちが「電力会社の新人職員」として学ぶMinecraft教育ゲーム「HYDROCRAFT」を制作しました。

▼ 発電や水量調整といったリアルな業務をゲーム体験として落とし込み、再生可能エネルギーである水力発電の仕組みと社会的役割を、直感的かつ主体的に理解できる設計としています。



▼ 探究学習や社会科見学にも活用可能な教育コンテンツとして、ゲームと教育、社会インフラをつなぐ新しい学びの形を提案します。

株式会社モンドリアン（本社：東京都中央区、代表取締役：角田拓志、以下「当社」）は、関西電力株式会社 水力事業本部が企画した、世界的人気ゲーム「Minecraft（マインクラフト）」を活用したオリジナル教育ワールド「HYDROCRAFT（ハイドロクラフト）」を制作協力（関西電力株式会社から大日本印刷株式会社が受託しグループ会社の株式会社ハコスコが最適な制作チームをプロデュースする際に、当社に依頼し、協力 ）をしました。



本プロジェクトは、ダムや水力発電の役割・仕組みを、子どもたちが楽しみながら学べる教育コンテンツとして開発されたものです。

HYDROCRAFT（ハイドロクラフト）

トレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=ifkKaNOdqj8

■ 開発の背景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ifkKaNOdqj8 ]

関西電力では、水力事業のブランド価値向上に向け、将来を担う子どもたちを主な対象として、再生可能エネルギーの一つである水力発電の仕組みや、ダム・発電所が果たす役割への理解を深めてもらうことが重要だと考えてきました。

従来の出前授業などの講義形式に加え、より楽しく・直感的に学べる新しい教育手法として、Minecraftを活用した教育ワールドの構想が立ち上がり、モンドリアンはその趣旨に賛同し、本プロジェクトへの制作協力を行いました。

■ 「HYDROCRAFT（ハイドロクラフト）」について

「HYDROCRAFT」は、関西電力水力事業本部が企画・制作した、ダムや水力発電の役割・仕組みを楽しく学べるMinecraft教育ゲームです。

関西電力のダム・水力発電所をモチーフにしたオリジナルワールド内で、プレイヤーは電力会社の新人職員となり、

- ダムのゲート操作- 揚水・発電の操作- 河川流量や電力需給バランスの調整といったミッションに挑戦します。

さらに、

- 水力発電機の構造を学びながら組み立てる学習モード- グループで協力してダム建設に取り組むプロジェクト型学習モード

など、複数の学習モードを搭載。

バーチャル社会科見学としても活用でき、教育現場における「総合的な学習（探究）の時間」の教材としても利用可能です。

■ モンドリアンの役割

当社は、本プロジェクトにおいて、教育性とゲーム性を両立させる体験設計の視点からゲーム制作を行いました。

Minecraftという子どもたちにとって身近なプラットフォームを活用し、「学ぶことが楽しい体験になる」ゲーム型教育コンテンツの実現を、パートナー各社と連携しながら支援しています。

＜ゲーム概要＞

タイトル：HYDROCRAFT（ハイドロクラフト）

公開開始日：2025年12月25日

企画・制作：関西電力株式会社 水力事業本部

制作協力：大日本印刷株式会社、株式会社ハコスコ、株式会社モンドリアン、株式会社5Blocks、タツナミシュウイチ氏

特設ページ：

https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/newenergy/hydrocraft/index.html

※本製品は Minecraft 公式製品ではありません。

NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.

株式会社モンドリアンについて

株式会社モンドリアンは、マインクラフト、Fortnite、Robloxなどの巨大プラットフォームを活用し、法人・個人向けにゲーム・メタバースプロダクトを提供する新しいタイプのゲーム会社です。作って終わりではなく「創る・使う・続ける・繋げる」を軸に、新規事業開発や教育、地方創生、マーケティングなど幅広い分野で戦略的なソリューションを展開。現場主義のアプローチで、ユーザー、クリエイター、企業・行政・学校・メディアなど多様なステークホルダーを巻き込み、メタバースの可能性を最大化します。持続可能なエコノミー形成とクリエイター支援を推進し、メタバースのマスアダプションを切り拓きます。

株式会社モンドリアン WebサイトURL：https://mondrian.gg/

*モンドリアンが独自に制作するゲームや主催するイベントは、Epic Games、Mojang、Robloxなどのゲームプラットフォーム提供企業からのスポンサー提供、支援、運営を受けておりません。

*Mondrian's independently developed games and hosted events are not sponsored, supported, or operated by game platform providers such as Epic Games, Mojang, or Roblox.

＜会社概要＞

商号：株式会社モンドリアン

本社所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 11階

代表取締役：角田 拓志

設立：2023年1月16日

資本金： 5,000,000円

※株式会社モンドリアンは、株式会社オープンハウスグループ（東証プライム：3288）の一員です

