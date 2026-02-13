地球にやさしい木のブロック「TIMBLO」発売

株式会社ウッディプッディ

株式会社ウッディプッディ(本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：中川 繁夫)は、

天然木を使った地球にやさしい木のブロック「TIMBLO（ティンブロ）」シリーズを2026年2月16日(月)に発売します。

地球にやさしい木のブロック

温かみのある風合いは、創ったものを

飾りたくなる気持ちに自然とつながります。

こどもが触れるおもちゃだからこそ、 ”自然のぬくもり”を感じてほしい。

木製ブロックならではの優しい触感と”ほっ”とする温かみのある風合いが手にとるたびに伝わります。

積み重ねるたびに広がる想像力、家族とともに過ごすひと時、育まれる絆をより豊かであたたかいものに。

22種類の豊富なパーツ

形や大きさの異なる全22種類のパーツが子どもの創造力をぐんぐん引き出します。

組み立て方は自由自在。おうちや車、動物など、思いついたものを何でも形にすることができ、遊ぶたびに新しい発見があります。

シンプルだからこそ工夫の幅が広く、年齢や成長に合わせて長く楽しめるのも魅力。指先を使いながら、自然と空間認識力や集中力も養われる知育ブロックです。

商品ラインナップ

■BASICシリーズ

BASIC120

4,950円(税込)

BASIC250

8,800円(税込)

BASIC450

16,500円(税込)

■PETITシリーズ

ジェット機

1,980円(税込)

フクロウ

1,870円(税込)

2,420円(税込)

ニワトリ

1,650円(税込)

恐竜

1,870円(税込)

ゾウ

2,420円(税込)

TIMBLO公式サイト

https://timblo.co.jp/

■TIMBLO ロゴ■ウッディプッディ概要

会社名：株式会社ウッディプッディ

代表：代表取締役社長 中川 繁夫

所在地：〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5丁目1-14 神戸商工貿易センタービル5階 501号室

事業内容：玩具の商品企画及び販売

URL：カンパニーサイト https://www.woodypuddy.com/company/

ショッピングサイト https://www.woodypuddy.com