地球にやさしい木のブロック「TIMBLO」発売
株式会社ウッディプッディ(本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：中川 繁夫)は、
天然木を使った地球にやさしい木のブロック「TIMBLO（ティンブロ）」シリーズを2026年2月16日(月)に発売します。
地球にやさしい木のブロック
温かみのある風合いは、創ったものを
飾りたくなる気持ちに自然とつながります。
こどもが触れるおもちゃだからこそ、 ”自然のぬくもり”を感じてほしい。
木製ブロックならではの優しい触感と”ほっ”とする温かみのある風合いが手にとるたびに伝わります。
積み重ねるたびに広がる想像力、家族とともに過ごすひと時、育まれる絆をより豊かであたたかいものに。
22種類の豊富なパーツ
形や大きさの異なる全22種類のパーツが子どもの創造力をぐんぐん引き出します。
組み立て方は自由自在。おうちや車、動物など、思いついたものを何でも形にすることができ、遊ぶたびに新しい発見があります。
シンプルだからこそ工夫の幅が広く、年齢や成長に合わせて長く楽しめるのも魅力。指先を使いながら、自然と空間認識力や集中力も養われる知育ブロックです。
商品ラインナップ
■BASICシリーズ
BASIC120
4,950円(税込)
BASIC250
8,800円(税込)
BASIC450
16,500円(税込)
■PETITシリーズ
ジェット機
1,980円(税込)
フクロウ
1,870円(税込)
家
2,420円(税込)
ニワトリ
1,650円(税込)
恐竜
1,870円(税込)
ゾウ
2,420円(税込)
TIMBLO公式サイト
https://timblo.co.jp/
■TIMBLO ロゴ
■ウッディプッディ概要
会社名：株式会社ウッディプッディ
代表：代表取締役社長 中川 繁夫
所在地：〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5丁目1-14 神戸商工貿易センタービル5階 501号室
事業内容：玩具の商品企画及び販売
URL：カンパニーサイト https://www.woodypuddy.com/company/
ショッピングサイト https://www.woodypuddy.com