理美容業界最大手の【阪南理美容】が資料動画化サービス「SPOKES」を導入。全国600店舗超の店舗・スタッフ間の情報伝達を強化し、顧客満足度の向上へ

株式会社Bloom Act（代表取締役社長：高野 峻、本社：茨城県つくば市）は、阪南理美容株式会社（本社：大阪府藤井寺市、代表取締役：濱屋 雄大）が、資料動画化サービス「SPOKES」を導入したことをお知らせいたします。

資料動画化サービスSPOKES：https://www.spokes-online.jp/

SPOKESの導入背景

阪南理美容株式会社は、全国に600店舗以上を展開する理美容業界最大手として、日々多くのお客様との接点を大切にしながら、2026年4月に開校の「プラージュビューティーカレッジ」をはじめとした人材育成の強化を進めています。

その一方で、店舗数・スタッフ数の拡大に伴い、情報伝達や人材育成の在り方は、より重要なテーマとなっていました。

これまで阪南理美容株式会社では、資料や対面説明を中心に情報共有を行ってきましたが、拠点や担当者ごとに説明内容や理解度に差が生じやすく、業務負担の増加につながる場面も見られていました。

また、制度変更や施策の更新が発生するたびに説明内容を見直す必要があり、全国の店舗へ迅速かつ均一に情報を届けることが難しい状況もありました。

加えて、採用活動においては、学生本人だけでなく保護者への説明機会の重要性も高まっており、限られた対面機会に依存せず、いつでも確認できる情報提供手段の整備が求められていました。

こうした背景から、業務効率の向上とスタッフ負担の軽減を図りながら、顧客満足度やサービス品質の向上につながる新たな情報伝達手法として動画活用に注目し、PowerPoint資料をアップロードするだけで、撮影や録音を行うことなくナレーション付き動画を作成できる資料動画化サービス「SPOKES」の導入を決定しました。

「SPOKES」は動画制作の専門知識を必要とせず、誰でも簡単に動画を作成・更新できます。そのため、動画制作業務が担当者に集中することなく、必要な情報を必要なタイミングで、各担当者が主体的に発信できる運用体制を構築できます。

また「SPOKES」は、視聴者が見たい項目を選択できるインタラクティブ動画を作成でき、視聴者の理解度や目的に応じて情報を届けることが可能です。これにより、業務説明や各種案内の分かりやすさが向上し、全国の店舗・スタッフ間における情報伝達の質と浸透度の向上を実現します。

「SPOKES」を活用することで、社内向けの情報共有に加え、教育制度やキャリアパス、日々の取り組みなどをナレーション付き動画として整理・発信することが可能になります。説明内容のばらつきを抑えながら、いつでも確認できる情報提供を実現し、対面機会に依存しない新たなコミュニケーションの形を構築していく考えです。

阪南理美容株式会社では今後も、「お客様に選んでいただける店舗であり続ける」という理念のもと、「SPOKES」を活用した分かりやすく一貫性のある情報発信と人材育成を通じて、スタッフ一人ひとりの理解と対応力の向上を図ってまいります。

これまで以上にお客様目線に立ったサービスとコミュニケーションを実現し、安心してご来店いただける店舗づくりを、デジタルの側面からも推進してまいります。

▼資料動画化サービスSPOKES紹介動画

https://online.ai-spokes.jp/view/quvws7dsh6jSe30q8LQcG0vDyctBnLe2/lhCACeNV7LeWYJOR1WTebqKYuRjdFFoO

＜阪南理美容株式会社について＞

SPOKESの評価ポイント

●誰でも簡単に迷わず使える、シンプルな操作性

・動画制作の専門知識を必要とせず、PowerPoint資料をアップロードするだけでナレーション付き動画を作成可能。

・動画作成アカウントの発行が無制限のため、部署・担当者を限定することなく各組織単位で主体的な運用・情報発信が行える。

●視聴者に寄り添った情報提供を実現するインタラクティブ動画

・視聴者が関心のある項目を選択しながら視聴でき、理解度や目的に応じた情報提供が可能。

・情報の伝達効果を高め、内容の理解促進と全社的な浸透に寄与。

●1本あたり4,000円以下で動画を作成できる

・従来の動画制作と比べて大幅なコスト・労力を削減できる。

・全国の店舗スタッフ向け研修や採用など幅広い用途で気軽に活用でき、情報提供の頻度や範囲を拡大可能。

撮影・録音無しで紙の資料を動画化。インタラクティブ動画をビジネスに

紙の資料（PowerPoint）をアップロードするだけで、簡単に動画を作成できるサービスです。高精度のナレーション付き動画を誰でも簡単に作成できるので、従来の動画制作（撮影・録音）にかかっていた、スタジオ・機材費用、時間や労力、ナレーターの人件費といったコストが一切なくなります。

SPOKESサービスサイトへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/

「インタラクティブ動画ツール部門」で13期連続の最高位評価

<インタラクティブ動画とは？>

従来の動画視聴とは異なり、視聴者が動画をクリックすることで見たい項目を選ぶことができ、参加型で動画視聴できるのがインタラクティブ動画のポイントです。一方的に動画を視聴するのではなく興味関心のある箇所を選んで視聴できるので、双方向性のある視聴体験を提供できます。

SPOKESは各方面から注目が高まっている「インタラクティブ動画ツール」のカテゴリーにおいて最高位評価を獲得しております。

▼SPOKESが「インタラクティブ動画ツール部門」で”13期連続”最高評価受賞

https://www.bloomact.co.jp/post-260121-2/

「自分で話す」から「話してもらう」へ～”しゃべる資料”と分業する時代が到来～

資料やカタログを用いて人が話していたシーンを「紙の資料から作られた "しゃべる資料" 」に代替でき、人が話すという行為をDX化。人材不足や採用難に課題を抱える多くの企業に生産性向上という高い価値を提供いたします。

営業担当に代わって「しゃべる資料」がご案内。従来の資料を配布するだけでは伝わり難かったサービスの特徴や、ベネフィット、価格など、ユーザーに伝えたい情報を漏れなく正確に伝えることができます。

これまで配布するだけだった紙の資料ではデータの取得ができませんでした。SPOKESで動画に変換することで、データ（視聴ログ）を取得可能となり戦略的な営業活動を実現。

PowerPointの手直しだけで簡単に最新情報に修正できる編集性の高さも、紙の資料とは異なる大きなポイントです。

SPOKESサービス紹介動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/oBNo7d17raP6QgvHV13XYgNemKckMGiS

インタラクティブ動画が作成可能

視聴者が見たいページをクリックして視聴できる「視聴者参加型のインタラクティブ動画」を作成できます。一方的に動画を見るのではなく、視聴者自らが知りたい情報を選択することが可能です。

外部リンクにも遷移できるので自社サービスを動画で案内し、動画視聴後にサービスサイトへ誘導するといった導線設計も可能となります。

インタラクティブ機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/QKJMNEYksg8HCv4OU6o80fhku8zBKbzJ

顧客の興味関心度を把握。取得したデータはCSV出力可能

ログ分析機能を用いて視聴者の興味関心をスコアリングできます。紙の資料では取得できなかったデータを収集することが可能となります。

取得したアンケート結果はCSV出力も可能です。動画から取得した定量的なデータを事業にご活用いただけます。

ログ分析機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/dIQQTNaSNyzzATOmzCvgd62wMNGbM2lX

外国語の読み上げも対応可能

全部で32種類の言語を読み上げる機能により、外国人スタッフへの研修、インバウンドへの対応、外国人居住者へ案内などに対応可能です。

英語読み上げサンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/VXPod5PjnSjFItjt2E7QATgkj2Bim9X3

リリースからおよそ3年で700社以上に導入

2022年8月のリリースからおよそ3年間で700社以上が導入する注目の資料動画化サービスです。

損害保険会社 / 生命保険会社 / 税理士法人 / 大手通信会社 / 証券会社 / 銀行 / 県庁・市区町村等の自治体 /コンサルティング会社 / 大学 / メーカー / 飲食 / 不動産・住宅 / 旅行 ほか

国内の大手企業を中心に業界問わず多くのご導入をいただいております。

導入企業様紹介ページへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/case-study/

株式会社Bloom Actについて

私たち『Bloom Act』は、経営資源の一つである「時間」という価値に焦点をあて、企業運営における新たなソリューションを提供している会社です。一人ひとりの可能性や生産性を最大限に引き出すことが、未来の「新しい働き方」を創り、企業の成長、より豊かな社会へ繋がると信じ、その一役を担う企業となるべく成長を続けます。

【コーポレートスローガン】

経営に新しい「時間」という価値の創出と、時間が生み出す多くの「機会」と「体験」の提供。

機会や体験から生まれる「チャンス」の演出、そしてチャンスの連続が織りなす栄えある「未来」をつくりたい。

そんな想いを込めて掲げたスローガンです。

株式会社Bloom Act

●社名 ： 株式会社Bloom Act

●HP ： https://www.bloomact.co.jp

●設立 ： 2018年7月

●代表 ： 代表取締役 高野 峻

●資本金： 5,000万円

●本社 ： 茨城県つくば市竹園一丁目６番地１ つくばビルディング

【サービス】

オンライン商談システム ROOMS https://www.rooms-online.jp/

資料動画化サービス SPOKES https://www.spokes-online.jp/