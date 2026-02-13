個人情報をかわいく守る！『マイナンバーカードクリアケース』新登場　サンエックスキャラクターの文具アイテムも！ 3月頃より発売予定

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、個人情報を隠しながらカードをかわいく保護できる新形態「マイナンバーカードクリアケース」をはじめ、「リラックマ」や「すみっコぐらし」、「いしよわちゃん」などサンエックスキャラクターのステーショナリーアイテムを、2026年3月頃より全国の販売店やネットショップにて発売することをお知らせします。



新形態となる「マイナンバーカードクリアケース」は、個人情報を隠しながらカードをかわいく保護できる優れもの。6枚入りで、友達や家族とのシェアにもおすすめです。


また、毎日の作業をときめく時間にしてくれる、かわいくて便利なステーショナリーアイテムが勢ぞろい。勉強もお仕事も、自然とやる気がアップしちゃうかも！？毎日の生活に役立つかわいいグッズがラインアップします。




アイテム一例


・マイナンバーカードクリアケース（各418円※税込）：6枚入り・差し紙入り












・ファイルボックス（各935円※税込）：全5種・コートボール紙








・ジュースアップ3C（各1,100円※税込）






・マスコットクリップ（各990円※税込）






・スクエア付箋メモ（各550円※税込）：4柄60枚入り






・クリアケース（各1,320円※税込）：塩ビ製・プラホック付






■リラックマとは


着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。


2026年チャイロイコグマは10周年！　アニバーサリーサイトがオープンしました☆

2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』がオープンしました♪


本サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトになっています。


10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください。






■すみっコぐらしとは　


2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。
▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/





■いしよわちゃんとは


「いしよわちゃん」は、2024年3月にデビューして以来、SNSを中心に話題を集めているサンエックスのキャラクター。


「いしよわちゃんってわたしかも…？」と、いしのよわい日々を送るいしよわちゃんに共感する声がSNSで続出。


Xでは、アカウント開設から9カ月で約6.5万人のフォロワーを突破するなど、多くの支持を集めています。




■センチメンタルサーカスとは


主人公は捨てられていたぬいぐるみのシャッポ。


街角や部屋の片隅に忘れられたぬいぐるみたちが、


夜にこっそり抜け出して結成した秘密のサーカス団。


今夜も不思議な仲間が集まって、ショータイムのはじまり はじまり。


■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）


リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。







