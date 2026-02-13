全100項目中、70項目以上をクリアし「ウェルカムベビーのお宿」に認定。赤ちゃんや小さなお子さま連れのファミリー旅を快適にするおもてなしでお客さまを迎える【メルキュール京都宮津リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社宮津湾を望む高台に建つオールインクルーシブのリゾートホテルが【ウェルカムベビーのお宿】に認定

日本三景「天橋立」を眺めるリゾートホテル「メルキュール京都宮津リゾート＆スパ」（京都府宮津市／総支配人：里中 邦康）は、2026年2月10日付でミキハウス子育て総研株式会社が実施する【ウェルカムベビーのお宿】に認定されました。

【ウェルカムベビーのお宿認定】とは、乳幼児連れのお客さまの受け入れ態勢の充実を目指す宿泊施設を対象に、ママの意見や専門家の調査・研究をもとに作成した認定100項目に対し、ミキハウス子育て総研専属の認定士が宿泊を伴う認定作業を実施します。その中で70項目以上をクリアすることで【ウェルカムベビーのお宿】として認定されます。

本リリースでは、厳しい認定項目をクリアしたメルキュール京都宮津リゾート＆スパの、赤ちゃんや小さなお子さま連れの旅に「嬉しい」「優しい」取り組みを紹介します。

１．赤ちゃんのいるファミリーに嬉しい工夫がいっぱいの、ファミリールーム

36平米のゆったりとした客室は土足禁止。室内の床は絨毯の上にラグやマットを敷いているため、ハイハイやつたい歩きを始めた赤ちゃんの転倒や怪我の心配をせず、安心・快適に過ごすことができます。

客室にはシングルベッド2台とベビーベッド1台を設置しており、シングルベッドにはベッドガードも付いているため、添い寝のお子さまがいるファミリーも安心してぐっすり眠ることができます。他にも、ベビーソファやバスチェア、ステップ、補助便座の貸し出しなど、赤ちゃんは自宅にいるかのようにリラックスして過ごせ、またパパ・ママは安心してお世話ができるアイテムを用意し、快適な旅のサポートをします。

赤ちゃんや小さなお子さまへの配慮を随所に施した客室安心してお世話ができるアイテムも無料で貸し出し遊び心を刺激するアイテムが詰まったギフト

この客室を対象とした専用プランで宿泊するお客さまには、絵本や粘土、木製パズルなど、想像力を刺激し、自由な発想を育む、楽しいアイテムが詰まったウェルカムギフトをお渡しします。思いがけないプレゼントを開ける時から、お子さまのドキドキ・ワクワクの旅が始まります。

※粘土は安全性を考慮し年齢に応じてお渡しします。

プラン名：【パパママ応援】ホテルデビュー応援！ウェルカムベビーのお宿認定宿泊プラン

予約開始日：2026年2月10日（火）

宿泊開始日：2026年2月10日（火）～

詳細・予約：https://mercure-kyotomiyazu-resortandspa.jp/plan/welcome-baby-first-trip-family/

2. 子どもも大人も一緒に楽しめる、無料の遊び場

オールインクルーシブで、追加料金を気にすることなく様々な遊びが楽しめるコーナーを用意。ホテル地下1階にあるため天候に左右されず、また、寒さによる風邪、暑さによる熱中症などを心配することなく、のびのびと遊ばせることができます。

優しい肌ざわりの木の積み木を組み合わせて、自由な発想で作品を作れる「積み木コーナー」、大人もつい夢中になる「輪投げ」や「簡易ボーリング」、家族ではらはら・ドキドキ、白熱のひと時を楽しむバランスタワーなどが揃います。オンラインゲームやゲームアプリから離れ、デジタルデトックスしながら家族揃って満喫できる、おすすめのコーナーです。

3. キッズメニュー、食器も充実のビュッフェレストラン

卓球台も設置された無料の遊び場自由な発想で作品作りにチャレンジ小さなお子さまから大人まで楽しめる

ビュッフェスタイルで楽しむ朝夕の食事は、和洋中の他にも、この土地ならではのメニューが並び、味覚でも京都・宮津の旅を満喫できます。お子さまも食事の時間を存分に楽しめるように、キッズメニューの提供にも力を入れています。低めのビュッフェ台にお子さまの好きなメニューが並ぶだけでなく、割れる心配の無い素材を使った軽くてカラフルな食器を揃えて、見た目でも楽しめる空間を演出します。

お子さまは好きなものを好きなだけ食べることができ、パパ・ママは「お皿やコップを割らないかな」という心配をせずに、家族みんなが笑顔で食事を楽しめるサービスでもてなします。

ビュッフェ台はお子さまが料理に手が届きやすいように設計。キッズメニューと可愛らしい色合いの食器が並びます

他にも赤ちゃん用のベビーフードを取り揃え、レストランと同じフロアには授乳室を備えています。赤ちゃんや小さなお子さまと一緒の旅は、何かと荷物が増えがちです。手軽に、身軽に旅を楽しんで欲しいという気持ちを込めてアイテムやサービスを揃え、赤ちゃんやお子さまのいる旅を応援します。

4. メルキュール京都宮津リゾート＆スパならではの想い出の1枚を

ホテルが無料で提供する離乳食を活用して身軽な旅を。（仕入れにより提供品が異なる場合があります）ベビーベッドや電気ケトルもある明るく清潔な授乳室

ホテル内にはシーズンごとに意匠を凝らすフォトスポットを設置しています。設置された小物を上手に活用して、想い出に残る1枚が撮影できます。

ホテル敷地内にいちご農園がある当ホテルならでは、春先までは「いちご」をモチーフにしたフォトスポットが登場します。

5. 今が旬！ホテル敷地内で楽しむ、いちご狩り

ホテル敷地内に6つのビニールハウスからなるいちごファーム「ロイヤルストロベリーパーク」がある点も当ホテルの魅力です。宮津の土壌や気候と相性が良いとされる「章姫（あきひめ）」を、ホテルの専任スタッフが苗付け、手入れ、収穫まで責任をもって栽培に取り組んでいます。

専任のスタッフが愛情を込めて栽培一粒一粒、生育状況を確認するスタッフ

また高設栽培を導入しているため、腰をかがめずに楽な姿勢で、いちご狩りを楽しむことができます。

まだまだ寒い日が続く春先に、暖かなビニールハウスの中でいちご狩りが楽しめるお得な宿泊プランも販売しています。

小さなお子さまも無理なく楽しめる高さになるいちご自分で収穫したいちごの美味しさは格別ロイヤルストロベリーパーク詳細 :https://mercure-kyotomiyazu-resortandspa.jp/plan/strawberry/

オールインクルーシブで過ごすメルキュール京都宮津リゾート＆スパ

「海の京都」と呼ばれる京都府北部、宮津湾を望む絶景ロケーションに建ちます。日本三景のひとつ「天橋立」や、日本でも極めて珍しい海に浮かぶような家並みの「伊根の舟屋」など一度は訪れてみたい観光地を楽しむ旅の拠点にお薦めの、オールインクルーシブのリゾートホテルです。

ホテル内では、オールインクルーシブで追加料金を気にすることなく朝夕のビュッフェ、夕食時のアルコール飲み放題、ソフトドリンクやアルコールが並ぶラウンジ、温泉をゆったりと利用・満喫することができるため、ファミリーはもちろん、アクティブに旅を楽しむシニア世代の方にも好評をいただいています。

メルキュール京都宮津リゾート＆スパ詳細 :https://mercure-kyotomiyazu-resortandspa.jp/眼前に広がる海を見晴らす絶景ロケーション落ち着いた風情の温泉露天風呂3月末まで、ビュッフェにはいちごスイーツがずらりと並びます

【所在地】〒626-0068 京都府宮津市字田井小字岩本58番地

【TEL】03-6627-4666（予約センター）

【アクセス】京都丹後鉄道 宮津駅よりタクシーで約12分、京都縦貫自動車道 宮津天橋立ICより車で約15分。

【公式サイト】https://mercure-kyotomiyazu-resortandspa.jp/

