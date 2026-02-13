STRICT-G『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』上映記念アイテム登場!!

株式会社バンダイ

株式会社バンダイライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて、2026年3月28日(土)より、STRICT-G『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』上映記念商品をSTRICT-G 各店舗にて販売いたします。
また、店頭販売に先駆け、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )では、2026 年2月13日(金)13時より予約販売を開始いたします。


(発売元：株式会社バンダイ)




■STRICT-G『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ピンズ
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の上映を記念したピンズアイテム










・種類　　　　：マフティー/クスィーガンダム/ペーネロペー/メッサーF01型/グスタフ・カール00型


・価格　　　　：990円(税込)


・商品素材　　： 鉄・エポキシ樹脂
・生産エリア　：中国
・購入URL　　：
　　　　　　　　マフティー：https://p-bandai.jp/item/item-1000245685/
　　　　　　　　クスィーガンダム：https://p-bandai.jp/item/item-1000245687/
　　　　　　　　ペーネロペー：https://p-bandai.jp/item/item-1000245688/
　　　　　　　　メッサーF01：https://p-bandai.jp/item/item-1000245689/
　　　　　　　　グスタフ・カール00型：https://p-bandai.jp/item/item-1000245690/

■STRICT-G『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』メダルチャーム　クスィー
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の上映を記念したメダル







・価格　　　　：1,320円(税込)


・商品素材　　：亜鉛合金


・生産エリア　：中国
・購入URL　　：https://p-bandai.jp/item/item-1000245691/



■STRICT-G『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ラバーコースター
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の上映を記念したラバーコースター





・価格　　　　：1,320円(税込)


・商品素材　　：塩酸ビニル樹脂


・生産エリア　：中国
・購入URL　　：https://p-bandai.jp/item/item-1000245698/

■STRICT-G『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』キービジュアル スポーツタオル
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の上映を記念したキービジュアルスポーツタオル




・価格　　　　：3,300円(税込)


・商品素材　　：綿100％
・生産エリア　：中国
・購入URL　　：https://p-bandai.jp/item/item-1000245700/

■STRICT-G『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』四春 アクリルキーホルダー『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』劇中に登場する猫「四春」をモチーフにしたアクリルキーホルダー




・価格　　　　：990円(税込)


・商品素材　　：アクリル


・生産エリア　：日本
・購入URL　　：https://p-bandai.jp/item/item-1000245706/

■STRICT-G『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』四春 トートバッグ
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』劇中に登場する猫「四春」をモチーフにした刺繍トートバッグ






・価格　　　　：3,850円(税込)


・商品素材　　：本体：ナイロン100%


　　　　　　　　裏地・内ポケ：ポリエステル100%


・生産エリア　：中国
・購入URL　　：https://p-bandai.jp/item/item-1000245708/



■STRICT-G『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』四春 巾着
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』劇中に登場する猫「四春」をモチーフにした刺繍巾着






・価格　　　　：2,750円(税込)


・商品素材　　：本体：ナイロン100%


　　　　　　　　裏地：ポリエステル100%


　　　　　　　　口ひも：ポリエステル100%


・生産エリア　：中国
・購入URL　　：https://p-bandai.jp/item/item-1000245709/

■STRICT-G 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ボトルホルダー


『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の上映を記念したボトルホルダー







・価格　　　　：1,430円(税込)


・商品素材　　：樹脂カラビナ：POM(ポリアセタール)


　　　　　　　　テープ：PP


　　　　　　　　金属ホルダー：アルミ
・生産エリア　：日本
・購入URL　　：https://p-bandai.jp/item/item-1000245710/



＜予約販売：2026年2月13日（金)＞



・「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」


商品購入URL：https://p-bandai.jp/strict-g/originals/


販売期間　　：2026年2月13日(金)13時～2026年2月23日(月・祝)23時


発売元　　　：株式会社バンダイ


発送月　　　：2026年4月発送予定


※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。


※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。



＜一般販売：2026年3月28日(土)＞



・STRICT-G　東京お台場店


所在地　：〒135-0064　東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F


電話　　：03-5579-6157


営業時間：11:00～20:00　※時短営業及び、土・日10:00～20:00



・STRICT-G　東京ソラマチ店


所在地　：〒131-0045　東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F


電話　　：03-5809-7328


営業時間：10:00～21:00　



・STRICT-G　NEOPASA静岡(下り)店


所在地　：〒421-1224　静岡県静岡市葵区飯間1258


　　　　　(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)


電話　　：054-295-9121


営業時間：8:00～21:00　



・STRICT-G　多賀SA(下り)店


所在地　：〒522-0342　滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内


電話　　：0749‐47‐3228


営業時間：10：00～20：00　


＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。



(C)創通・サンライズ



※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。


※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。


※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。


※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。


※日本国外で販売する可能性があります。



■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは


『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。



■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは


「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。


バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/