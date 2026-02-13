【今だけ最大60％OFF】100万部突破の大人気ドリルから誕生した「ドラゴンドリルアプリ」3周年感謝セール実施中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、「学研ドラゴンドリル 算数／国語の学習アプリで学ぼう！」（iOS／Android版）のリリース3周年を記念して、2026年2月13日（金）～3月2日（月）の期間、サブスク料金（定額制利用料）が最大60％OFFになる感謝セールを実施いたします。

■リリース3周年！ 記念感謝セールの概要

▲アプリリリースからおかげさまで3周年！ 感謝セール実施中！

●実施期間：2026年2月13日（金）～2026年3月2日（月）

●対象商品：『学研ドラゴンドリル 算数／国語の学習アプリで学ぼう！』（iOS／Android版）

小学1～4年生の算数、小学1～4年生の国語、3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月プラン

●割引内容：実施期間中に購入した対象商品のサブスクプランを最大60％OFFで提供

※すでにご契約いただいている料金への割引はございません。

※セール期間中にお選びいただいたサブスクプランの契約期間終了後は、通常料金でのご利用となります。

▲セール期間中に12ヶ月プラン（2教科）を契約すると、なんと1教科1ヶ月あたり100円でプレイ可能！▲3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月プランが、とってもお得なセール中！

▼ダウンロードはこちら！

https://dragondrill.onelink.me/LMIu/7o1kzqph

2～3月は新学年のスタートに向けて、総復習＆先取り学習をする絶好のチャンス！ このアプリ1つで、小学1～4年生の算数と、小学1～4年生の国語の学習が可能です。お得なこの機会に、ぜひご活用ください。

■累計ダウンロード数20万件を誇る「ドラゴンドリルアプリ」の魅力とは？

▲問題に正解して、敵のドラゴンを攻撃！ 充実のしかけでやる気が続く！

シリーズ累計発行部数100万部を突破した、小学生向けの大人気教材『ドラゴンドリル』。“かっこいいもの好き”の心をくすぐるデザインと、次々と進めたくなるしかけはそのままに、くり返し学習できるよう開発された「学研ドラゴンドリル 算数／国語の学習アプリで学ぼう！」は、封印されたドラゴンを復活させるバトルゲーム形式の本格的な学習アプリです。累計ダウンロード数は20万件を突破、App Storeでダウンロード数1位※を獲得するなど、学研の教材ノウハウを活かした充実の内容と、子どもたちが夢中になれる機能で人気を集めています。

※App Store無料「子ども向け6-8歳」ジャンル1位（期間：2023年6月2日‐3日）。

▼ドラゴンドリル公式ページはこちら

https://gakken-ep.jp/extra/dragonwb/

■勉強するとドラゴンゲット！？ ゲーム感覚で学習が続く！

ドラゴンとのバトル形式で学習が進むこのアプリ。正解数が一定以上でなければ、ドラゴンバトルに勝つことができません。見事バトルに勝つことができたら、封印されたドラゴンを復活させ、仲間にすることができます。復活させたかっこいいドラゴンたちは、「ドラゴンずかん」にコレクションできるため、コンプリートを目指して自然と学習に熱が入る仕組みです。

■「超」充実の学習範囲で基礎がしっかり身につく！

このアプリ1つで、学習指導要領に対応した小学1～4年生の算数と国語の学習が可能。総問題数は全学年・教科合わせてなんと18,000問以上。繰り返しプレイしても「答えを覚えてしまい学習の意味がない……」と悩む心配がありません。また、算数の計算問題の解答は、計算した結果を直接入力する方式を、国語の漢字の読みの問題はひらがなを一つ一つ入力する解答方式を採用。勘に頼った解答ができない仕様により、確実な理解と力の定着をサポートします。

■ミッションをクリアしてアイテムをゲット！ 飽きないしかけが満載！

▲自分で考えて解いて答えるから、基礎がしっかりと定着！

「問題に速く正解する（スピードアタック）」、「毎日ドラゴンバトルをする」などのミッションをクリアすると、バトルで使えるアイテムと交換できるクリスタルがもらえます。日々、コツコツと取り組むことで達成感が得られるため、「飽きっぽくても続けられる！」「無理なく学習習慣が身につく！」と好評です。

▲ミッションクリアでクリスタルをゲット！ 交換したアイテムはバトルで大活躍！

●保護者の方も安心！ 学習サポート機能が充実！

1週間の学習回数や学習時間、取り組んだ単元、単元別の進捗度や正答率など、保護者向けの管理機能も充実しています。広告表示もなく、やりすぎ防止の「アラーム機能」を搭載しているため、お子さんひとりでも安心して取り組めます。

■新学年が始まる前のこの時期に！ 感謝セールでお得にゲット！

▲3人までユーザーを設定できるので、きょうだいでの学習もしっかり管理！

くり返し学習で、確実な基礎の定着を目指せる「ドラゴンドリルアプリ」。新学年が始まる前の、ニガテ対策や先取り学習にもぴったり！ 紙教材の『ドラゴンドリル』とも併せて使えば、さらに学習効果が高まります。ぜひ、このキャンペーン期間中にご購入ください！

▼ダウンロードはこちらから！

https://dragondrill.onelink.me/LMIu/7o1kzqph

■ドラゴンドリルシリーズについて

シリーズ累計発行部数100万部を突破した、すべての“かっこいいもの好き”の子どもたちに贈る小学ドリルシリーズ。1回分の勉強を終えるたびにシールを貼っていくと、教材の域を超えたクオリティの超絶かっこいいドラゴンが姿を現します。

小学1～4年生向けの全18巻が発売中。ファンの方々の声にお応えして発売開始した読み物や、国語辞典も大好評。ドリルや書籍の詳しい情報は、以下のドラゴンドリル公式ページからご覧ください。

▲めくるだけでワクワクする魔法書のようなデザイン！

▼ドラゴンドリル公式ページはこちら

https://gakken-ep.jp/extra/dragonwb/

［サービス概要］

「学研ドラゴンドリル 算数／国語の学習アプリで学ぼう！」

発売日：2023年2月14日

価格：無料（サブスクリプションApp内課金あり）

対応端末：iOS11.0以上、Android10以上

推奨年齢：小学1～4年生

※Androidは、Google LLC の商標です。

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開