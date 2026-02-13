『KiU』より2026 SPRING & SUMMER “KIDS” COLLECTION を発表！雨の日も、晴れの日も。子どもの“ハッピーな外あそび”がさらに広がる3アイテムが新登場。
特設サイト :
https://kiu-online.jp/collections/kids
株式会社ワールドパーティー（本社：大阪市住吉区、代表取締役社長：冨田智夫）が展開するアウトドアアクティビティーブランド「KiU（キウ）」は、雨の日の通園・通学や外あそびを、もっとラクに、もっと前向きにする「KiU 2026 KIDS COLLECTION」 を発表。2月13日（金）より発売開始いたします。
■雨の日の「行きたくない」を、少し減らすために。
雨の日は準備が大変、濡れる、動きにくい。そんな理由から、子どもも大人もストレスを感じやすい雨の日の朝。KiU 2026 KIDS COLLECTION は、「雨の日でも、外に出る一歩をスムーズにしたい」という視点から生まれたキッズ向け外あそびコレクションです。
ランドセルの上から着られるレインコート、かぶるだけで日差しも雨もカバーできるサンシェード付きハットなど、忙しい朝に助かる工夫を随所に取り入れた設計が特長。親子でリンクコーデも楽しめます。
雨の日も、晴れの日も。天気を理由に外あそびや通園・通学をためらわない、親子の毎日をサポートする3アイテムを展開します。
商品ラインナップ＜かぶるだけで、準備完了。＞
日差しの強い日も、急な雨の日も。
首元までカバーするサンシェード付きで、かぶるだけで外出準備が完了。
保冷剤を入れられるポケットを備え、暑い日の外遊びもより快適に。
軽量で扱いやすく、子ども自身でも使いやすい仕様です。
商品名： KiU キッズサンシェードハット（K432）
価格： \2,750（税込）
サイズ： ONE （頭回り 50-54cm / 高さ 8cm / つば 6cm / サンシェード 20cm）
カラー： マーブルグラデーションBL /ルミナスキャッツOF /スターペイズリー /ブルームシェード / ブラック / カーキ
素材・機能：ポリエステル100%/はっ水・防水加工生地使用/UVカット90%以上/裏面メッシュ仕様
＜雨でも、思う存分あそびたい。＞
走る、しゃがむ、手を伸ばす。
子どもの動きを妨げない、袖付きタイプのレインコート。背面裾にはリフレクター付き。
背面ボタンを外せば、ランドセルの上からも着用可能で、通園・通学時にも活躍します。
大人用とキッズ用、お揃いのデザインで親子コーデも楽しんで！
商品名： KiU キッズレインコート（K409）
価格： \4,950（税込）
サイズ： M（110-120cm） / L（130-140cm）
カラー： マーブルグラデーションBL / ルミナスキャッツOF / スターペイズリー /フラワーカモフラ / ブルームシェード / カーキ
素材・機能：ポリエステル100%/耐水圧：10,000mmH2O/ランドセル対応/左右ポケット・背面裾リフレクター付き/収納袋付き
親子コーデで気分もアップ！
＜持ち運びも簡単に、雨であそぶ。＞
明るくレトロなカラーリングがコーデに馴染むキッズ用レインブーツ。
付属のトートバッグ型収納袋に入れれば、濡れた後もそのまま持ち運びが可能。
通園・通学から外あそびまで、雨の日の定番アイテムに。
商品名： KiU キッズレインブーツ（K515）
価格： \3,850（税込）
サイズ： S（16cm） / M（17cm） / L（18cm） / XL（19cm） / XXL（20cm）
カラー： ブルー / イエロー / ラベンダー
素材・機能：
・本体：塩化ビニル樹脂/裏地：ポリエステル100%
・履き口部分：合成皮革
・付属収納袋：表：ナイロン100% / 裏地：ポリエステル100%
仕様：チャック付きトートバッグ収納
ブーツの中に名前タグ付き
収納袋にも名前タグ付き
上記商品のお取扱い店舗- KiU公式オンラインショップ： https://kiu-online.jp/collections/kids
- 楽天市場店 KiU： https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000486/
- ZOZOTOWN店 KiU： https://zozo.jp/kids-shop/wpc-kiu/?p_scpid=16529&dord=21(https://zozo.jp/kids-shop/wpc-kiu/?p_scpid=16529&dord=21)
- Amazon KiU：https://www.amazon.co.jp/stores/page/B305D03E-3E5E-4458-B084-AD9596A839CC?ingress=0&visitId=976484b0-a147-4a12-8799-d99db9b8c4f0&ref_=ast_bln(https://www.amazon.co.jp/stores/page/B305D03E-3E5E-4458-B084-AD9596A839CC?ingress=0&visitId=976484b0-a147-4a12-8799-d99db9b8c4f0&ref_=ast_bln)
- &ST: https://www.dot-st.com/kiu/
＜オフラインショップ＞
- 全国のKiU取扱店舗：メガスポーツ / スーパースポーツゼビオ / 他
※店頭在庫のお取り扱い、在庫状況は各店舗に直接お問い合わせください。
【KiUについて】
どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。
ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。
KiU Official Instagram @kiu.worldparty(https://www.instagram.com/kiu.worldparty/?hl=ja)
KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official(https://x.com/kiu_official)
【株式会社ワールドパーティーについて】
本社所在地：〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9
TEL：06-6693-2065
代表取締役社長：冨田 智夫
設立：1985年9月
事業内容：レイングッズの企画・製造・卸販売
展開ブランド：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU