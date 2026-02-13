ニューヨーカー ウィメンズ「2026 Spring Dress Style セレモニーシーズンにふさわしい安心のワンピースセレクション」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「2026 Spring Dress Style セレモニーシーズンにふさわしい安心のワンピースセレクション」を自社通販サイトで公開しました。

SPRING DRESS STYLE 好印象を叶えるシーン別着こなしガイド

大切な春の予定に、迷わず選べる一着を。式典や会食、登壇、顔合わせ、学校行事まで、シーンに寄り添うスタイルを揃えました。ワンピースなら組み合わせに悩まず、きちんと見えもスマートに。忙しい日々にも頼れる、春の装いをご提案します。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-springdressstyle?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-springdressstyle?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

SCENE：式典

控えめながらも表情のあるドット柄ワンピースに、明るいベージュのノーカラージャケットをプラス。全体を落ち着いたトーンでまとめることで、主張しすぎず信頼感のある装いが完成します。入学式・卒業式などのセレモニーや表彰式など、品よくきちんと見せたい式典シーンにおすすめのコーディネートです。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51118111-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \33,000

ワンピース 3月上旬入荷予定

SCENE :講演会

講演会や説明会、式次第のある春の行事など、人前に立つシーンに。端正なネイビーブレザーに、幾何学柄のワンピースが堅くなりすぎない程よい表情をプラス。知的でありながら親しみやすさも感じられるバランスです。

ブレザー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51088351-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \42,900

ワンピース(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51418115-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \33,000

SCENE：顔合わせ

初めてお会いする取引先との打ち合わせや、チーム立ち上げ時のミーティングなど、第一印象を大切にしたいお仕事の顔合わせに。グレーのジャケットにジャンパースカートを合わせることで、落ち着きと誠実さを感じさせる装いに仕上げました。スタンドフリルのブラウスが顔まわりを明るく見せ、堅くなりすぎない、親しみやすさのある印象を演出します。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60016911-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \58,300

ワンピース(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51488124-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \24,200

ブラウス 3月上旬入荷予定

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode3=54&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode3=54&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode3=59&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode3=59&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）