98.9％が「白米の代わりになる」と回答――試食アンケートで見えた寝かせ玄米(R)の可能性

株式会社結わえる（本社：東京都千代田区／代表取締役CEO：荻野芳隆）は、1月30日から3日間、品川・THE CAMPUSで開催された「LifestanceEXPO 2026」に出展し、「寝かせ玄米(R)ごはんパック ゆめぴりか100％」の試食アンケートを実施しました。有効回答90名に対して行った設問「この玄米は白米の代わりとしてどう思いますか？」では、49名（54.4％）が「すぐに置き換えられる」、40名（44.4％）が「日によって／場面によって置き換えたい」と回答。90名中89名（98.9％）が置き換えに前向きな意向を示しました。体験を通じて、玄米が“特別な健康食”ではなく、“現実的な主食の選択肢”として受け止められた結果となりました。

玄米のイメージが変わった――「硬そう」「続かなそう」から“おいしい”へ

試食前には、「硬そう」「健康のために我慢して食べるもの」「白米の代わりにはならない」「続かなそう」といった印象も挙がっていました。ところが試食後には、「もちもちしている」「甘みがある」「想像よりおいしい」といった味や食感への評価が広がり、玄米に対する見方の変化が見られました。

自由記述では、「もちもちで美味しくてびっくりした」「無意識に白米を選んでいたが、意識が変わった」といった声も寄せられ、健康のために“仕方なく選ぶもの”という先入観が、体験によって見直された様子がうかがえます。

寝かせ玄米(R)ごはんパック ゆめぴりか100％

試食に使用したのは、寝かせ玄米(R)シリーズの新商品で、雑穀をブレンドしない玄米100％のプレーンタイプ。寝かせ玄米と相性の良い北海道産ゆめぴりかを使用し、シリーズの中でも特にもちもちとした食感とやさしい甘みが感じられる商品です。毎日の主食として白米の代わりにも取り入れやすいという声が多く寄せられ、今回のアンケート結果にもその傾向が表れました。

おいしさの先に、“手軽さ”という後押し

試食後の感想で最も多く挙がったのは、「もちもちしている」「甘みがある」「想像よりおいしい」といった味わいへの驚き、その次に印象的だったのが、「手間がかかると思っていたが手軽で取り入れやすい」「パックだから一人でも始めやすい」といった声でした。玄米が続かない理由の一つであった“調理のハードル”が、パックごはんという形状によって下がったことが、置き換え意向の高さにつながったと考えられます。

また、「家族の好みがあるから毎日は難しい」という現実的な声もありましたが、それでも「日によってなら置き換えたい」という回答は多数を占めました。主食は家庭単位で選ばれることが多い一方で、炊飯の手間がないからこそ、“まずは自分だけ”“できる日だけ”という選択が可能になることが、新たな選択の後押しになっている様子がうかがえます。

さらに、「削らないことでフードロス削減につながる点も良い」といった意見もあり、主食の選択を“健康”だけでなく、“環境”という観点から捉える参加者の姿勢も見られました。

YUWAERUブースの様子主食を見直すと、生き方が見えてくる。

今回のアンケート結果は、玄米の機能性を示すものではなく、「おいしい玄米との出会いが、主食観を変えうる」ことを示すものです。日々“無意識に白米を選んでいた”という声に象徴されるように、主食は習慣であり、固定観念でもあります。毎日口にするものをどう選ぶかは、どんな暮らしを送りたいかという問いにもつながっています。

だからこそYUWAERUは、「味わう体験」を大切にしたいと考えています。おいしさとの出会いは、当たり前だった選択を見つめ直すきっかけになります。そして、食卓の小さな変化は、自分らしい生き方を見つめ直す入り口にもなり得ます。

主食は、からだをつくるだけでなく、日々のリズムや心のあり方を整える存在です。私たちは、主食を整えることが、生き方を整えることにつながると信じています。

YUWAERUは今後も、無理なく、美味しい「一日一膳、玄米生活」を多くの人に広げる活動で、からだとこころの健やかさを考える機会を提案してまいります。

寝かせ玄米(R)小豆ブレンドのある食卓

調査概要

実施日：2026年1月30日～2月1日

実施場所：LifestanceEXPO 2026（品川・THE CAMPUS）

対象：試食参加者

回答数：91名（有効回答90名）

調査方法：会場での紙アンケート

所在地：東京都千代田区神田錦町3丁目20アイゼンビル6F

代表取締役CEO：荻野 芳隆

設立：2009年2月4日

事業内容：D2C事業【玄米ごはんパック製造、小売（EC）】、卸し・OEM、コンサルティング

URL：https://www.yuwaeru.co.jp/

「一日一膳、玄米生活」

主食を玄米に置き換えた体が喜ぶ食事と、好きなものを我慢しない心が喜ぶ食事を上手に組み合わせることで、メリハリのある食生活を送る。その積み重ねが、健康で豊かな毎日につながると私たちは考えています。

「これが玄米？」と驚かれる、もっちもちの「寝かせ玄米(R)」は、そんな想いから生まれました。自社工場で製造するごはんパックを主力に、玄米を使ったさまざまな食品やサービスを展開。店舗、EC、卸・OEMなど、多様なかたちで玄米のある暮らしを広げています。

※「寝かせ玄米(R)」は株式会社結わえるの登録商標です。

