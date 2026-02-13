【伊豆河津町】全室オーシャンフロントの宿、河津温泉郷 海遊亭がツーリングの悩みを解決する「バイク旅応援プラン」を3月9日から販売開始

株式会社女将塾

■ 自治体と宿が連携。「ライダーに一番優しい町」を目指して

2026年3月9日より販売開始！「バイク旅応援プラン」

静岡県河津町は現在、町を挙げてバイカーの受け入れ態勢を強化しています。これに呼応し、河津桜並木の入り口まで「徒歩0分」という随一の立地を誇る「全室オーシャンフロントの宿 河津温泉郷 海遊亭亭（かいゆうてい）」では、ライダーの旅の悩みを解消し、地域観光を活性化させるための「バイク旅応援プラン」を2026年3月8日（日）より宿泊が可能です。

■ 3月9日宿泊開始：プロ監修による「バイク旅応援プラン」

バイク用品メーカーの立ち上げ後１０年で独立、現在はバイク系インフルエンサーの相京雅行氏が監修。河津観光アンバサダーも務める同氏がバイク旅で感じた「不便」を解消する設備を揃えました。

1. 憧れの一流ブランド備品を無料貸出

・デイトナ製 バイクカバー

・JESIMIKA製 ヘルメット乾燥機

・KUSHITANI製 ジャケット＆ズボン用専用ハンガー

・KOMINE製ヘルメットピロー

・散策用のサンダル

KOMINE製ヘルメットピローJESIMIKA製 ヘルメット乾燥機

2. 愛車を労わる充実の館内設備

・屋根付き駐輪場完備。雨や潮風をガード。

・洗車スペース有り。海沿い走行後の塩害をその日のうちにケア。

・無料洗濯機の設置。濡れたウェア等のリフレッシュに。

※他人がバイクにまたがらない様にチェーンで囲むサービスもあります。

雨の日でも安心の屋根付き駐車場をご酔いしております。洗濯機もご利用いただけます。

3. プラン限定・地域ゆかりの特典

特典１.伊豆の革職人謹製。相京氏「オリジナルケーブルカバー」か「キーホールダー」

特典２.監修・相京雅行氏オリジナルステッカー【2種のうち1枚】

ご予約はこちら :https://booking.okamijuku.com/booking/result?code=b8b64d89-297b-437e-ad92-83c5fb47162d&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14419666

公式サイトより会員登録してご予約されたお客さまには「いつでも5％OFF」の割引が適用され、他サイトよりもお得にご予約が可能です。

■ 伊豆の恵みを味わう会席料理

ご夕食は、伊豆名物の「金目鯛の姿煮」に加え、自分で擦り下ろす「本わさび」をのせた河津名物・わさび丼をご用意。本わさびはお造りでも召し上がっていただけます。新鮮なお魚との組み合わせは一層味を引き立てます。早咲きの桜から新緑へと移り変わる伊豆の春を、五感すべてで堪能ください。

わさびを入れて飲む焼酎や静岡麦酒など、静岡・河津ならではのお飲み物（有料）も多数ご用意しております。

■ 河津桜まつり期間中(2/7～)も、ライダーの「困った」を全面サポート

例年、全国からファンが集まる「河津桜まつり」期間中は、駐輪場の確保が最大の課題となります。当館では、地域連携の一環として、プラン開始前のまつり期間中も以下のサービスを宿泊者様に提供いたします。

■「駐輪場確保」の不安を解消

宿泊者様はチェックイン前・チェックアウト後も敷地内駐輪場を無料で利用可能。道路を渡ればすぐ桜並木という立地を活かし、渋滞や駐輪待ちを気にせず、手ぶらでお花見を楽しめます。

■メンテナンス備品の先行貸出

3/9からのプランに含まれる一流メーカーのメンテナンス機材（デイトナ、KOMINE等）は、まつり期間中の宿泊者様も自由にご利用いただけます。

■宿泊者の特権：幻想的な「夜桜ライトアップ」を心ゆくまで

河津桜まつり期間中、18:00～21:00（予定）の間、宿の目の前の桜並木が鮮やかにライトアップされます。

バイクを置いて「徒歩0分」： 夜間の走行や駐輪場所を気にせず、宿に愛車を預けたまま、お酒を片手に夜桜散策へ。

静寂と絶景を独り占め： 日帰りの観光客が帰ったあと、静まり返った夜の桜並木をゆったりと堪能できるのは、この立地に泊まる宿泊者だけの贅沢です。

桜まつり期間のご予約はこちらから :https://booking.okamijuku.com/booking/result?code=b8b64d89-297b-437e-ad92-83c5fb47162d&checkin=2026%2F02%2F07&checkout=2026%2F02%2F08&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=false&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY&_gl=1*8mw94f*_gcl_au*MTA2ODM1MzY2OS4xNzcwMTg3MDc2*_ga*Njg2NTg2MjA0LjE3NzAxODQ1MDQ.*_ga_2V5SYHSLFZ*czE3NzAyODY3OTckbzYkZzEkdDE3NzAyODgxNjIkajYwJGwwJGgw

■監修者、相京雅行氏よりメッセージ

時間がたくさんあった学生の頃ならキャンプやネットカフェなどに宿泊しながらの旅もよいですが、ライフステージが変われば宿泊ツーリングに行ける機会は減ってしまうものです。

本プランはライダーの特別な一日を快適で楽しいものにするために海遊亭スタッフと協力して作りました。

海遊亭の魅力はすべてのお客様に対しての「おもてなしのこころ」です。ライダーが感じる小さな不安や不便を解消する心遣いを体感して頂けたら幸いです。

また、2025年にライダープランをご利用いただいたお客様が再来館された時のために新しい革小物とステッカーもご用意しました。夕食に伊豆名物金目鯛の煮つけも追加されています。楽しく走り、美味しいご飯を食べ、季節に応じ適切に温度管理された温泉にゆっくりつかって最高の一日をお楽しみください。

■海遊亭の魅力

伊豆・河津の海沿いに佇む、全12室すべてがオーシャンビューの宿「河津温泉郷 海遊亭」。目の前に広がる海から昇る朝日を望み、波音に包まれる贅沢なひとときをお過ごしいただけます。2025年に全館リニューアルし、上質で快適な空間へと生まれ変わりました。開放感あふれる露天風呂では海風を感じながら温泉を満喫。夕食は伊豆の旬をふんだんに使い、金目鯛や鮑など地元食材の魅力を引き出した会席料理をご用意。河津桜の名所まで徒歩圏内。季節を問わず伊豆の自然と食を楽しめる、癒し旅にぴったりの温泉宿です。

海遊亭の公式ホームページ

＜施設概要＞

名称：河津温泉郷海遊亭

所在地：〒413-0513 静岡県賀茂郡河津町浜６４－１

アクセス：伊豆急行線 河津駅から徒歩6分

予約：公式サイト https://www.kaiyuutei.com/

<会社概要>

株式会社 女将塾

所在地：東京都千代田区神田錦町3-23 神田錦町安田ビル11F

代表者：三宅 大功

設立：2004年8月20日

URL：https://okamijuku.com/

事業内容：旅館・ホテルの運営受託経営・運営コンサルティング