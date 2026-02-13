BEAUTY&YOUTHのカルチャープロジェクト〈UACG〉第三弾伝説的音楽漫画『BECK』とコラボレーションアイテムを発売―“音が聞こえてくる漫画”の熱量を、アイテムラインアップを拡張して表現―

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）は、展開ブランド「ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ（以下、BY）」のカルチャープロジェクト「UACG」より、第三弾としてハロルド作石氏の音楽青春漫画「BECK」とのコラボレーションを発表します。本作では、これまでのTシャツのみの構成から、ロングTシャツ、スウェット、パーカー、パンツ、キャップまでラインアップを拡張。作品世界を“スタイリング”で体感できるコレクションとして展開します。2026年2月27日（金）より発売予定です。

URL：https://store.united-arrows.co.jp/s/brand/by/feature/res/uacg/

INSTAGRAM：https://www.instagram.com/uacgofficial

UACGについて

UACGは“消費されないアニメTシャツ”をコンセプトに、日本のアニメ・コミック・ゲームカルチャーをファッションとして再解釈するプロジェクトです。第三弾として、「“音が聞こえてくる漫画”」と称される『BECK』に挑戦。原作への深いリスペクトのもと、単なるキャラクターグッズではなく、日常に溶け込む“服”として成立するプロダクトを目指しました。

『BECK』コラボレーションについて

1999年に「月刊少年マガジン」で連載が始まった「BECK」は、中学生・コユキがロックバンド「BECK」を結成し、仲間とともに成長していく物語。ページから“音が聞こえる”と評されるほどの臨場感と熱量は、今なお強い支持を集めています。本コラボでは象徴的なシーンを厳選し、網点のシルクスクリーン、多色刷り、クラック、フロスト、リフレクターなど多様な技法で、ライブの光・空気・余韻までを衣服に落とし込みました。ダメージ加工やユーズド感、素材選びにまでこだわり、コレクターズアイテムでありながら日常に馴染む一着を目指しました。

展開アイテム（一部）詳細 ※価格はすべて税込み

KOYUKI TEE｜\8,800／Black｜S, M, L, XL

コミックのざらついた風合いを活かし、背面はコユキのビジュアルを網点のシルクスクリーンプリントで表現。フロントの「DEVIL’S WAY」はクラックプリント、ボディはフロスト加工でヴィンテージ感を演出しました。

PREMIUM TEE（99点限定・ブリスターパック／ピックネックレス付）｜\17,600／Orange｜XL

16版のシルクスクリーン多色刷りで夕景や表紙の写真×イラストの調和を高精度に再現。

99点限定発売で、”1点1点大切に届けたい”という思いからブリスターパックも完全オリジナルで製作。手書きシリアルナンバー入り。作中に登場するThe Dying Breedエディの“ピック”をモチーフにしたネックレスを同梱。

BECK LONG TEE｜\11,000／Black, Navy｜S, M, L, XL

1巻の黒板に描くベックのシーンをモチーフに、背面にはチョーク風のロゴを配置。キャッチーなイラストに、フロスト加工×シルクスクリーンプリントでヴィンテージやユーズド感を演出しました。

LIVE LONG TEE｜\13,200／Black, White｜S, M, L, XL

MCS(Mongolian Chop Squad)が「DEVIL’S WAY」を披露する名シーンから抜粋。光部にリフレクターを使い、ライトを浴びる瞬間を視覚化しました。

BECK SWEAT｜\13,200／Navy｜S, M, L

16巻挿し絵をベースに、染み込みプリントで手書きのような風合いを出し、ヴィヴィットなカラーと合わせロックバンドのカジュアルな雰囲気を演出しました。

MCS CAMOUFLAGE PANTS｜\19,800／Black｜S, M, L

コユキ着用に着想を得たバギーシルエット×裾ドロストのパンツ。ヒップに「MCS」ワッペンを施し、ポケット内側に「BABY STAR（Brightest）」の歌詞をプリントしました。 インスピレーションに従って生きる勇気をポケットに秘め、着る人を鼓舞するデザインです。

MCS CAP｜\11,000／Navy

真帆が被る帽子から着想を得て制作したアイテム。光沢のあるポリエステルサテン×厚めのワッペンで、カジュアルと上品のギャップを表現しました。

発売記念イベントのお知らせ

本コレクションの発売にあわせ、2026年2月27日（金）～3月9日（月）の期間、UNITED ARROWS & SONS（渋谷PARCO 3F）にてイベントを実施します。全展開アイテムをそろえるほか、象徴的なシーンを厳選した複製原画の展示も行います。

展開店舗

・エイチ ビューティー＆ユース

・ユナイテッドアローズ＆サンズ 渋谷

・ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ

吉祥寺店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店（3／7(土)～3／15(日)）、福岡店

・ユナイテッドアローズ公式オンラインストア https://store.united-arrows.co.jp/

・その他、ZOZOTOWN、and ST、Rakuten Fashion

当社は、中期経営計画（2024年3月期～2026年3月期）の主要戦略のひとつに「UA MULTI戦略：新規事業開発を通じて業容とお客様層を拡大させていく取り組み」を掲げています。「UACG」はMZ世代をターゲットに年齢軸を広げ、新規顧客獲得と業容の拡大を目指します。

UACG

UNITED ARROWS「UA」の略称に、「ANIME」「COMIC(MANGA)」「GAME」の頭文字を組み合わせた造語で形成されるプロジェクトです。

『消費されないアニメＴシャツ』をコンセプトに、アニメ・漫画・ゲームというカルチャーを再解釈したアパレルアイテムをご提案。小ロット生産で素材選びから仕立てまで妥協のない技術を用いて、作品と同じく永く愛される一着を追求。日本が世界に誇るカルチャーを次代へ繋げるため、価値あるものづくりを徹底していきます。

ディレクタープロフィール：

本山 綺良莉

1997年生まれ。大阪文化服装学院卒業後、2017年、株式会社ユナイテッドアローズへ入社。ショップスタッフを経て、2022年より「ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ」のPRを務め、現在は「スティーブン アラン」「エイチ ビューティー＆ユース」を担当。アニメ・漫画・ゲームへの情熱を活かしUACGプロジェクトを企画。ディレクションを務める。

Instagram：@kira_motoyama

ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ

質にこだわり清潔感と品位から裏付けられた「美しさ」。年齢にとらわれず自由な発想や知的好奇心から得る「若々しさ」。時代 / 次代の本質的な「美しさ」と「若々しさ」を纏うこと、そしてその生活を豊かにすることを目的とした、エモーショナルな感覚で品揃えされたセレクトショップ。

株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。