【ホテルハーヴェストスキージャム勝山・福井県勝山市】滑らなくても雪山は楽しい！ ゲレンデ直結のリゾートホテルに泊まる冬の雪旅

勝山高原開発株式会社

西日本最大級のスノーリゾート「スキージャム勝山」に直結する「ホテルハーヴェストスキージャム勝山」は、スキーやスノーボードをしなくても、雪に触れ、雪景色を楽しみ、非日常の開放感を味わうことができる、冬ならではの魅力的な滞在をご提案します。

北陸の冬の味覚やスイーツ、福井駅・勝山駅からのウェルカムバスなど、滞在を快適で豊かにする施設・サービスが充実。この冬はスキージャム勝山で滞在そのものを楽しむ、心と身体が満たされる雪旅をお楽しみください。

【リフトに乗って、雄大な景色とラフティングを楽しむ】

JAM MID BASEからの眺望。雲海が見られることも

ホテルを1歩外に出れば目の前にゲレンデが広がります。ホテル前から伸びる第1リフトは、スキーなどの板を履かずに乗車が可能で、標高約1,000ｍの上部エリアからは眼下に勝山市街や白銀の山並みを一望することができます。

「JAM MID BASE（ジャムミッドベース）」と名付けられたこのエリアは、ほかにも雪上を駆け抜ける爽快アクティビティ「スノーラフティング」や、ゲレンデを見渡すコースインレストラン「ジョイントカフェ」があり、多彩な雪山体験が可能です。

スノーモビルで引かれるスノーラフティング。ほかにバナナボート型もあり

「JAM MID BASE パックチケット」

内容：観光リフト往復券、スノーラフティング体験 or お食事券2,000円分

料金：3,200円／1人（税込）、事前購入 2,900円／1人（税込）

※スノーラフティング利用は1回/1枚で1～6名までご利用いただけます。

詳細：JAM MID BASE｜スキージャム勝山｜日帰りで楽しむ雪景色観光(https://www.skijam.jp/winter/lp/jammidbase/)

【グルメも、スイーツも。雪見のランチを楽しむ】

冷えた体をやさしく温めてくれるゲレンデの冬ごはんから、心までときめくスイーツ時間まで、雪の世界で過ごす「おいしい時間」も旅を特別なものにしてくれます。

ホテルからそのままアクセスできる「リゾートセンター」には、気軽に立ち寄れるフードスポットが揃い、温かなメニューからしっかり満足できる食事まで充実。また、雪景色を望む「ジョイントカフェ」では、山の上ならではの開放感に包まれながら、ゆったりとしたひとときを過ごせます。

さらに、クレープやサーティーワン アイスクリーム、GODIVAのチョコレートドリンクなど、人気スイーツも勢ぞろい。雪景色のゲレンデを背景に味わい、写真に収めたくなるひとときは、思わずシェアしたくなる冬の思い出に。

【夜は“福井の冬”をごちそうに。ホテルレストランで旬を味わう】

旅の夜を彩る夕食は2つのレストランから選べます。レストラン「グランドカフェ」は、バラエティ豊かな料理が食べ放題のバイキングスタイル。冬季には北陸の味覚「カニ」が登場し、旬の美味を存分に。ライブキッチンで仕上げる出来立てメニューや、福井名物・越前そば、サラダ、スープ、デザートまで、世代を問わず楽しめるラインアップが揃います。

コースレストラン「ウィンドブレイク」では、この時期 福井の冬の味覚「若狭河豚（わかさふぐ）」を贅沢に味わえる『若狭河豚会席』が登場。若狭湾で育った旬のトラフグは、身が締まって、ぷりっとした食感と上品な旨みが魅力です。高たんぱく、低脂肪、コラーゲンも多く含まれ、心も身体も満たされます。（2月末までの限定メニュー。3日前までの要予約）

詳細：若狭河豚会席｜レストラン｜【公式】ホテルハーヴェスト スキージャム勝山(https://www.resorthotels109.com/skijam/restaurant/detail.html?CN=175065)

【暖炉の灯りに包まれて、語らいのひととき】

ホテルラウンジの暖炉の灯りに包まれる、心まで温まる冬の夜。ゆらめく炎を眺めながら、ふんわりと体を預けられるソファに腰かければ、笑顔も言葉も自然とほどけていきます。日常から一歩離れた旅先だからこそ、普段は口にできなかった想いも、未来の夢も、そっと言葉になる。大切なご友人、ご家族と心ゆくまで語らいのひとときをお楽しみください。

【雪道の運転、雪のウェア、心配いりません】

冬の旅行で不安になりがちな雪道の運転。スキージャム勝山では、北陸新幹線の発着駅である福井駅と、最寄りの勝山駅から無料のウェルカムバスを運行しているので、運転なしでお越しいただくことが可能です。

また、普段はしない雪山体験にぴったりなウェアのレンタルも可能です。重たい防寒アイテムを持参しなくても大丈夫。「少しだけ雪に触れてみたい」「写真を撮りに行きたい」そんな気分にも気軽に応えてくれる、うれしいサービスです。

【ホテルハーヴェストスキージャム勝山について】

ゲレンデを見渡すことのできるロビーラウンジ、オールシーズン楽しめるガラス張りの屋内プール、露天風呂付の大浴場など、全ての方にリゾートを満喫していただけるホテルです。

接続するスキー場（スキージャム勝山）は西日本最大級のスノーリゾート。上級・中級・初級のコースに加え、スノーデビューにぴったりなビキッズパーク、ホテルシェフ監修のゲレンデ食が堪能できるレストラン、福井土産やアウトドアブランドのアパレルが豊富な売店など、充実の施設を有しています。また、グリーンシーズン（4月～11月）は緑豊かな高原でのアクティビティや、手ぶらで楽しめるバーベキューガーデンがあり、高原リゾートとして親しまれています。

所在地：〒911-0000 福井県勝山市170-70

電話番号：0779-87-0081

アクセス：車 | 中部縦貫自動車道勝山インターから約20分（約13km）

電車 | えちぜん鉄道「勝山駅」よりタクシーで約20分 ※ウェルカムバス有

主要施設：客室100室、レストラン（2か所）、露天風呂付き大浴場、屋内プール、フリーラウンジ（ウェルカムドリンク・遊具玩具）、カラオケ

ホテル公式サイト：【公式】ホテルハーヴェスト スキージャム勝山(https://www.resorthotels109.com/skijam/)

スキー場公式サイト：【SKIJAM】スキージャム勝山｜西日本最大級のゲレンデ(https://www.skijam.jp/winter/)

ウェルカムバス予約：アクセス｜【公式】ホテルハーヴェスト スキージャム勝山(https://www.resorthotels109.com/skijam/access/)

【スキージャム勝山 リブランドのお知らせ】

スキージャム勝山は、2026年4月1日よりリブランドし、「JAM福井勝山マウンテンリゾート」として新たに生まれ変わります。また、オフィシャルホテルのホテルハーヴェストスキージャム勝山も、同日より「JAM福井勝山東急ホテル&リゾーツ」としてリブランドし、東急ホテルズに仲間入りします。

今回のリブランドでは、これまで親しまれてきた”JAM"の名を継承し、これまで以上の感動体験、「JAM＝Journey to the Amazing Moment」を提供していきます。ウインターシーズンの雄大なゲレンデだけでなく、春・夏・秋の高原アクティビティもさらに充実させ、真の通年型マウンテンリゾートとして、四季それぞれの魅力をお届けします。そしてホテルは、これまでの会員制から、より開かれたホテルとして、地域と旅をつなぐ新しい拠点へと進化します。

リニューアルの詳細につきましては、順次発表していきますので、どうぞご期待ください。2026年4月1日以降の新たなホテルのご予約は、以下ティザーサイトからご予約できます。また、本サイトにおいて、順次リブランド後の取り組みも掲載してまいります。

ティザーサイト：JAM福井勝山マウンテンリゾート JAM FUKUI KATSUYAMA MAUNTAIN RESORT(https://jamresort.jp/)