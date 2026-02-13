「3月のライオン」最新話掲載！巻頭カラーの「ペンと手錠と事実婚」は新章開幕!!『ヤングアニマル』4号 2月13日（金）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』4号を2月13日（金）に発売いたします。

【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/

【表紙&巻頭グラビア】桃月なしこ

『ヤングアニマル』26年4号【表紙&巻頭グラビア】桃月なしこ（撮影：西條彰仁）

研ぎ澄まされた美しさと、抑制された色香がたまらない！

感情を語らず、空気で魅せる新たな桃月なしこをお届けです♪

「ペンと手錠と事実婚」（原作／椹木伸一 作画／ガス山タンク）が巻頭カラーで登場！

【特別ふろく】「桃月なしこ」両面クリアファイル巻頭カラー「ペンと手錠と事実婚」（原作／椹木伸一 作画／ガス山タンク）

大人気ミステリーラブコメ！

鶫、警察お姉さんたちとまさかの恋バナ!?

「ファミリープラン」（本田優貴）がカラーつきで登場！

カラーつき「ファミリープラン」（本田優貴）

家族たちに訪れた「幸せの時間」……しかし。

そして時が経ち、物語は――――残り２話。

「それでも書きたい有馬くん」（真田つづる）がカラーつきで登場！

カラーつき「それでも書きたい有馬くん」（真田つづる）

新章早くも最高潮！

がんばる背中を押してくれる脱サラ小説家コメディ！

「3月のライオン」（羽海野チカ）最新話掲載！

「3月のライオン」（羽海野チカ）

冬の寒空、灰色なフタはまだ少し重たい――。

【巻末グラビア】姫野ひなの

【巻末グラビア】姫野ひなの（撮影：山口京和）

はじける笑顔と全力のポーズ！

見ているだけでハッピーが広がる爽快感♪

ひなちゃんと一緒に笑って、一緒に元気になろう！

【「ヤングアニマル」2026年4号】

●発売日：2026年2月13日（金）発売

●判型：B5判

●定価：530円（税込）

●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など