「3月のライオン」最新話掲載！巻頭カラーの「ペンと手錠と事実婚」は新章開幕!!『ヤングアニマル』4号 2月13日（金）発売！

写真拡大 (全7枚)

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』4号を2月13日（金）に発売いたします。



【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)



『ヤングアニマル』26年4号

【表紙&巻頭グラビア】桃月なしこ


【表紙&巻頭グラビア】桃月なしこ（撮影：西條彰仁）

研ぎ澄まされた美しさと、抑制された色香がたまらない！
感情を語らず、空気で魅せる新たな桃月なしこをお届けです♪


【特別ふろく】「桃月なしこ」両面クリアファイル

「ペンと手錠と事実婚」（原作／椹木伸一 作画／ガス山タンク）が巻頭カラーで登場！


巻頭カラー「ペンと手錠と事実婚」（原作／椹木伸一 作画／ガス山タンク）

大人気ミステリーラブコメ！
鶫、警察お姉さんたちとまさかの恋バナ!?


「ファミリープラン」（本田優貴）がカラーつきで登場！


カラーつき「ファミリープラン」（本田優貴）

家族たちに訪れた「幸せの時間」……しかし。
そして時が経ち、物語は――――残り２話。


「それでも書きたい有馬くん」（真田つづる）がカラーつきで登場！


カラーつき「それでも書きたい有馬くん」（真田つづる）

新章早くも最高潮！


がんばる背中を押してくれる脱サラ小説家コメディ！


「3月のライオン」（羽海野チカ）最新話掲載！


「3月のライオン」（羽海野チカ）

冬の寒空、灰色なフタはまだ少し重たい――。


【巻末グラビア】姫野ひなの


【巻末グラビア】姫野ひなの（撮影：山口京和）

はじける笑顔と全力のポーズ！
見ているだけでハッピーが広がる爽快感♪
ひなちゃんと一緒に笑って、一緒に元気になろう！


【「ヤングアニマル」2026年4号】


●発売日：2026年2月13日（金）発売


●判型：B5判


●定価：530円（税込）


●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売




