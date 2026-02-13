「3月のライオン」最新話掲載！巻頭カラーの「ペンと手錠と事実婚」は新章開幕!!『ヤングアニマル』4号 2月13日（金）発売！
株式会社白泉社
『ヤングアニマル』26年4号
【表紙&巻頭グラビア】桃月なしこ（撮影：西條彰仁）
研ぎ澄まされた美しさと、抑制された色香がたまらない！
【特別ふろく】「桃月なしこ」両面クリアファイル
巻頭カラー「ペンと手錠と事実婚」（原作／椹木伸一 作画／ガス山タンク）
大人気ミステリーラブコメ！
カラーつき「ファミリープラン」（本田優貴）
家族たちに訪れた「幸せの時間」……しかし。
カラーつき「それでも書きたい有馬くん」（真田つづる）
「3月のライオン」（羽海野チカ）
【巻末グラビア】姫野ひなの（撮影：山口京和）
はじける笑顔と全力のポーズ！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』4号を2月13日（金）に発売いたします。
【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)
●発売日：2026年2月13日（金）発売
●判型：B5判
●定価：530円（税込）
●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売
