食品包装資材と機械・サービスが一堂に集まる専門展示会「食品包装資材＆機械展」を初開催― 食品業界のための展示会「FOOD STYLE JAPAN」と同時開催。業界の垣根を越える企画 ―

株式会社イノベント

食品包装資材と機械・サービスを一堂に集めた専門展示会「食品包装資材＆機械展」を、2026年9月30日(水)～10月2日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて初開催いたし、現在、出展企業を募集しております。

本展示会は、20年以上にわたり全国で開催してきた食品業界向け展示会「FOOD STYLE JAPAN」、そして同じく初開催となる「食品物流＆３ＰＬ総合展」との3展同時開催により実施いたします。

「食品包装資材＆機械展（包む・まとめる・守る）」→「FOOD STYLE JAPAN／ラーメン産業展（売る）」→「食品物流＆３ＰＬ総合展（届ける）」→という流れで、食品の開発・製造・購買・品質管理・物流までを一気通貫でカバー。食品業界が直面する課題解決に向け、業界の垣根を越えた実践的な商談・情報交換の場として開催いたします。

【開催概要】

■ 名称 ：食品包装資材＆機械展

■ 会期 ：2026年9月30日（水）～10月2日（金）10：00～17：00 最終日は16：00まで （予定）

■ 会場 ：東京ビッグサイト 東ホール

■ 同時開催展：FOOD STYLE JAPAN 2026＜東京＞／ラーメン産業展 in Japan／食品物流＆３PL総合展

■ 主催 ：FOOD STYLE Japan 実行委員会（株式会社イノベント内）

■公式ＨＰ ：https://foodpackaging.jp

■お問合せ ：https://39auto.biz/trso/regires.php?tno=463

【食品包装に関する課題解決のための展示会】

「サステナブル対応」「物流改革」「人手不足」「原価高騰」など、食品包装資材や機械に直結する課題がかつてないスピードで複雑化しています。脱プラスチックや代替素材の検討、パッケージデザインの刷新、製造ラインとの適合性、輸送効率の改善など、一つの包材選定が商品企画から物流まで影響する時代となりました。

本展示会では、新素材パッケージ、環境対応容器、充填・包装機械、コスト最適化のための代替提案、売り場づくりにつながるデザイン・機能容器など、食品業界に求められる最新ソリューションを紹介。

物流・販路側のニーズも踏まえ、実務レベルでの導入判断を加速させる場を創出します。

【FOOD STYLE JAPAN の来場基盤を活かした「導入検討層」への直接訴求】

これまでの全国開催で培った外食・中食・小売・食品メーカーの来場者基盤により、単なる情報収集層ではなく設備更新・資材切替・新商品対応、機械の新規導入・切り替えなどを検討するキーマンが来場します。

【出展・来場のメリット】

■「FOOD STYLE JAPAN」「食品物流＆３ＰＬ総合展」来場者との相乗効果による商談チャンスの拡大

■食品包装資材・機械に関心の高いターゲット層へ直接アプローチ

■省人化・原価対策・環境対応など、喫緊の課題に訴求

■決裁権・影響力を持つキーマンとの直接商談

■製品を「見て・触って」伝えるリアルなPR機会

【主な出展対象】

包装機械、包装資材・容器（一次包装、二次包装）、印刷機械・関連機器／ラベル関連／包材加工機械、検査機・検出器・校正サービス、環境対策製品、衛生管理機器・資材、IT・ソフトウェア・DX関連サービス

【主な来場対象】

食品・飲料メーカー／加工業、外食・中食・小売・宿泊施設、食品商社・食品問屋・食品卸、生産者・生産者団体、OEM・受託製造企業、物流・SCM・購買部門、DX/GX推進部門、行政・自治体・支援機関

【お問い合わせ先】

FOOD STYLE Japan 実行委員会（株式会社イノベント内）

E-mail： t-foodstyle@innovent.co.jp

TEL：03-6812-9423（平日10:00～17:30）