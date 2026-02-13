30院以上の承継実績を持つプロが明かす、動物病院の“組織化”と“価値最大化”の秘訣

株式会社ストライク

M&A仲介の株式会社ストライク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井邦彦 以下「ストライク」）は、株式会社Withmal（ウィズマル）と共催で、動物病院の承継をテーマとしたオンラインセミナー「動物病院の出口戦略～病院の価値を最大化するためにやっておくべきこと～」を2026年3月13日（金）に開催します。

病院の価値を最大化するためにやっておくべきこと

本セミナーでは、動物病院の承継支援で全国30院以上の実績を持つ株式会社Withmal代表取締役社長 山崎智輝氏を招き、動物病院の価値を高めるために経営者が事前に取り組むべきポイントや、高く評価される動物病院の特徴、院長に依存しすぎない組織づくりの考え方について、対談形式で分かりやすくお伝えします。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.strike.co.jp/seminar/2026/20260313.html

ストライクは、これまで多くの事業承継・M&Aの支援を行ってきました。その中で、動物病院のように「院長の技術や人柄」に依存しやすいビジネスでは、早い段階から承継を意識した経営を行うことが、病院の価値維持とスタッフの雇用、そして飼い主・動物たちへの医療提供を守るうえで重要であることが分かってきました。本セミナーを通じて、動物病院の先生方が、将来の選択肢を広げるための「出口戦略」の第一歩を踏み出していただくことをめざします。

■セミナー概要

【セミナー名】病院の価値を最大化するためにやっておくべきこと

【日時】2026年3月13日(金) 13:00～14:00

【開催方法】Webライブ配信 (視聴用URLを事前送付)

【参加費】無料

【対象】動物病院経営者、獣医師、動物看護師、その他動物病院関係者

※ストライクの同業他社様のご参加はご遠慮くださいますようお願いします。

【申込締切】2026年3月12日(木) 正午

お申し込みURL：https://www.strike.co.jp/seminar/2026/20260313.html

【お問い合わせ先】

株式会社ストライク セミナー事務局 受付時間：9:00～17:45（土日祝日除く）

電話番号：0120-552-410 メールアドレス：seminar@strike.co.jp

■登壇者

株式会社Withmal 代表取締役社長 山崎 智輝 氏株式会社Withmal 代表取締役社長 山崎 智輝 氏

日本獣医生命科学大学を卒業。動物病院の承継課題を解決するため2018年にWithmalを設立し、獣医師ならではの視点で動物病院のグループ化や管理業務の合理化を推進してきた。2023年、ファンド・Lキャタルトンに株式を一部譲渡し、病院経営の近代化をめざしている。

株式会社ストライク 企業情報部 マネージャー 市村 鉄平株式会社ストライク 企業情報部 マネージャー 市村 鉄平

大学卒業後、政府系金融機関へ入社。中小・ベンチャー企業から上場大手企業まで幅広く担当。企業の実態分析からプロジェクトファイナンス、海外進出支援やM&A、IPOなどの資本・経営戦略に向けたソリューション提案などに従事。その後ストライクに入社。動物病院業界のM&Aに着目し、動物病院業界を中心に多数の成約実績を誇る。社内年間成績優秀者賞などを受賞した実績もある。

主催

詳細・お申し込みはこちら :https://www.strike.co.jp/seminar/2026/20260313.html株式会社ストライク株式会社ストライク

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立：1997年7月

事業内容：M&Aの支援

電話番号：03-6848-0101 (本社)

U R L：https://www.strike.co.jp/