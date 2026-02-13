単身の高齢者の方に身元保証サービスで安心を提供する　株式会社あかり保証に投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、株式会社関西みらい銀行（本社：大阪市中央区、代表取締役社長 西山 和宏、以下「関西みらい銀行」）と共同で設立した関西みらいサクセスサポート投資事業有限責任組合（以下「関西みらいベンチャーファンド」）および第一勧業信用組合、全国信用協同組合連合会、恒信サービス株式会社（以下「恒信サービス」） と共同で設立したかんしん事業承継 ＆未来創造投資事業有限責任組合（以下「かんしん事業承継＆未来創造ファンド」）より、身寄りのない高齢者の方に対する身元保証サービスを提供する株式会社あかり保証（本社：大阪市北区、代表取締役：清水 勇希、以下「あかり保証」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

◆投資先企業について

あかり保証は、高齢者・障がい者向けの身元保証サービスを提供する企業です。

医療機関や介護施設等に入院・入所する際に必要となる身元保証から、日常生活の支援、死後事務までを、法律・医療・介護の専門家チームが一体となりサポートします。お客様からお預かりする大切な資産は信託口座で安全に管理し、契約の透明性を確保することで、安心してご利用いただける体制を構築しています。

あかり保証は「安心・信頼できる身元保証サービス」を通じて、全てのおひとりさまが尊厳を保ち、心豊かに老後を過ごせる社会の実現を目指します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/314_1_d26d246a1565499feae3363cb8556bcd.jpg?v=202602131051 ]

◆関西みらいベンチャーファンドについて

関西みらいベンチャーファンドはベンチャー企業の更なる成長と地域経済の持続的な発展に貢献することを目的として、関西みらい銀行とミライドアが共同で設立しました。資金調達に課題を抱えることも多いアーリー期を含む幅広い成長ステージのベンチャー企業を対象とし、事業の成長性や将来性を見据えて投資を行います。

◆かんしん事業承継＆未来創造ファンドについて

かんしん事業承継＆未来創造ファンドは、事業承継ニーズのある企業や創業・第二創業期にある企業に対して、投資による資金供給を行うことで、円滑な事業承継支援や中長期的に安心して事業の拡大に取り組めるよう支援し、地域経済の発展や新たな雇用を創出することを目的として第一勧業信用組合、全国信用協同組合連合会、恒信サービス、ミライドアが共同で設立したファンドです。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/314_2_7431ac90c4a9441c0ee1f8cac650b750.jpg?v=202602131051 ]