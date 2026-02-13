マイカー広告CheerDrive、「アクサ損害保険 安全運転啓発キャンペーン」参加者募集開始

株式会社チアドライブ

株式会社チアドライブ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：保科昌孝、URL： https://cheerdrive.jp/ ）は、2026年2月13日（金）より、一般ドライバーが愛車に好きなブランドやコンテンツのステッカーを貼って走行することでポイントなどの特典を得られるマイカー広告サービス「CheerDrive（チアドライブ）」において、「アクサ損害保険 安全運転啓発キャンペーン」の参加申込受付を開始いたします。

本キャンペーンは、アクサ損害保険株式会社による安全運転啓発の取組みの一環として実施されます。安全運転を呼びかけるステッカー（下図デザイン）を自家用車のリアウィンドウに貼ることで、この取組みにご協力いただけるドライバー300名を全国から募集します。

このキャンペーンにご協力いただく特典として、ドライバーは、1kmあたり3円～5円相当の走行ポイント、最大で5,000ポイント(5000円相当)の報酬を得ることができます。

※キャンペーンの参加には条件があります。以下のキャンペーン概要をご確認ください。

カーステッカーはシースルーフィルム採用

【キャンペーン名】アクサ損害保険 安全運転啓発キャンペーン

【申込受付期間】2026年2月13日(金) 10:00 ～ 2026年2月19日(木) 23:59

【申込結果発表日】2026年2月24日(火)

【走行期間】2026年3月1日(日) ～ 2026年3月30日(月)

【参加数】300名

【対象地域】全国

【参加費用】無料 ※チアドライブ広告の規定により、キャンペーン期間の走行距離が 100km に満たない場合は参加費用として1,000円を頂戴いたします。

【走行報酬】3pt～5pt/km(上限報酬 5,000pt) ※1pt=1円相当

【申込条件】運転免許証がゴールドの方限定

【ステッカーデザイン】カーステッカーデザイン各75台限定となります。デザインについては、当選者にランダムでお届けいたします。

【参加申込・詳細】 https://cheerdrive.jp/campaigns/252

よくある質問はこちら(https://cheerdrive.jp/faq)からご参照ください。

＜ CheerDrive アプリからキャンペーンにお申し込みいただけます ＞

・App Store： https://apps.apple.com/jp/app/id1542181332

・Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cheerdrive

◆アクサ損害保険について◆

アクサ損害保険株式会社は、1998年に設立され、翌年7月より営業を開始し、現在は主に自動車・バイク保険を販売しているアクサのメンバーカンパニーです。個人のお客さまを対象とした「アクサダイレクト総合自動車保険」は好調な売上を続け、保有契約件数は100万件を超えています。

詳しくはアクサ損害保険について(https://www.axa-direct.co.jp/company/about_us/outline.html?cid=cheerdrive)よりご確認ください。