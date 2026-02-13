従来比半額以下で導入可能な「iNetSec SF 遮断ソフトウェア」を4月1日より提供開始















































2. 未承認機器の接続を検知・自動遮断すべての端末に専用エージェントを導入することなく、未承認機器の接続を検知し、ポリシーに基づいて自動遮断します。遮断された端末から申請できる申請・承認ワークフローを利用でき、管理者へのメール通知にも対応します。持ち込み機器対策・無断利用防止を省力化し、運用負荷の軽減に貢献します。3. 低コスト・短納期で多拠点へ展開従来のiNetSec SF ハードウェアセンサーと比較して約5割※の費用で導入でき、拠点追加時の投資負担を抑えられます。Windowsにインストールして利用できるため、専用機器の手配や国際輸送・通関等のリードタイムに左右されにくく、海外拠点や小規模拠点へ迅速に展開できます。※主要拠点4ヶ所(ハードウェアセンサー)、小規模拠点16ヶ所(遮断ソフトウェア)の構成で試算想定利用シーン国内に小規模拠点を多数抱える企業や、海外拠点を含めて接続機器を一元管理したいお客様におすすめです。価格・商品構成※ご利用にあたっては、別途「iNetSec SF V1.0 マネージャー」の購入が必要です。販売開始日2026年4月1日商標について・iNetSecは、PFUの登録商標です。・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。注釈注1 出典：株式会社富士キメラ総研「2025 ネットワークセキュリティビジネス調査総覧」（検疫ツール市場・不正接続防止ツール分野 2024年度実績・企業シェア）