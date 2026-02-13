「サンエックスユニバース」より、なつかしかわいいアイテムが新登場！シール帳・タイルシール・デニムポーチ、ぬいぐるみなど ３月頃より順次発売

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下 サンエックス）は、「サンエックスユニバース」の新商品を、202６年３月中旬頃より全国の販売店やネットショップにて発売することをお知らせします。

今回は、「みかんぼうや」「まめゴマ」「モノクロブー」など、2000年代前後に人気を博したサンエックスキャラクターたちが集合。シール帳やタイルシールをはじめ、あのころのときめきを思い出す“なつかしかわいい”アイテムが多数ラインアップします。

デニム素材のチェーン付きポーチやストラップ、マメカンキーホルダーなど、便利にリニューアルしたアイテムも加わりました。そのほか、毎日使える定番の文房具やぬいぐるみも取りそろえています。

アイテム一例

「サンエックスユニバース」の新商品については下記からご覧いただけます。

「サンエックスユニバース」とは

これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を越えてあつまった新しいデザイン。懐かしさと新鮮さが交わり、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。

●商品ラインナップ

・ふにふにシールバインダー（各990円※税込）：６穴タイプ・シールシート10枚

・タイルシール（各440円※税込）

・エアインマスコットシール（各440円※税込）

・チェーン付ポーチ（各2,860円※税込）：デニム生地・外ポケット付・金属チェーン付

・マメカンキーホルダー（各1,320円※税込）：ブリキ缶・キーホルダーパーツ付

・マスコット付ストラップ（1,320円※税込）：金属マスコット付・アクリル樹脂製プレート付

・ぬいぐるみミニポーチ（各1,980円※税込）：カラビナ付

・ぬいぐるみポーチ（各2,200円※税込）

・クリアホルダーセット（各660円※税込）：A4サイズ・２枚セット

・エナージェル ボールペン3C（各1,100円※税込）

・メモパッド（各385円※税込）：本文４種丁合80枚

サンエックスキャラクターたちの定番ぬいぐるみが集合☆

・ぬいぐるみ（各2,200円※税込）

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.