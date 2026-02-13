ロッテグループ公式オンラインモールにて、eギフトサービス『AnyGift』を導入
AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）は、株式会社ロッテ（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島 英樹、以下ロッテ）が展開する「ロッテグループ公式オンラインモール」にギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』の提供を開始しました。
AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる「eギフト機能」を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。
今回のAnyGiftの提供により、ロッテグループ公式オンラインモールで販売されている人気の商品がeギフトとして贈れるようになります。
導入の背景
ロッテグループ公式オンラインモールでは、ギフト需要の拡大と、より多様な贈答シーンに対応するため、住所を知らなくても贈れるeギフト機能の導入を検討されていました。
株式会社ロッテ ご担当者様 コメント
ロッテグループ公式オンラインモールは、これまで多くのお客様にご自身用やプレゼント用としてご利用いただいてまいりました。この度、お客様にもっと気軽にロッテの商品をプレゼントとしてご利用いただきたいという思いから、お相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができるAnyGiftの導入を決定いたしました。eギフトを通して、より多くの方にロッテグループ公式オンラインモールの商品が届く機会を提供できれば幸いです。
ロッテ × AnyGiftのeギフトの特徴について
相手の住所を知らなくてもロッテの商品をLINEやメールでギフト可能に
いつもお世話になっている方へのちょっとしたプレゼントや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽にロッテの商品をギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。
ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます
お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。
eギフトURLから住所を入力いただくだけで対象商品が届きます
受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もございません。
eギフトの贈り方 ／ 受け取り方
贈り方
1）商品ページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。
2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。
3）購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。
受け取り方
1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。
2）お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。
3）入力したお届け先に、eギフト商品が配送されます。
eギフトで贈ることができる商品の紹介（一部）
【オンラインショップ限定】ラミープレミアムテリーヌ 1個
ラムレーズン党に一度は食べてほしい濃厚ショコラテリーヌ。「ラミープレミアムテリーヌ」は、「ラミーテリーヌ」よりラムレーズンの量が2倍※1になってよりみずみずしい味わいへとリニューアルしました。
濃厚な生地と2倍※1になったラムレーズンが織りなす、新しいマリアージュをお楽しみください。
※1ラミーテリーヌ比。製造時に製品1本当たりに入れるラムレーズンの重量の比較
ギフトにもおすすめ！華やかなパッケージ
Rummyのブランドカラーの濃いピンクとラムレーズンの紫色を組み合わせた、華やかでお洒落なパッケージです。
価格：\3,240 税込（送料、クール手数料別）
商品ページ：https://lotte-shop.jp/shop/g/g107509/
ガーナチョコセレクションギフトBOX第29弾
プレミアムガーナ4商品と季節限定のガーナ1商品、 定番のガーナブランド商品を詰め合わせた、 ガーナ好きのためのオリジナルセット商品です。
価格：\3,980 税込（送料込）
商品ページ：https://lotte-shop.jp/shop/e/eLghana202601/
ロッテについて
【会社概要】
会社名：株式会社ロッテ
代表取締役社長執行役員：中島 英樹
事業内容：菓子、アイスクリーム、健康食品、雑貨などの製造および・販売等
会社概要ページ：https://www.lotte.co.jp/corporate/about/outline/
公式オンラインモール：https://lotte-shop.jp/shop/
eギフトサービス「AnyGift」について
『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。
自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。
AnyGift：https://anygift.jp/
eギフト/ソーシャルギフトとは：https://anygift.jp/egift
AnyReach株式会社 会社概要
会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社
URL：https://anyreach.co.jp/ (https://anyreach.co.jp/)
代表者：代表取締役 中島 功之祐
事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営
本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp