AIを使う側から共に戦う側へ。事業計画からサービスサイト試作までを公開実演する実践型セミナー『AIとの付き合い方攻略セミナー AIを味方につけたサービスサイト開発編』2月26日(木)WEBにて無料開催
株式会社AGORA（本社：東京都町田市）は、起業に役立つ創業支援のWEBセミナーを毎月開催しています。今回は生成AIを単なる効率化ツールとしてではなく、事業推進や意思決定を共に担う“パートナー”としてどう活用するかに焦点を当てたセミナーです。
講師として、東京都認定インキュベーション施設にて年間400件を超える起業相談を受けている吉井慎人（よしい まこと）氏が分かりやすく解説します。
創業W E Bセミナー「AIとの付き合い方攻略セミナー～AIを味方につけたサービスサイト開発編～」
株式会社AGORAでは、2026年2月26日（木）に「生成A I活用」をテーマにした創業WEBセミナーを開催します。
登壇者は、起業家や新規事業を考えている方・AI技術に興味がありビジネスに活かしたい方のために、年間300以上の起業家にAIを活用した事業アドバイスを行なった吉井慎人（よしい まこと）氏です。
開催背景
生成AIの普及により、多くのビジネスパーソンが日常的にAIへ触れる環境が整いました。
一方で現場では、
便利だが実務に落とし切れない
調べ物や文章作成止まりになっている
結局、重要な判断には活かせていない
といった課題も多く聞かれます。
AIを前提に仕事を設計できる人と、そうでない人の差が急速に広がっているのです。
そこで本セミナーでは、「AIを使うかどうか」ではなく“AIやAI専門家をどう味方につけるか”
という一段深いテーマでの思考法と行動設計を提供します。
セミナー内容
1．技術革新期の勝ちパターンを歴史から学ぶ
「ChatGPT伝来＝鉄砲伝来」という比喩を切り口に、新しい技術が登場した時に成果を出す人の共通点を読み解きます。
2．AIを“バディ”にするための3ステージ
ツール利用者から共創パートナーへと、関係性を進化させる具体ステップを体系化して解説します。
3．事業計画からサービスサイト試作までを公開実演
ノンコードAIツールを使い、アイディアがどのように形になるのかをライブで体感できます。
本セミナーに参加することで、生成AIとの正しい距離感・付き合い方がわかるようになるだけではなく、実際に明日から使える「事業開発×AI活用」の型を持ち帰ることができます。
こんな人におすすめ！
- 起業家、スタートアップ経営者の方
- 新規事業・事業開発担当の方
- フリーランス、コンサルタントの方
- 営業、アライアンス、交渉に関わる方
- ChatGPTを触ったことはあるが、仕事で使い切れていない方
講師紹介
株式会社GLOCAL GUNSHI 代表取締役軍師
吉井 慎人（よしい まこと） 氏
BOND大学 経営学修士MBA。転職支援会社の営業後インターウォーズ株式会社にて、インキュベーションコンサルタントとして、「イントレプレナー塾（企業内起業家育成プログラム）」をゼロから立ち上げ、400名を超える企業内起業家と向き合い、事業計画書の作成支援に従事。その他、企業M＆A支援や出向型インキュベーション支援としてスタートアップ常駐して経営に携わった。東京都認定インキュベーション施設にて、年間300名を超える起業相談を受けている。
また2024年4月からは株式会社AGORAのCIO(chief incubation officer)に就任し、起業家と二人三脚で伴奏支援を行なっている。
株式会社GLOCAL GUNSHIのほか
・公益財団法人 東京都中小企業振興公社 事業戦略部 多摩創業支援課 専門相談員
・株式会社AGORA CIO(chief incubation officer)
・NEXs Tokyo サポーター兼メンター
など、数多くの起業家支援を行っている。
創業W E Bセミナー「AIとの付き合い方攻略セミナー～AIを味方につけたサービスサイト開発編～」
■ 概要
日時：2026年２月26日（木）19:00 - 20:00
場所：オンライン（Zoom）
参加費：無料
対象：起業家の方、起業準備中の方、スタートアップ経営者の方、フリーランスの方、新規事業開発担当の方、コンサルタントの方、営業職の方
内容：技術革新期の勝ちパターンを歴史から学ぶ / AIを“バディ”にするための3ステージ / 事業計画からサービスサイト試作までの公開実演 / 質疑応答
主催：株式会社AGORA
■タイムスケジュール
19:00 - オープニング・AGORAからのお知らせ
19:05 - WEBセミナー「AIとの付き合い方攻略セミナー～AIを味方につけたサービスサイト開発編～」開始
19:45 - 質疑応答
20:00 - クロージング
■ こんな人におすすめ！
・起業家、スタートアップ経営者の方
・新規事業・事業開発担当の方
・フリーランス、コンサルタントの方
・営業、アライアンス、交渉に関わる方
・ChatGPTを触ったことはあるが、仕事で使い切れていない方
■ 申し込み方法
こちらのフォームよりお申込みください。
https://forms.gle/MRVkBxZVPWd3h6vMA
■ 当日参加の方はこちらから
zoom参加URL
https://us02web.zoom.us/j/85650930768
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
AGORAが運営する拠点概要
・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）
カフェのようなオシャレで広々とした空間が特徴的。コミュニティー充実、ビジネスマッチングも多数。
通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。
HP：https://www.incubation-office-agora.com/
・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）
株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年から受託運営。
1名個室、1名ブースが特徴的。駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。
1人集中したい方、テレワークやサクッとWeb会議におすすめ。
HP：https://www.agora-office.com/
・たましん地域/未来共創センター me:rise 立川（立川駅北口徒歩5分）
多摩信用金庫より委託を受け2023年2月から受託運営。
2023年2月1日OPEN。多摩信用金庫旧本店を、新たな地域の交流拠点として、コワーキングスペース・シェアオフィスにリノベーション。地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置等サポート充実。
HP：https://www.merise-tamashin.net/
・AGORA KGU KANNAI （関内駅徒歩3分）
関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。
2023年3月7日OPEN。関東学院大学の中にある一面ガラス張りの開放的な空間。学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。
HP：https://www.agora-kgu.com/
会社概要
株式会社AGORA
所在地：東京都町田市原町田6-8-9 AETA町田4F
代表者：長谷部 信樹（はせべ のぶき）
設立年月日： 2023年9月1日
事業内容：コワーキング施設立ち上げ・運営支援
URL：https://www.agora-localincubate.com/
代表プロフィール
株式会社AGORA CEO 長谷部信樹(はせべのぶき）
・2004 年、(株)キープ・ウィルダイニング入社。
取締役本部長、専務取締役を歴任。50 店舗の事業拡大に経営陣として貢献。
・2017 年、新規事業であるインキュベーションプロジェクトのリーダーとして新規事業立ち上げ担当。
・2019 年、コワーキングスペース BUSO AGORA を立ち上げ。（東京都認定インキュ ベーション施設）
・2022 年、株式会社小田急ＳＣディベロップメント様の委託を受け、
AGORA 本厚木（厚木）をプロデュース。 神奈川県ベンチャー支援拠点として運営受託。
・2023 年、多摩信用金庫様の委託を受け、me:rise立川（立川）をプロデュースし、運営受託。
同年、関東学院大学様の委託を受け、AGORA KGU 関内（関内）をプロデュースし、運営受託。
・同年9月に上記 4 拠点を分社という形で(株)AGORA を設立し、CEO 就任。
・2025年、東急株式会社様・YADOKARI株式会社様の委託を受け、SPRAS AOBADAI（青葉台）を運営受託。
・経営の傍ら、各拠点の IM として年間 50 名ほどの創業相談に対応。