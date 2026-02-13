AIを使う側から共に戦う側へ。事業計画からサービスサイト試作までを公開実演する実践型セミナー『AIとの付き合い方攻略セミナー AIを味方につけたサービスサイト開発編』2月26日(木)WEBにて無料開催

株式会社キープ・ウィルダイニング

株式会社AGORA（本社：東京都町田市）は、起業に役立つ創業支援のWEBセミナーを毎月開催しています。今回は生成AIを単なる効率化ツールとしてではなく、事業推進や意思決定を共に担う“パートナー”としてどう活用するかに焦点を当てたセミナーです。

講師として、東京都認定インキュベーション施設にて年間400件を超える起業相談を受けている吉井慎人（よしい まこと）氏が分かりやすく解説します。

創業W E Bセミナー「AIとの付き合い方攻略セミナー～AIを味方につけたサービスサイト開発編～」

株式会社AGORAでは、2026年2月26日（木）に「生成A I活用」をテーマにした創業WEBセミナーを開催します。

登壇者は、起業家や新規事業を考えている方・AI技術に興味がありビジネスに活かしたい方のために、年間300以上の起業家にAIを活用した事業アドバイスを行なった吉井慎人（よしい まこと）氏です。

開催背景

生成AIの普及により、多くのビジネスパーソンが日常的にAIへ触れる環境が整いました。

一方で現場では、

便利だが実務に落とし切れない

調べ物や文章作成止まりになっている

結局、重要な判断には活かせていない

といった課題も多く聞かれます。

AIを前提に仕事を設計できる人と、そうでない人の差が急速に広がっているのです。

そこで本セミナーでは、「AIを使うかどうか」ではなく“AIやAI専門家をどう味方につけるか”

という一段深いテーマでの思考法と行動設計を提供します。

セミナー内容

1．技術革新期の勝ちパターンを歴史から学ぶ

「ChatGPT伝来＝鉄砲伝来」という比喩を切り口に、新しい技術が登場した時に成果を出す人の共通点を読み解きます。

2．AIを“バディ”にするための3ステージ

ツール利用者から共創パートナーへと、関係性を進化させる具体ステップを体系化して解説します。

3．事業計画からサービスサイト試作までを公開実演

ノンコードAIツールを使い、アイディアがどのように形になるのかをライブで体感できます。

本セミナーに参加することで、生成AIとの正しい距離感・付き合い方がわかるようになるだけではなく、実際に明日から使える「事業開発×AI活用」の型を持ち帰ることができます。

こんな人におすすめ！

講師紹介

- 起業家、スタートアップ経営者の方- 新規事業・事業開発担当の方- フリーランス、コンサルタントの方- 営業、アライアンス、交渉に関わる方- ChatGPTを触ったことはあるが、仕事で使い切れていない方

株式会社GLOCAL GUNSHI 代表取締役軍師

吉井 慎人（よしい まこと） 氏

BOND大学 経営学修士MBA。転職支援会社の営業後インターウォーズ株式会社にて、インキュベーションコンサルタントとして、「イントレプレナー塾（企業内起業家育成プログラム）」をゼロから立ち上げ、400名を超える企業内起業家と向き合い、事業計画書の作成支援に従事。その他、企業M＆A支援や出向型インキュベーション支援としてスタートアップ常駐して経営に携わった。東京都認定インキュベーション施設にて、年間300名を超える起業相談を受けている。

また2024年4月からは株式会社AGORAのCIO(chief incubation officer)に就任し、起業家と二人三脚で伴奏支援を行なっている。

株式会社GLOCAL GUNSHIのほか

・公益財団法人 東京都中小企業振興公社 事業戦略部 多摩創業支援課 専門相談員

・株式会社AGORA CIO(chief incubation officer)

・NEXs Tokyo サポーター兼メンター

など、数多くの起業家支援を行っている。

創業W E Bセミナー「AIとの付き合い方攻略セミナー～AIを味方につけたサービスサイト開発編～」

■ 概要

日時：2026年２月26日（木）19:00 - 20:00

場所：オンライン（Zoom）

参加費：無料

対象：起業家の方、起業準備中の方、スタートアップ経営者の方、フリーランスの方、新規事業開発担当の方、コンサルタントの方、営業職の方

内容：技術革新期の勝ちパターンを歴史から学ぶ / AIを“バディ”にするための3ステージ / 事業計画からサービスサイト試作までの公開実演 / 質疑応答

主催：株式会社AGORA

■タイムスケジュール

19:00 - オープニング・AGORAからのお知らせ

19:05 - WEBセミナー「AIとの付き合い方攻略セミナー～AIを味方につけたサービスサイト開発編～」開始

19:45 - 質疑応答

20:00 - クロージング

■ こんな人におすすめ！

・起業家、スタートアップ経営者の方

・新規事業・事業開発担当の方

・フリーランス、コンサルタントの方

・営業、アライアンス、交渉に関わる方

・ChatGPTを触ったことはあるが、仕事で使い切れていない方

■ 申し込み方法

こちらのフォームよりお申込みください。

https://forms.gle/MRVkBxZVPWd3h6vMA

■ 当日参加の方はこちらから

zoom参加URL

https://us02web.zoom.us/j/85650930768

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

AGORAが運営する拠点概要

・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）

カフェのようなオシャレで広々とした空間が特徴的。コミュニティー充実、ビジネスマッチングも多数。

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

HP：https://www.incubation-office-agora.com/

・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）

株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年から受託運営。

1名個室、1名ブースが特徴的。駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。

1人集中したい方、テレワークやサクッとWeb会議におすすめ。

HP：https://www.agora-office.com/

・たましん地域/未来共創センター me:rise 立川（立川駅北口徒歩5分）

多摩信用金庫より委託を受け2023年2月から受託運営。

2023年2月1日OPEN。多摩信用金庫旧本店を、新たな地域の交流拠点として、コワーキングスペース・シェアオフィスにリノベーション。地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置等サポート充実。

HP：https://www.merise-tamashin.net/

・AGORA KGU KANNAI （関内駅徒歩3分）

関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。

2023年3月7日OPEN。関東学院大学の中にある一面ガラス張りの開放的な空間。学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

HP：https://www.agora-kgu.com/

会社概要

株式会社AGORA

所在地：東京都町田市原町田6-8-9 AETA町田4F

代表者：長谷部 信樹（はせべ のぶき）

設立年月日： 2023年9月1日

事業内容：コワーキング施設立ち上げ・運営支援

URL：https://www.agora-localincubate.com/

代表プロフィール

株式会社AGORA CEO 長谷部信樹(はせべのぶき）

・2004 年、(株)キープ・ウィルダイニング入社。

取締役本部長、専務取締役を歴任。50 店舗の事業拡大に経営陣として貢献。

・2017 年、新規事業であるインキュベーションプロジェクトのリーダーとして新規事業立ち上げ担当。

・2019 年、コワーキングスペース BUSO AGORA を立ち上げ。（東京都認定インキュ ベーション施設）

・2022 年、株式会社小田急ＳＣディベロップメント様の委託を受け、

AGORA 本厚木（厚木）をプロデュース。 神奈川県ベンチャー支援拠点として運営受託。

・2023 年、多摩信用金庫様の委託を受け、me:rise立川（立川）をプロデュースし、運営受託。

同年、関東学院大学様の委託を受け、AGORA KGU 関内（関内）をプロデュースし、運営受託。

・同年9月に上記 4 拠点を分社という形で(株)AGORA を設立し、CEO 就任。

・2025年、東急株式会社様・YADOKARI株式会社様の委託を受け、SPRAS AOBADAI（青葉台）を運営受託。

・経営の傍ら、各拠点の IM として年間 50 名ほどの創業相談に対応。