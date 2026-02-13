約100万人の「絵本ナビ」会員が選んだ「本当に読んでほしい絵本」135作品を紹介！年齢別絵本陳列企画「いくつのえほん2026」全国約950書店にてスタート

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、2026年2月13日（金）より年齢別絵本陳列企画「いくつのえほん2026」をスタートさせ、全国約950書店にて絵本ガイド冊子の配布および掲載作品のコーナー展開を実施します。

■「いくつのえほん」とは

「いくつのえほん」は、絵本・児童書の情報サイト「絵本ナビ」の会員約100万人が選んだ「本当に読んでほしい絵本」を、年齢別におすすめする通年企画で、今年で12年目を迎えます。「絵本は種類がありすぎて、どれを選べばよいのかわからない」「どの絵本が自分の子に向いているのだろう？」と絵本選びに悩む方のために、長く読み継がれているロングセラーや近年刊行された話題の絵本から、0歳、1歳、2歳、3歳、4・5歳～と、年齢別におすすめの絵本を紹介します。

今回は年齢別のほか、次にブレイクが期待できる新刊絵本を集めた「NEXTプラチナブック」というテーマを新設し、計135作品の絵本を紹介しています。

「いくつのえほん」企画実施書店では、店頭でも子どもの年齢にあわせたおすすめの絵本を選んでいただけるよう、パネルやPOPを使った「いくつのえほん」コーナーを設置しています。

▼書店での展開の様子（写真協力：幕張蔦屋書店）

■絵本ガイド「いくつのえほん」

「いくつのえほん2026」に選ばれた全作品の内容紹介や「絵本ナビ」会員によるレビューなど、絵本選びの参考になる情報が満載の絵本ガイド冊子を、全国の「いくつのえほん」企画実施書店で配布しています。レビューでは、実際に絵本を読んだ時の子どもの反応などが紹介されており、自宅用はもちろん、ギフト選びの参考としてもお役立ていただけます。

2026年版では、ミュージシャン、タレント、俳優として活躍中のDAIGOさんより、「大人も子どもも楽しめる絵本の魅力」について語っていただいたコラムを掲載しています。

また、絵本ガイド「いくつのえほん」は、書店だけでなく、子育てを支援する施設や全国の図書館でも活用されています。

日販では今後も、「いくつのえほん」を通じて絵本の魅力を伝え、絵本の文化を広めていくことで、読書活動の啓蒙に繋げていきます。



・「いくつのえほん」Honya Club.com特設ページ：

https://www.honyaclub.com/shop/pages/ikutsunoehon.aspx

・「いくつのえほん」展開店舗一覧：

https://www.honyaclub.com/shop/pages/ikutsunoehon_store.aspx

■「絵本ナビ」とは

株式会社絵本ナビ（代表取締役社長CEO：金柿 秀幸）が運営する、子どもに絵本を選ぶための情報を集めた参加型絵本紹介サイトです。「この絵本をこれから子どもに選ぼうとしている方へのアドバイス」という観点で書かれた45万件以上の利用者の「みんなの声」は、ただの評価にはない温かみと、情報としての深みがあるとして好評です。



・絵本ナビ公式サイト：https://www.ehonnavi.net/

・「いくつのえほん」絵本ナビ特設ページ：https://www.ehonnavi.net/pages/ikutsunoehon/

子育てを支援する施設・団体様へ

絵本・読み聞かせイベントで絵本ガイド「いくつのえほん」を活用されたい場合は、下記までご連絡ください。

日本出版販売株式会社 マーケティング統括本部 企画チーム

TEL.03-3233-4854

E-mail: nippan_md@nippan.co.jp

■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 マーケティング統括本部 企画チーム 担当：吉田、重石

TEL.03-3233-4854／E-mail: nippan_md@nippan.co.jp