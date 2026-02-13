全世界50万部のベストセラーがリニューアル！『増補新版 サイエンス・オブ・ヨガ』が2月13日（金）発売！

●全世界50万部突破のベストセラーが再登場！

株式会社西東社

全世界で50万部を突破し、ヨガ初心者からインストラクターまで幅広い層に愛読されている英国ベストセラー『サイエンス・オブ・ヨガ』。本書は、2019年に日本で刊行され5刷を重ねた邦訳版『サイエンス・オブ・ヨガ』をベースに、情報の改訂と新規ページを加えた増補新版です。

●これまでの情報に加え、最新情報に基づきアップデート

本書の特徴である解剖学、生理学の観点に基づく解説とハイクオリティなCGはそのままに、最新の研究データに沿った情報改訂と新規ページを追加。さらに充実した内容になりました。

新たに加わったのは、上半身・腰・下半身・疾患別・メンタルヘルスなど、目的別の治療シークエンス。心や体といった部位別に自分の悩みに沿ったヨガが見つかり、日常生活や仕事に活かすことができます。

ヨガを学びたい方、よりヨガの知識を深めたい方に、おすすめの一冊です。

■著者

アン・スワンソン（Ann Swanson）

国際ヨガセラピスト協会認定セラピスト、公認マッサージセラピスト、全米ヨガアライアンス認定ヨガインストラクター（RYT500）

大学やヨガインストラクターのトレーニングプログラムなどで解剖学と生理学を教えた経験を生かし、最先端の科学と古来の知恵を融合させ、誰もが心と体の鍛錬を実践しやすくすることを目指して活動している。著書に『サイエンス・オブ・ヨガ』、『Meditation for the Real World（現実世界のための瞑想）』があり、両書に関連したオンライン講座も実施。

■監修

高尾美穂（たかお みほ）

産婦人科医・医学博士・ヨガ指導者

女性のための統合ヘルスクリニック「イーク表参道」副院長。働く女性の産業医として内閣府男女共同参画局・人事局などで職員研修を担当している。長年、ヨガを愛好し、スポーツドクターとしてのスポーツ医学を軸に多くのヨガインストラクターを指導。YouTube「高尾美穂からのリアルボイス」では毎日、女性のお悩みに答え、楽に生きられる考え方を配信している。

●シリーズ一覧

■タイトル：SCIENCE of STRENGTH TRAINING 筋トレの科学

■著：オースティン・カレント

■監修：石井 直方

■発行元：株式会社西東社

■価格：定価3,190円（2,900円+税）

■判型・ページ数：B5変/224ページ

■ISBN：9784791630547

■タイトル：サイエンス・オブ・ストレッチ

■著：リーダ・マレック

■監修：川上 泰雄

■発行元：株式会社西東社

■価格：定価3,300円（3,000円+税）

■判型・ページ数：AB変型判/224ページ

■ISBN：9784791633715

【本書概要】

■タイトル：増補新版 サイエンス・オブ・ヨガ

■著：アン・スワンソン

■監修：高尾 美穂

■発行元：株式会社西東社

■発売日：2026年2月13日（金）

■価格：定価3,630円（3,300円 + 税）

■判型・ページ数：B5判変型/240ページ

■ISBN：9784791634903

