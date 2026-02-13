【学習参考書＆Amazonギフトカードプレゼント！】「学研プライムゼミ 受験勉強スタート応援キャンペーン！」で大学合格への第一歩を！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也、以下Gakken）では、映像授業の難関大受験対策講座「学研プライムゼミ」において2026年2月10日より、「受験勉強スタート応援キャンペーン！」を実施中です。

学研プライムゼミは、この春から本格的に受験勉強をスタートしたい高校2年生、受験に向けた基礎固めを始めたい高校1年生の皆さんを応援します！

このキャンペーンをきっかけに、カリスマ講師陣のアツい映像授業を体験して（無料会員登録で100本以上の映像授業が見られます）、モチベーションアップしてください。新規で無料会員登録した高校1・2年生の中から、抽選で100名様にGakkenの学習参考書をプレゼントします。さらに、その当選者の中から抽選で10名様にAmazonギフトカード1万円分が当たるダブルチャンスも。皆さんのご応募をお待ちしています。

▽「学研プライムゼミ 受験勉強スタート応援キャンペーン！」の詳細はこちらから

https://gpzemi.gakken.jp/prime/article/present/

いつでもどこでも自分のペースで！「学研プライムゼミ」って何？

「学研プライムゼミ」は、難関大を目指す受験生のためのオンラインによる映像授業です。学習段階に合わせて自由に選べるカリキュラムが多数用意されています。いつでもどこでも自分のペースで、試験までの計画を立てて、時間の無駄なく難関大入試合格レベルの実力がつけられます。

高いクオリティで受験対策ができるため、マイペースに無理なくステップアップしていくことが可能です。難関大を目指したい人に最適の学習プログラムを提供しています。

「学研プライムゼミ」の魅力は？

■難関大合格に導く実力派講師陣！

最大の魅力は講師陣。受験生なら一度は聞いたことがあるようなカリスマ講師が勢ぞろい。難しい問題もわかりやすく、さらに楽しく解説してくれます。

◆竹岡広信先生（英語）「『ドラゴン桜』英語講師の実在モデル」

多くの東大合格者が信頼を寄せる英語講師。NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」で紹介され話題に。東大英語だけでなく英検対策、英作文講座も大絶賛。学習参考書の執筆多数。

◆池上和裕先生（現代文） 「『読と解のルール』で点が取れる」

熱い授業と親しみやすい人柄で、絶大な支持を集める現代文講師。予備校では締め切り講座が続出、どんな文章でも通用する普遍的な読解法に基づいた、「点が取れる」指導が人気。

◆荻野文子先生（古文） 「古文のマドンナ！ 信頼の名講義」

古文の受験対策といえば累計発行部数450万部超えの『マドンナ古文』シリーズの著者として知られる、世代を超えて人気の古文講師。丁寧な講義は、古文が苦手な受験生にもよくわかると評判。

■難関大合格に導くカリキュラム＆教材

カリキュラムやテキスト教材は講師自身による、学研プライムゼミだけの完全オリジナル。より質の高い授業を受けることができます。映像授業の内容と完全にリンクした、わかりやすいテキストでの学習を繰り返すことで知識も効率よく定着できます。

「学研プライムゼミ 受験勉強スタート応援キャンペーン！」ではじめよう！

そんな「学研プライムゼミ」は、志望大学合格に向けて頑張る高校1・2年生を応援!!

キャンペーン期間中に、新規に無料会員登録された高校1・2年生の中から抽選で100名様に、大人気の学習参考書（選べます）をプレゼント！ さらに、その当選者の中から抽選で10名様に、Amazonギフトカード1万円分が当たるダブルチャンスも。

▽「学研プライムゼミ 受験勉強スタート応援キャンペーン！」の詳細はこちらから

https://gpzemi.gakken.jp/prime/article/present/

〈プレゼントの学習参考書〉

◎「竹岡の英文法・語法 ULTIMATE 究極の600題(https://hon.gakken.jp/book/1130468400)」／竹岡 広信（著）

◎「イメージ記憶でスイスイ覚える ゆる語訳現代文単語(https://hon.gakken.jp/book/1130584100)」／池上 和裕（著）

◎「マドンナ古文常識217 パーフェクト版(https://hon.gakken.jp/book/1130566600)」／荻野 文子（著）

ほか、大人気の学習参考書全15種の中からご希望の１冊を選べます！

〈応募期間〉

2026年2月10日（火）～ 2026年3月9日（月） 23時59分まで

〈プレゼント対象者〉

学研のプライム講座に新規で無料会員登録した高校1・2年生の中から抽選で100名様

■プレゼント抽選のご応募は簡単！

・まずは学研のプライム講座の無料会員登録を行います（会員登録のご入力の際、「学研のプライム講座からのお知らせ」の項目は「受け取る」をご選択ください）。

・会員登録の完了画面（および会員登録完了メール）に記載のリンクURLで応募フォームページを開きます。

・フォームに必要事項を入力して、ご応募ください。

・学習参考書は15種類からご希望の1冊を選択できます。

■当キャンペーンについてのお問い合わせ先

こちらのキャンペーンについてのお問い合わせは下記までお願いします。

株式会社 Gakken 「学研のプライム講座事務局」

https://gpzemi.gakken.jp/inquiry/

■その他ご注意事項

・ご応募はお一人様につき1回までとさせていただきます。不正による多重応募などが確認された応募については、予告なしに無効といたします。

・当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。プレゼントは3月下旬ごろに発送予定です。ただし、やむを得ない事情により発送が遅れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

▽「学研プライムゼミ」公式サイトはこちら

https://gpzemi.gakken.jp/prime

100講義以上の無料体験授業をはじめ、充実の会員特典。

▽まずは無料の会員登録を！

https://pz-gpzemi.gakken.jp/tmpCreate2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開