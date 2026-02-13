22万社導入のAI顧客コミュニケーションツール「チャネルトーク」、統計ダッシュボードを自由に構成できる「カスタムレポート」機能をリリース

株式会社 Channel Corporation

グローバルで22万社超に導入されているAI顧客コミュニケーションツール「チャネルトーク」を展開する株式会社Channel Corporation（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：崔 在鎔）は、この度、統計ダッシュボードを自由に構成できる「カスタムレポート」の機能を実装しました。



本アップデートでは、顧客のビジネス状況に応じたカスタマイズされたデータインサイトを提供し、パーソナライズされたダッシュボードの構成を実現しました。さらに、AIエージェント「ALF」による自動応対を含む問い合わせデータをカスタマイズで可視化できるようになり、人とAIの対応状況を横断的に把握することもが可能になりました。AIによる業務効率化の効果測定や運用最適化の意思決定を、企業毎のKPIよりデータに基づいてデータ分析を行える環境を実現します。

サービスURL：https://channel.io/ja

新機能「カスタムレポート」の概要

「カスタムレポート」は、必要な指標を好きなレイアウトで配置し、独自のダッシュボードを作成できる機能です。各企業の運営目的に合わせたデータ分析がより直感的かつ効率的に行えるようになりました。

1. 多様なチャートで統計を可視化

棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、KPI（数値）、コンボグラフなど、目的に合わせた多様な形式でデータを表示できます。

2. 自由自在なダッシュボード構成

チャートの順序、大きさ、配置をドラッグ＆ドロップで簡単にカスタマイズ可能。ビジネスに本当に必要なデータだけを集約した画面を作成できます。

3. 高度なフィルタリングと共有

レポート単位で「日付・チーム・担当者・タグ」などのフィルターを適用できます。また、チャートごとのCSVダウンロードに対応しているので、社内共有や追加分析も容易です。

なお、本機能は、GrowthプランまたはEnterpriseプランをご利用中のお客様が対象となります。

問い合わせ統計の強化

従来の「オペレーション」メニューを「分析」へ刷新し、問い合わせ統計機能をアップグレードしました。AIエージェント「ALF」が応対した問い合わせも統計に含めて集計できるようになったため、AIによる業務負担軽減の効果測定や、運用最適化のための意思決定をより精度高く行えるようになります。

さらに、訪問者数や問い合わせ状況、ゴール達成の推移を過去期間と比較表示することで、運用改善の指標をより直感的に確認できます。

お客様の声から生まれた「カスタマードリブン」な機能開発

Channel Corporationは「答えは顧客にある」というカスタマードリブンな思想のもと、ユーザーのフィードバックを製品開発に反映しています。

チャネルトークを利用している顧客は多種多様な業種・規模に分かれています。今までの画一的な統計画面では企業毎に求めるニーズには対応できなかったため、本アップデートを実現しました。

日々のデータ分析をより効率化し、ビジネスの意思決定を加速させることを目的としています。さらにはCS現場の成果を定量的に可視化することが可能となります。

Channel Corporationは今後も、AIとデータを活用した業務改善で、より高度なカスタマーサクセスの実現を目指してまいります。

AI顧客コミュニケーションツール「チャネルトーク」とは

「チャネルトーク」は、AIチャットやAI電話、顧客理解のためのCRM機能など、コミュニケーションに必要な機能を搭載したAI顧客コミュニケーションツールです。EC（小売）・BtoB SaaS、行政などの顧客対応の領域で活用されており、グローバルで22万社超に導入されています。

Channel Corporation採用情報

株式会社Channel CorporationはAIを使って生産性を高め、限られた時間を人らしい仕事、本質的な顧客課題を解決することに注力する組織にしたいと思っています。そんな状況下にてチャレンジしたい方を積極的に募集しています！

https://channel.io/ja/careers

「企業と顧客の間のコミュニケーションの問題を解決する」をミッションに掲げ、AI顧客コミュニケーションツール「チャネルトーク」を提供しています。現在は、日本（東京）、韓国（ソウル）、アメリカ（ニューヨーク）にオフィスを構え、グローバルに事業を展開しています。

会社名：株式会社 Channel Corporation

住所：東京都千代田区麹町2-3-2 半蔵門PREX North 13F

代表取締役CEO：崔 在鎔（チェ・ジェヨン）

設立：2016年1月10日

URL：https://channel.io/ja/team