【ペットも“家族”の時代へ】ミュゼ四ツ池、ペットと叶える結婚式「Withペットプラン」提供開始

株式会社スティルアン

静岡県浜松市で結婚式場・レストランを運営する株式会社スティルアンは、ペットと一緒に結婚式を叶える新サービス「Withペットプラン」を、結婚式場「ミュゼ四ツ池（浜松市中央区幸3-5-8）」にて提供開始いたします。

チャペルでのリングドッグ

近年、ペットを“家族の一員”として捉える価値観が広がる中、「結婚式も一緒に迎えたい」という新郎新婦の声が増えています。一方で、衛生面やゲストへの配慮から受け入れが難しいケースも多いのが現状です。

ミュゼ四ツ池ではこうしたニーズに応え、ゲストへの安心感と特別な体験の両立を目指した新たなウェディングスタイルを提案します。

本サービスでは、ご成約特典としてオリジナルのペットドレス（1組につき1着）をプレゼント。また披露宴会場を除く施設エリアでの同伴を可能にし、安全面・衛生面に配慮した運用体制を整えました。

■ Withペットプランの特徴

オリジナルペットドレスをプレゼント

ドレスショップを運営する同社ならではの特典として、愛犬専用のオリジナルドレスを制作・プレゼント。

新郎新婦の衣装とコーディネートすることで、ペットも大切な“家族の一員”として晴れの日を彩ります。

ゲストに配慮した安心の同伴ルール

披露宴会場（パーティ会場）内は衛生面への配慮から同伴不可としつつ、ガーデン、ロビー、エントランス、フォトスポット、挙式会場などでの同伴が可能。

当日の導線設計や待機場所の提案など、スタッフが安全に配慮してサポートします。

ペットと叶える多彩な演出

リングドッグやファーストミート同伴、ガーデンフォトなど、近年人気の“ペット婚”演出にも対応。事前リハーサルを含め安心して実施できる体制を整えています。

■ 背景：広がる「ペット婚」ニーズ

全国的にペット参加型の結婚式は増加傾向にあり、特に貸切型式場では柔軟な対応が求められています。

ミュゼ四ツ池では、完全貸切空間とガーデンを活かしながら、安全性とホスピタリティを両立した運用を行うことで、これまで難しかった“ペットと一緒の結婚式”を現実的な選択肢として提供します。

■ ご提供内容

❑ペットドレスプレゼント（1組につき1着／サイズ事前相談）

❑同伴可能エリア：挙式会場、ガーデン、ロビー、エントランス、写真スタジオ等

※披露宴会場内は衛生上の観点から同伴不可

❑演出提案：リングドッグ、フォトツアー、ファミリーショット等

※安全面・天候を考慮し実施

■会場情報

ミュゼ四ツ池入口

ミュゼ四ツ池（musee yotsuike）

公式サイト：https://www.musee4.com/

プラン詳細：https://musee4.fuwel.wedding/plan/5523/



〒433-8123 静岡県浜松市中央区幸3-5-8

来館予約：053-489-5885

会場直通：053-474-1161

（受付 11:00～19:00／火・水休館 ※祝日除く）

公式サイト：https://www.musee4.com/

■会社概要

商号 ： 株式会社スティルアン

代表者 ： 代表取締役社長 大石 奉樹

所在地 ： 〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町 326-30

設立 ： 平成13年12月25日

事業内容 ： 婚礼衣装事業、式場運営・婚礼プロデュース事業、

レストラン事業（オーベルジュ・グランピング）、宴会・プロデュース事業

ホームページ ： https://company.styleun.com/