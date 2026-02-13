ニューバランス、2026年春夏 「The Shohei Ohtani Signature Collection」を発表

株式会社ニューバランス ジャパン

ニューバランスは、世界的なトップベースボールアスリート・大谷翔平選手と共同開発した「The Shohei Ohtani Signature Collection」の最新作を発表します。大谷翔平選手の“24時間・365日”の妥協なき姿勢を体現するこのコレクションは、ゲームデー、トレーニング、ライフスタイルの3カテゴリーで構成され、アスリートやファンが大谷翔平選手の持つアスリート性、スタイル、スピリットを日常のあらゆる瞬間で感じられるようデザインされています。

ゲームデーのためのアパレルは、大谷翔平選手の唯一無二のプレースタイルに対応するために最高レベルのパフォーマンスを追求して設計。トレーニング用アパレルとフットウェアには、耐久性・可動性・通気性を高める高機能素材を採用し、試合日や練習日に求められる動きをサポートします。ライフスタイルラインは、大谷翔平選手の個人的な好みやスタイルから着想を得ており、上質なコットンニットやウーブン素材を使用し、快適さと動きやすさを両立させています。また、初めてウィメンズアイテムも加わり、充実したラインナップとなりました。すべてのカテゴリーで大谷翔平選手のロゴがあしらわれ、アスリートとファンが一日のあらゆる瞬間をサポートできるようデザインされています。

「The Shohei Ohtani Signature Collection」は、2月13日（金）より順次ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランスオフィシャルストア、その他のお取り扱い店にて販売いたします。

※商品ラインナップは各店舗により異なります。

大谷翔平選手のコメント

「ニューバランスとこのシグネチャーコレクションを作り上げることができ、とても素晴らしい経験でした。ゲームデーもトレーニングの日も、そしてカジュアルな時間も含め、私のライフスタイルを反映したコレクションにしたいと思っていました。パフォーマンス、快適さ、そして私自身のスタイルを融合させた特別なラインアップになっています。」

ニューバランス グローバルテニス＆ベースボール スポーツマーケティング ディレクター エヴァン・ゼダーのコメント

「ニューバランスは、大谷翔平選手の人生とキャリアを称えるコレクションを作ることを誇りに思います。彼は世界中のコミュニティにインスピレーションを与えており、私たちはエリート選手から野球を始めたばかりの子どもたちまで、幅広いファンに響くものを作りたいと考えました。世界中の人々が大谷翔平選手を祝福できるよう、このコレクションがその一助となることを願っています。」

The Shohei Ohtani Signature Collection

大谷翔平シグネチャーウーブンツイルラインドジャケット

クラシックベースボールからインスパイアされたウーブンツイルジャケット。ストレッチ性の高いスパンデックス混紡のコットンツイルを、大谷翔平選手の快適さと動きやすさを追求したリラックスフィットで提案。ユニフォームインスパイアのステッチと、フロントと袖のスナップボタンがアクセント。裏地なしの軽量仕立て、左胸にトーナルカラーシグネチャーロゴ刺繍、ハンドポケット付き。

品番：MJ616286

カラー：SOT(ベージュ) , ECL(ネイビー）

サイズ：S,M,L,XL,2XL,3XL

価格：24,970円(税込)

大谷翔平シグネチャーウーブンツイルパンツ

クラシックベースボールからインスパイアされたウーブンツイルパンツ。ストレッチ性の高いスパンデックス混紡のコットンツイルを、大谷翔平選手の快適さと動きやすさを追求したリラックスフィットで提案。裏地なしの軽量仕立て、アクセントに施されたカラーバータック、左腿にトーナルカラーシグネチャーロゴ刺繍、ベルトループ、ハンドポケット、フラップ付きバックポケット付き。

品番：MB61A7LN

カラー：SOT(ベージュ) , ECL(ネイビー）

サイズ：S,M,L,XL,2XL,3XL

価格：16,940円(税込)

大谷翔平シグネチャーフォト半袖Tシャツ

大谷翔平選手が少年時代に打ったボールをよく探していたというストーリーに基づいたフォトグラフィックシリーズ。写真のどこかにホームランボールが入った遊び心あるデザイン。上質なヘビーウェイトの100％コットン素材を、大谷翔平選手の快適さと動きやすさを追求したリラックスフィットで提案。後ろ襟下のシグネチャーロゴ刺繍が、唯一無二の存在感を演出。

品番：MT61O3IA,MT61V6E3

カラー：WT(ホワイト)

品番：MT61Z55G,MT61E6XL

カラー：ABR(フェーデッドブラック)

サイズ：S,M,L,XL,2XL,3XL

価格：7,920円(税込)

※4月以降発売予定

大谷翔平シグネチャーパフォーマンスウォームアップジャケット

最高のトレーニングウェアとして開発された、撥水防水性に優れる3レイヤーボンディングニットのフルジップパーカー。ストレッチ性の高い100%ポリエステルニット素材を、大谷翔平選手の快適さと動きやすさを追求したリラックスフィットで提案。裏地なし、左胸のシグネチャーロゴラバープリント、ジップ付きハンドポケットのカラーバータックがアクセント。パンツとのセットアップ。

品番：MT61B54U

カラー：BK(ブラック),AAQ(ローンスターグレー)

サイズ：S,M,L,XL,2XL,3XL

価格：18,920円（税込）

大谷翔平シグネチャーパフォーマンスウォームアップパンツ

品番：MB61V3U7

カラー：BK(ブラック),AAQ(グレー)

サイズ：S,M,L,XL,2XL,3XL

価格：15,950円（税込）

大谷翔平シグネチャーパフォーマンス半袖フーディ

最高のトレーニングウェアとして開発された、撥水防水性に優れる3レイヤーボンディングニットのスリーブレスパーカー。ストレッチ性の高い100%ポリエステルニット素材を、大谷翔平選手の快適さと動きやすさを追求したリラックスフィットで提案。裏地なし、ホックボタンフード、胸中央のシグネチャーロゴのラバープリント、ハンドポケットのバータックがポイント。

品番：MT6141YG

カラー：TRY(ブルー),BK(ブラック),

サイズ：S,M,L,XL,2XL,3XL

価格：16,940円（税込）

大谷翔平キッズオールウェイズオンロゴ半袖Tシャツ

品番：YT61E9C7

カラー：TNV(ネイビー）,BK(ブラック), WT(ホワイト)

サイズ：120,130,140,150

価格：4,290円（税込）

その他のラインアップはこちらからご覧ください。

