【ヒルトン東京】日本料理「十二颯」 桜美膳寿司

ヒルトン東京『桜美膳寿司』

【2026年2月13日】ヒルトン東京（新宿区、総支配人：フィリックス・ブッシュ）2階 日本料理「十二颯」では、3月5日（木）から4月30日（木）までの期間、1日10名様限定のランチプラン『桜美膳寿司』をお1人様8,500円にてご提供いたします。素材本来の旨味を引き出した滋味あふれる3種の前菜とお造りに続き、優しい味わいの豆乳鍋で蟹や合鴨、季節の野菜をお楽しみいただけるほか、職人が握る寿司5貫もセットに。食後には特製デザートとオーガニックティーをゆったりご賞味いただけます。

東京の桜開花予想のニュースが聞こえてくるこの季節、身体にやさしい大豆をふんだんに用いたメニューで心身を満たしながら五感で春の華やぎを感じるランチタイムをお楽しみください。

手前から3種の前菜、豆乳鍋、寿司5貫

小鉢に入った3種類の前菜は、出汁のジュレを添えた「自家製豆腐」、繊細な甘さの「汲み上げ湯葉」、旬の筍と歯ごたえの良い鳴門若布の「若竹煮」をご用意。続いて「2種のお造り」をご賞味いただいた後はお1人様お1つずつご用意する小鍋が登場します。まだ肌寒さの残る季節に嬉しい、鰹節と昆布の出汁を上品にきかせた豆乳鍋のまろやかな香りに包まれながら蟹や合鴨、蛍烏賊に加え、桜葉の香りがふわりと広がる桜道明寺や生桜麩、季節野菜などを胡麻だれやポン酢と共にお楽しみいただけます。

お1人様ずつお楽しみいただける豆乳鍋左から「自家製豆腐」、「汲み上げ湯葉」、「若竹煮」

お鍋の後には、職人が丁寧に握る寿司5貫をご提供。食後には、なめらかな口どけの苺豆乳プリンとともに、LA発最高級オーガニックティーブランドArt of Teaの紅茶をポットサービスでお楽しみいただけます。

苺豆乳プリンと、Art of Teaの紅茶のポットサービス桜美膳寿司 概要

レストラン： 日本料理「十二颯」（ヒルトン東京2F）

期間｜時間：

3月5日（木）～4月30日（木）

11:30～15:00（L.O.14:30）／1日10名様限定、土・日・祝は要予約

メニュー：

・前菜3種＜自家製豆腐、汲み上げ湯葉、若竹煮＞

・造り2種

・豆乳鍋＜蟹、合鴨、蛍烏賊、桜道明寺、生桜麩、水菜、椎茸、カリフラワー、白菜、お揚げ、葛切り＞

・握り5貫＜赤身、白身、光物、甘エビ、いくら＞

・苺豆乳プリン

・Art of Tea＜フレンチレモンジンジャー、エジプシャンカモミール、ヒルトン東京オリジナルブレンドティーよりお好み１つ＞

料金：\8,500

※表示料金には税金、サービス料が含まれております。

ウェブサイト： https://tokyo.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/junisoh-sushi-lunch-2026

ヒルトン東京について

ヒルトン東京は、ホテルチェーン ヒルトンのブランド、ヒルトン・ホテルズ＆リゾーツの１つとして1963年6月20日に永田町にオープン。東京オリンピックの前年、日本で初めての外資系ホテルとして誕生しました。1984年9月1日に現在の新宿副都心に移転、新宿副都心の一角、都庁にほど近く、隣に新宿中央公園という恵まれた環境にあり、充実した施設と、“ヒルトンスタンダード”といわれる高水準のサービスを誇るファーストクラスのホテルです。8階より38階までが客室となり、スイートを含む全830室の客室は、国際的ながらも日本の情緒をインテリアに取り入れ、全室有線／無線インターネットアクセスが完備されています。また、館内には、日本料理「十二颯」、中国料理「王朝」、「メトロポリタングリル」、バー＆ラウンジZATTAを擁するダイニングフロアTSUNOHAZU、「マーブルラウンジ」、英国風「セント・ジョージ バー」を含む6つのレストラン＆バーを備えています。その他、正餐600名、立食900名まで収容可能な大宴会場と小中宴会・会議室計25室、室内プール、ジム、サウナ、屋外テニスコートなどを完備したフィットネスセンター、並びに地下駐車場など、多目的ホテルとして十分な機能を備えています。ヒルトン東京に関する詳細はhiltontokyo.jp(https://tokyo.hiltonjapan.co.jp/)をご覧ください。

ヒルトンについて

ヒルトンは、世界141の国と地域に9,000軒（130万室以上）のホテルを展開するホスピタリティ業界のグローバルリーダーです。世界で最もおもてなしの心に溢れた企業であることをミッションに掲げ、100年以上にわたって、30億人を超えるお客様をお迎えしてきました。Great Place To Workと米フォーチュン誌による「働きがいのある会社」ランキングで第1位に選出された企業として、世界中の50万人のチームメンバーにとってベストな企業文化を築くことを目指しています。ゲストエクスペリエンスを向上するため、デジタル・キーの共有、無料の客室アップグレードの事前選択、「コンファームド・コネクティングルーム」機能など、業界をリードするテクノロジーを導入しています。25のグローバル・ブランド・ポートフォリオ(https://www.hilton.com/en/corporate/)のうち、日本では8ブランド・31軒のホテルを展開しています。また、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)」の会員数は2億3,500万人以上で、公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員は、宿泊や体験などに交換できるポイントを獲得できます。また、無料のヒルトン・オナーズ・アプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から客室の選択、デジタル・チェックイン、デジタル・キー（国内の一部のホテルでは未導入）をご利用いただけます。

最新情報はstories.hilton.com(https://stories.hilton.com/)、Facebook(https://www.facebook.com/hiltonnewsroom)、X(https://x.com/hiltonnewsroom)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFqL0sBRh6C2gAAAZq_EVMYxnZOUkiGBkOGw7IMZXgp9g9VmDGjEFfXlpP3Y3Xhc_fx-CqTx-xW2DIOhiKVn9wpr1XVh7exCiDGY8EVkGa8hFD3KiGfTVllpSqMdwzJvd1ZUFY=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fhilton%2F)、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonnewsroom/)、YouTube(https://www.youtube.com/hiltonnewsroom)をご覧ください。