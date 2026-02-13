吉祥寺エリアに初出店！【小学館の幼児教室ドラキッズ】コピス吉祥寺教室　4月新規開講！

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井聡、以下：ShoPro）は、25年より0歳10ヵ月からを対象としてカリキュラムを刷新した、幼児教室『ドラキッズ』の新教室を、「吉祥寺に暮らす人、訪れる人たちにとっての止まり木のような施設を目指す」コピス吉祥寺にB館8階に開講します。

ドラえもんと一緒に未来に役立つ力を楽しく身につけられる、幼児教室『ドラキッズ』は、１・2歳児までは親子で参加するクラス、2・3歳児からはお子さまだけのクラスで授業を行います。全国の大型商業施設内に教室を開講。お子さまに質の高い教育を提供することはもちろんのこと、保護者の方も、お子さまを待つ時間をショッピングやリフレッシュタイムとして有効活用できる利便性も同時に提供しています。

今回新設されるコピス吉祥寺教室では、0歳10ヵ月から6歳までの未就学のお子さまの新規ご入会を受け付けています。

【コピス吉祥寺教室限定 オープン記念入会キャンペーン】

＜期間＞2026年2月15日（日）～2月28日（土）

期間中、ご入会いただいた方全員にもれなく、特典をご用意しています。

＜特典＞

1：初月会費0円（月会費11,000円が0円）

2：入会金0円（入会金11,000円が0円）

3：Amazonギフトカード 3,000円分

※特典の摘要は2026年6月開講までのクラスとなります。

※最低受講期間は3カ月となります。

※対象外コースもございます。詳しくはお問い合わせください。

※キャンペーン主催：株式会社小学館集英社プロダクション

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

コピス吉祥寺教室について詳しくはこちら

https://dora-kids.shopro.co.jp/school/school_searches/document/1030739

【コピス吉祥寺教室限定 先行ご説明＆体験会開催】

＜期間＞2026年2月15日(日)・16日（月）・17日（火）

＜時間＞10:00～17:00

＜会場＞コピス吉祥寺A館5階 特設カウンター

＜対象＞0歳7カ月～新年長のお子さま

※予約優先・ご予約はフリーダイヤルからお願いします

※所要時間約40分

※教室説明と個別体験授業が受けられます

【小学館の幼児教室ドラキッズとは】

小学館の幼児教室ドラキッズは、０歳10ヵ月から小学3年生までのお子さまを対象に、脳育プログラム、小学館の図鑑NEOとのコラボレーション教材やドラえもんのひみつ道具が登場する思考力アプリ、AI楽習など独自の教育プログラムを提供しています。お子さまが夢中になれる体験を通して思考力や探究心を育み、豊かな学びを提案する来年で開講40年を迎える、実績ある幼児教室です。

ドラえもんのひみつ道具制作タイム・ドラえもんの楽習ワークなど、脳育や巧緻性を重視したカリキュラムに加えて、幼児向けでは数少ない専用アプリを使ったAI楽習や、思考力アプリ「ドラえもんのひみつ道具大作戦」を開発。デジタル教材を取り入れ2025年4月からリニューアルした授業を提供しています。また、小学館の図鑑NEOとコラボレーションしたオリジナルずかんで探究心も育てます。

https://dora-kids.shopro.co.jp/

ShoProは、学びに楽しさをプラスした「エデュテインメント（edutainment）」を通して、人生をより前向きに、より豊かに生きるためのお手伝いをいたします。

(C)藤子プロ