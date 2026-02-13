自然な風を追求しカモメの羽に着想を得た扇風機「Kamomefan+c move」を展覧会「あわいのゆくえ - 自然と人が結び直してきた関係のかたち」に出展

株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸)は、「サステナブル・ブランド ジャパン」(運営：株式会社Sinc)が主催する「サステナブル・ブランド国際会議2026 東京・丸の内」の開催にあわせた展覧会「あわいのゆくえ - 自然と人が結び直してきた関係のかたち」に、自然な風を追求しカモメの羽に着想を得た独自の羽根を搭載する「Kamomefan+c move（カモメファン ムーブ）」を出展します。

製品情報URL ：https://www.kamome-d.jp/kamomefan/k-f23ay/

展覧会情報URL：https://www.sb-os-ex2025.com/exhibition

「Kamomefan+c move（カモメファン ムーブ）」は、自然な風を追求しカモメの羽に着想を得た独自の羽根を搭載するサーキュレーター機能を搭載した扇風機で、「Kamomefan +c (サーキュレーター)」シリーズの中で一番小さなモデルです。上下左右の3D自動首振りが可能で、様々な方向に風を送ります。別売りのGenki Pack と合わせて使えば、コードレス扇風機に早変わり。コンパクトな形状ながら、独自の羽根の形状によって20メートル先まで風を届けることができます。

当該展覧会のタイトルは「あわいのゆくえ―自然と人が結び直してきた関係のかたち」です。

「Kamomefan」は「そよ風のように自然な風」を届けることにこだわり研究を重ねてきました。

世界的な船舶用プロペラメーカー「ナカシマプロペラ」と共に開発した、流れるような羽根の形状や空気の受け方を製品に落とし込むことで、長く当たっていても疲れない自然な風を作り出しました。

「Kamomefan+c move」の展示の他、初代より改良を重ねたKamomefan+cの羽根「Nakashima Braid R-04」と2012年のKamomefan開発初期当時の羽根サンプルをご覧いただけます。長距離を移動する渡り鳥のカモメの羽に着想を得たKamomefanの羽根を是非ご覧ください。

当該展覧会では、こうした人と自然の関係性の変遷を手がかりに、環境との向き合い方をあらためて問い直します。素材、技術、思想、そして人の営みを通して、持続可能性を「仕組み」や「数値」だけでなく、関係性として捉え直し、この先の未来にひらかれる新たな可能性を探ります。

■出展概要

展覧会 ：あわいのゆくえ - 自然と人が結び直してきた関係のかたち

出展期間：2026年2月16日(月)～2月25日(水)

出展会場：GOOD DESIGN Marunouchi

参 加 ：入場無料

主 催 ：サステナブル・ブランド ジャパン（株式会社Sinc）

協 力 ：公益財団法人日本デザイン振興会

プロデュース・企画デザイン・制作：株式会社博展

展覧会サイト：https://eventory.cc/event/sb-os-ex26

【Kamomefan+cシリーズとは】

Kamomefanは初代の発売から15年目を迎えるロングセラーの扇風機ブランドです。

開発当初から「そよ風のように自然な風」「当たっていても疲れない風」「柔らかで心地の良い風」を届けることにこだわって研究を重ね、包み込むように豊かでそっと寄り添うように穏やかな風を再現しています。

世界トップクラスの船舶用プロペラメーカー「ナカシマプロペラ」と共に設計した特殊な形状の羽根を完成させ、扇風機由来とは思えない程やわらかな風をお届けしてまいりました。

Kamomefan+c シリーズは、2023年に「ナカシマプロペラ」とこれまで以上に試行錯誤を重ね完成した新しい羽根「Nakashima Braid R-04」を搭載。

Kamomefanの特長である「自然な当たり心地の風」はそのままにサーキュレーター機能の「空気を攪拌する直進的な風」を搭載したシリーズです。

Kamomefan+c move URL：https://www.kamome-d.jp/kamomefan/k-f23ay/

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ：https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 (平日9：00～17：00)

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。