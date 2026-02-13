国際興業株式会社

国際興業グループの富士屋ホテル株式会社（本社：神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下 359/代表取締役社長 安藤 昭）では、富士屋ホテル（神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下 359/取締役総支配人 飯田 慶）において、このたび「グループランチ」プランを、よりお選びいただきやすい内容に整え、2026 年 4 月 1 日（水）よりご案内を開始いたします。「グループランチ」は、10 名様以上でご利用いただけるご昼食プランとして、フランス料理・日本料理・洋食の各ジャンルにおいて多彩なコースをご用意しております。これまでのラインアップをベースに、用途やシーンに応じて選択しやすい構成とし、開催時間やご人数に合わせて柔軟にご利用いただける内容といたしました。

ご家族やご友人とのお集まりをはじめ、職場でのご会食など、さまざまなシーンでご活用いただけます。

グループランチプランをリニューアル

フランス料理\9,000 イメージ洋食\6,500 イメージ日本料理\6,500 イメージ日本料理\12,000 イメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/138_1_a9dd09cca895589a7a18c0cbe089d6d9.jpg?v=202602131051 ]

※上記料金は全てサービス料・税金が含まれております

グループランチ詳細 :https://www.fujiyahotel.jp/banquet/group_lunch/group_lunch_plan.html