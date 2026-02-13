～若手社会人の出会いを応援～　しず恋（こい）プロジェクト2026　しずおかハッピーコネクト

静岡県

県と市町が運営する公的な結婚支援拠点「しずおかマリッジ」では、明治安田生命保険相互会社と連携し、結婚を希望する若手社会人の出会いを応援する「しず恋（こい）プロジェクトを展開しています。

このたび、非会員の若手社会人（男女）を対象とした大型交流イベント「しずおかハッピーコネクト」を初開催します。

スペシャルゲストの結婚までの体験談が聞けて、参加者同士に交流していただける気軽なイベントです。（マッチングはありません）

１ イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/695_1_af1ddbbcceb306e305fc386d980a2171.jpg?v=202602131051 ]２ イベントのポイント

・若手社会人の交流イベント(マッチングなし)を初開催！

・著名なゲストによる結婚の体験談が聞ける！

・交流タイムでは協賛企業からの素敵なプレゼントが当たるイベントあり！

３ しずおかマリッジ概要

・県と市町で構成する「ふじのくに結婚応援協議会」が、結婚を希望する方に提供する公的な結婚支援サービスです。

・登録の際には、運転免許証の写しや所得証明書、独身証明書等の書類の提出と、センターの相談員による面談を必須にしていますので、安心して御利用いただけます。

・御自身のスマートフォンなどからマッチングシステムを利用したお相手検索、お見合いの申込みができ、手軽に婚活を始めることができます。

・婚活で生じる悩みごとやライフデザインについても随時相談を受付けます。

・会員を対象にした婚活イベントやセミナーも随時開催中です。

※詳細はHP（https://www.shizuoka-msc.jp/）を御覧ください。

４ センターの現在の状況

令和４年４月１日のサービス開始以降、８,498件のお見合いが成立し、そのうち464組が交際に発展しました。さらに、御成婚されたカップルは108組誕生しています。（令和８年１月３１日時点）

５ 御成婚者の声

○「しずおかマリッジのスタッフの皆様には本当に良くしていただきました。素敵なご縁を繋いでいただき感謝しております。本当にありがとうございました。」

○「ネットで調べてしずおかマリッジを知りました。そこで自分と気が合う人と出会うことが出来て良かったと思ってます。」

〇会員登録の流れ・登録申込みはこちら↓

https://www.shizuoka-msc.jp/supportcenter/flow/

〇婚活イベントの概要はこちら↓（開催実績をホームページで公開中！）

https://www.shizuoka-msc.jp/eventreport/