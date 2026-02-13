リップクリームいらずの潤いで荒れる唇をケア。アクセーヌ「リップケア ルージュ」に、トレンドのベージュカラーの新色が登場。

アクセーヌ株式会社

アクセーヌ株式会社（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：阪本宙政）は、荒れる唇を潤いでケアし、使うほどもっと美しい唇へと導く「リップケア ルージュ」の新色2色を、2026年2月27日（金）より発売します。

アクセーヌ リップケア ルージュ 新色（手前2色）

リップのカラーとして、根強い人気が続くベージュカラー。しかし、敏感肌の方の中には、ベージュ系のリップに対して“血色感がなくなる”“肌がくすんでキレイに見えない”と苦手意識を持つ方も。そこで、アクセーヌでは、荒れる唇を独自処方の潤いでケアし、使うほどもっと美しい唇へと導く「リップケアルージュ」から、ベージュカラーの新色2色を提案します。

アクセーヌ独自の＜カラーコントロール理論＞を採用。明度を抑えることで、敏感な肌、荒れる唇から浮かずになじみ、肌の色を明るく見せます。彩度を高めることで唇に色を補い、くすみを払拭※して健康的な印象に。敏感肌のための血色感をブレンドしたベージュカラーで、「顔色と唇」両方の美しさを引き立てます。

※ メイクアップ効果

【新色概要】

製品名：アクセーヌ リップケア ルージュ 発売日：2026年2月27日（金）

色数：全2色 価格：各4,400円（税込）

取扱店：全国のアクセーヌショップ・アクセーヌオンラインショップ・パウダーパレット・一部の化粧品店・他

【新色ラインアップ】

独自の＜カラーコントロール理論＞を採用し、“血色感がなくなる”“肌がくすむ”といったお悩みを払拭！「顔色と唇」両方の美しさを引き立てる、敏感肌のための血色感をブレンドしたベージュカラー。

・BE01 アプリコットベージュ

オレンジを感じる、洗練のまろやかベージュ

アクセーヌ リップケア ルージュ ＜BE01＞アクセーヌ リップケア ルージュ ＜BE01＞（テクスチャー）

・PK03 メロウピンク

赤をひとさじ。ほどよく甘いベージュピンク

アクセーヌ リップケア ルージュ ＜PK03＞アクセーヌ リップケア ルージュ ＜PK03＞（テクスチャー）

【アクセーヌ独自の＜カラーコントロール理論＞】

くすみによりグレイッシュトーンに傾きやすい敏感な肌や唇の色を美しく見せる、アクセーヌ独自の色設計理論です。「リップケア ルージュ」では、この＜カラーコントロール理論＞を採用。明度と彩度をバランスよく調整することにより、肌なじみのよさ、顔色と唇の美しさを追求しています。

アクセーヌ 独自の＜カラーコントロール理論＞

【製品特長】

リップクリームいらずの潤いで荒れる唇をケア。使い続けるほどもっと美しい唇へ。1. リップクリームいらずの潤い感・ケア効果。

■リップクリームいらずの潤いを叶える、独自の＜2重の潤いラッピング膜＞を採用。荒れる唇の凹凸※1を美しいツヤへと変えながら、バリア機能をサポート。

- 潤いを逃さず、唇に負担なく密着する＜2重の潤いラッピング膜＞を形成。- ＜疑似バリア膜＞が表面の凹凸を埋めて密着し、唇の動きに追従。なめらかに整えるとともに、角層からの水分蒸散を防ぎ、すこやかな状態を保ちます。- ＜潤いホールド膜＞が水分を抱え込んで、角層の水分蒸散を防止。潤いを持続させてパリア機能をサポートすると同時に、唇をつややかに彩ります。厚みのある塗膜により、縦ジワも目立たなく見せます。アクセーヌ リップケア ルージュ ＜2重の潤いラッピング膜＞のメカニズム

※1 乾燥によるカサつき ※2 粘度調整成分：ジメチルシリル化シリカ

■保湿成分＜スクワラン＞などを含む美容液成分を85%※3配合。

※3 油性ベース成分を含む

2.いたわり寄り添う、特に敏感な唇に配慮したこだわりの処方。

■微細な色素（酸化鉄とタール系色素）をシリカでコーティングする、アクセーヌ独自の＜PV技術＞を採用。色素が直接唇に触れるのを防ぎます。

■ツヤや潤いをもたらす成分＜リンゴ酸ジイソステアリル＞が気になる唇にも配慮し、全12色中9色（新色2色を含む）は別成分※4に代替した処方に。配合の3色には、不純物を取り除いた精製度の特に高いものを使用しています。

※4 トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2

■低刺激性・無香料・アルコール（エタノール）フリー・カルミン※5フリー・パッチテスト済※6。

※5 メイクアップ製品の着色に使われる赤色顔料のひとつ

※6 すべての方に、トラブルが起こらないというわけではありません。

■唇への摩擦を軽減。

- スルスルとなめらかな塗り心地を実現すべく、オイルやワックスなどを独自の配合比率でバランスを調整。また、通常のクレンジングで落とせるため、摩擦を軽減できます。3.彩る。

■敏感な肌や唇の色を考慮。肌なじみのよさ、「顔色と唇」両方の美しさを追求した全12色。

【全色ラインアップ】

- くすみによりグレイッシュトーンに傾きやすい敏感な肌や唇の色を考慮。アクセーヌ独自の＜カラーコントロール理論＞により、明度と彩度をバランスよく調整することで、鮮やかな色でも肌から浮かずになじみ、自然に仕上がります。鮮やかな色からナチュラルな色まで、似合う色が見つかる全12色のカラーラインアップです。

鮮やかな色からナチュラルな色まで全12色のカラーラインアップを提案。これまで“似合う色が見つからない”“好きな色だと顔から浮いてしまう”といった理由から、色選びを我慢してきた敏感肌のリップメイクに、選べる楽しさを提供します。 ★印は＜リンゴ酸ジイソステアリル＞無配合。

アクセーヌ リップケア ルージュ 全色ラインアップ

※アクセーヌ リップケア ルージュ内において（2025年2月～2026年1月度）

【カラーチャート】

カラーは、敏感な肌や唇の色を考慮し、明度を抑えて彩度を高めに調整した色設計を採用。肌なじみのよい色彩で、唇はもちろん、肌の美しさも最大限引き出します。

アクセーヌ リップケア ルージュ カラーチャート

【アクセーヌとは】

アクセーヌは1970年代、化粧品による多様な肌トラブルに悩む女性たちの声を原点に、肌トラブルを繰り返さないための理論を皮膚科医と共同研究したことからスタート。以来、皮膚生理学の本質に基づいたアプローチで美しさを考え、“低刺激性”と“高機能”を追求しています。全ては、“肌がキレイになって嬉しい”“自分の肌を信じられる“と感じていただくため。トラブルを繰り返すことなく肌を美しくする、という基本理念のもと、効果を実感できる製品を開発しています。

アクセーヌ公式サイト： https://www.acseine.co.jp/shop/

アクセーヌ公式インスタグラム： https://www.instagram.com/acseine_jp/?hl=ja

