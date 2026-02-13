「デジタル現金払い！Jamm」、「CLINIC FOR」に提供開始

株式会社Jamm

Let’s get Jammin’!

自由な決済社会の実現を目指す株式会社Jamm（代表取締役CEO 橋爪捷、以下Jamm）は、クリニックフォアグループ（以下、クリニックフォア）のオンライン診療に、当社のA2A決済（※1）ブランド決済サービス「デジタル現金払い！Jamm」を提供し、新たな決済手段として導入を開始いただきました。クリニックフォアのオンライン診療利用の際に、ユーザーはJammでの支払いを選択することで、普段使っている銀行口座からの支払いが可能となります。

■導入背景

手軽に直接銀行口座から払える「デジタル現金払い！Jamm」の決済手段の追加により、クレジットカードを持っていない、使いたくない方も「クリニックフォア」のオンライン診療を利用できるようになります。

10万円以上の高額決済にも対応可能なため、クレカ利用限度額が気になる方でも困らず決済することができます。決済時の本人確認はスマホの顔認証および指紋認証を実施するため、都度の情報入力も不要で、決済時の利便性向上に繋がります。

■クリニックフォアグループ ご担当者のコメント

クリニックフォアのオンライン診療は、24の診療科（2026年2月現在）を展開し、年齢やライフスタイル、受診目的の異なるさまざまな患者さまにご利用いただいています。その中で、クレジットカードをお持ちでない方や、カード決済に抵抗のある現金派の方など、決済手段に関するニーズも多様化していると感じていました。

今回、新たな決済手段としてJammを導入することで、これまで決済面でハードルを感じていた方にも、より安心してオンライン診療をご利用いただける環境を整えられると考えています。

今後も、診療体験だけでなく、受診前後を含めた利便性の向上を通じて、より多くの方にとって使いやすい医療サービスを目指してまいります。



（※1）A2A決済：「Account to Account」の略称で、銀行口座直接引き落とし型の決済サービス。

■「デジタル現金払い！Jamm」について

「デジタル現金払い！Jamm」は、普段の銀行口座から直接料金が支払える、新たな決済サービスです。

ユーザーはオンラインの支払いページにて以下のように「デジタル現金払い！Jamm」を選択すれば銀行口座からの決済が完了します。

初期登録は3分ほどで完了します。

初期登録はこちらから：https://core.jamm-pay.jp/

【サービス画像】

■加盟店での導入について

加盟店での「デジタル現金払い！Jamm」新規導入を受け付けております。導入を検討される事業者様はこちらのリンクから申し込みください。

https://jamm-pay.jp/MerchantHome?m=MeetForm

なお同時に検討される事業者数が一定数を超えた場合、ウェイトリスト制とさせていただくことをご了承ください。

■株式会社Jammについて

Unleashing everyone with the power of fintech.

Jammはフィンテックを通じ、全ての人を「解き放つ」ムーブメントです。

「デジタル現金払い！Jamm」は １.代金を受け取る事業者の決済手数料が高いこと、２.消費者に対する過剰な貸付けが横行していること という二つの社会課題を解決する決済サービスです。

是非事業者・消費者の方にムーブメントに参加いただき、よりよい社会の実現に向けて、ともに歩んでいければと思います。

【社名】株式会社Jamm

【オフィス所在地】 東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル 502

【代表者】代表取締役CEO 橋爪 捷

【設立】2023年3月

【URL】https://jamm-pay.jp/

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】pr@jamm-pay.jp

【採用に関するお問い合わせ先】careers@jamm-pay.jp