パーソル、日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita」と、「HR業界 × AI」をテーマにオンラインイベントを開催！

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄、以下パーソルホールディングス）は、AI・テクノロジーの積極的な活用に向けて、2026年2月20日（金）に「データは『資産』か、ただの『ノイズ』か。カオスなAI時代に"価値"を定義するエンジニアリング」と題したオンラインイベントを開催いたします。

■イベント概要

当イベントは、人材派遣・人材紹介をはじめとし、ITアウトソーシング、設計開発にいたるまで、人と組織にかかわる多様なサービスを展開する当社が、日本最大級※ のエンジニアコミュニティ「Qiita（キータ）」を運営するQiita株式会社と共同で実施いたします。

※ 「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書（2020年版）と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています

イベントでは、2025年4月に新設した「グループAI・DX本部」にてAI活用を推進するデータサイエンティストとエンジニアの2名が、当社の保有するHRデータを用いたHR業界の新たな可能性を見出すチャレンジについて語ります。特に、AI活用による新たな雇用創出に向けたプロジェクト例をもとに、企画側と開発側それぞれの視点で、データエンジニアリングの面白みや難しさについて深く触れていきます。

また、Qiitaとのパネルディスカッションでは、膨大なHRデータを前に、私たちエンジニアが発揮すべき「クリエイティブ」とは何なのか。単なる最適化ではない、新しい価値を創造する「データ活用」の可能性について、より切り込んで話していきます。

■本イベントで得られるインプット

◎ビッグデータをビジネスに活かす面白さや難しさについて

◎AI時代にHR業界で挑戦する「新しいAI・データを用いたクリエイティブ」について

≪こんな方にオススメ≫

●生成AIの活用に興味がある方

●データエンジニアリングに興味がある方

●生成AIを活用したプロダクト開発に興味がある方

●HR業界でのキャリアに興味がある方

●異業界からの転職など、今後のキャリアに向けて情報収集されたい方

イベントページはこちら▶ https://increments.connpass.com/event/379623/

■登壇者情報

藤 亮太

パーソルホールディングス株式会社

グループAI・DX本部 グループAI推進部 データサイエンス室 室長

大学院でデータサイエンスやAIを研究し、SIerに新卒入社。データ分析やPoC、AIサービス/システムの企画・開発・プリセールスに従事。2023年パーソルホールディングスに入社。業務効率化、AIによるサービスの付加価値向上を目指して、業務のAI適用を推進中。2025年10月より室長を務める。

峰岸 零

パーソルホールディングス株式会社

グループAI・DX本部 デジタル開発部 テクニカルアライアンス室 リードエンジニア

2020年にニトリホールディングスに新卒入社し、家具製品開発システムのフロントエンド～バッグエンドを担当。その後、大規模開発案件を請け負い、クラウドインフラの構築を手掛け、2023年パーソルホールディングスに入社。デジタル開発室でマッチングサービスへのAI導入プロジェクトに携わる。

清野 隼史

Qiita株式会社

プロダクト開発部 部長

アルバイトを経て、2019年4月に Increments（現Qiita株式会社）へ新卒入社。入社後はQiita、Qiita Jobsのプロダクト開発や機能改善等を担当。2020年1月からQiitaのプロダクトマネジメントとメンバーのマネジメントを行う。2025年4月よりプロダクト開発部 部長として開発組織の統括を行なう。

■開催概要

■パーソルグループのテクノロジー戦略について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16451/table/1083_1_eb6c4970309f671d4ec67ccb26e201e3.jpg?v=202602131051 ]

パーソルグループは『中期経営計画2026』※で「テクノロジードリブンの人材サービス企業」への進化を経営の方向性として掲げ、テクノロジー人材・組織の拡充とともに事業・サービスでの実装・活用を強化し、グループ全体でDXに取り組んでいます。

昨今、技術進歩が目覚ましいAIを各事業に適用し、さらなるDXの加速と事業変革に取り組むため、2025年4月1日付にて「グループAI・DX本部」が設立されました。「グループAI・DX本部」は、AIを中心としたテクノロジーによってパーソルグループのDXを推進する組織です。主要サービスにおけるAIの適用による競争優位の確立と、日程調整や書類作成などの共通業務の効率化に取り組み、中長期的にはテクノロジードリブンのビジネスモデル変革を目指していきます。

※パーソルグループ『中期経営計画2026』：

https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m009-/MidtermManagementPlan2026JP.pdf

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。連結売上収益1,451,238百万円（2025年3月期）（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。