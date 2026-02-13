しずおかフィナンシャルグループがログミーFinanceに決算説明会の全文書き起こしを公開

ログミー株式会社

ログミー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦由加里）は、運営する「ログミーFinance」において、株式会社しずおかフィナンシャルグループ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：柴田 久、以下「しずおかＦＧ」）に、当社サービスをご活用いただいたことをお知らせいたします。

しずおかＦＧは、投資家・ステークホルダーの皆さまとの対話の充実、および情報開示の透明性向上を目的に、ログミーFinanceを通じて広く投資家の皆さまへ発信しています。

しずおかＦＧによるログミーFinance活用の背景

しずおかＦＧは、“地域とともに夢と豊かさを広げます。”という基本理念のもと、地域とともに成長する総合金融グループを目指し、社会価値創造と企業価値向上の両立に取り組んでいます。

その一環として、しずおかＦＧの経営戦略や業績の背景、ならびにトップマネジメントの「想い」を、機関投資家のみならず個人の皆さまを含むすべてのステークホルダーへ公平にお伝えするため、決算説明会の全文書き起こしの公開を決定いたしました。

決算説明会資料の数値情報だけでは伝わりきらない、質疑応答を含めた詳細なやり取りを公開することで、持続的な成長性や企業価値向上に向けた取り組みへの理解を深めていただくことを目指しています。

株式会社しずおかフィナンシャルグループ 2025年度中間決算投資家説明会全文書き起こし

しずおかフィナンシャルグループ、中間期は各利益段階で過去最高益を更新 通期連結予想を上方修正、純利益＋50億円

https://finance.logmi.jp/articles/383270

■ログミーFinanceについて

ログミーFinanceは、「すべての人にIRを開放する」をミッションに掲げ、企業と投資家を繋ぐIRテックイノベーターとして事業を展開しています。

決算説明会などIRイベントの内容を全文書き起こして公開し、IRとメディアの発信力を組み合わせることで、IR活動の量と質を高めるサポートをしてきました。IR活動における新たなアプローチ手法として利用企業が急増しており、掲載実績は1,700社を超えるファイナンスメディアになっております。

企業と投資家をつなぐIRメディア「ログミーFinance」：https://finance.logmi.jp/

■会社概要

社名：ログミー株式会社（Sansan株式会社グループ【証券コード：4443】）

所在地：〒150-6232 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ32階

代表取締役：三浦 由加里

事業内容：デジタルメディア事業／イベント・セミナーの企画・実施など

企業URL：https://logmi.co.jp



