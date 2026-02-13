GA4や広告データを「会話」で分析。メディックスが、対話型統合データエージェント『AI-コンパス』をリリース

株式会社メディックス

インターネット黎明期から企業のデジタルマーケティングを支援している株式会社メディックス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 正則、以下：メディックス）は、 Google アナリティクス 4（GA4）や各種広告プラットフォームのデータを、AIチャットインターフェース「Claude Desktop」を通じて自由に対話・分析できる新サービス、対話型統合データエージェント『AI-コンパス』の提供を開始いたします。

■サービス開発の背景：データの海で「迷子」にならないために

多くの企業がBigQueryへのデータ統合を進めていますが、「SQLスキル不足」や「データ構造の複雑化」により、迅速な意思決定が妨げられている現状があります。 本サービスは、高い論理的な思考能力を持つAI「Claude」を、セキュアなローカル環境(Claude Desktop)で活用。企業の独自データとAIを「つなぐ」ことで、マーケティング担当者が日常語で問いかけるだけで、暗いデータの海を照らし、即座に最適解（指針）を得られる環境を提供します。本サービスでは、高い論理的な思考能力を持つAI「Claude」を活用した独自環境の構築に加え、Google Cloudが提供を開始したBigQuery上の最新AI機能（プレビュー版）の活用にも対応。お客様のデータ環境やセキュリティ要件に応じ、最適な手法を選択してデータの対話型環境を構築いたします。

■『AI-コンパス』の主な提供内容

1. データの統合・集約支援

ETLツールなどを活用し、GA4、サーチコンソール、広告、購買データなどをBigQueryへ一元集約。バラバラだったデータを、対話可能な状態へと統合します。

2. AI専用データ辞書の構築・最適化

AIが正確にデータを解釈できるよう、メタデータ（説明文）の登録やプロンプトの最適化を代行します 。「Claude Desktop」を用いたセキュアな個別環境、もしくは、Google Cloudの標準AI機能を活用した環境へ、要件に合わせて最適な手法をコンサルティングします。専門知識は不要で、精度の高い回答を引き出せる「羅針盤（コンパス）」を整えます。

3. Claude Desktopによるセキュアな対話型UI

ToolBox機能を活用し、使い慣れたチャット画面から直接BigQueryへアクセス。社外秘の情報漏えいリスクを抑えたセキュアな環境を保持しつつ、まるで優秀なデータサイエンティストと会話しているような、直感的な分析を可能にします。

■活用イメージ（対話例）

広告×GA4：「先週のSNS広告経由ユーザの、Web行動の特性は？」

SEO×GA4：「サーチコンソールで流入が増えているキーワードは、サイト内の回遊率にどう寄与しているか？」

購買×Web行動：「特定商品の購入者とサイト回遊率の関連性は？」

上記のような複雑な分析が、エンジニアへの依頼を介さず、「対話だけ」で完結します。

■メディックス 会社概要

本社：東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング19F

事業内容： デジタルマーケティングの総合コンサルティング

インターネット広告の代理店業務/インターネット広告の企画・制作/Webサイトの構築/Web解析の運用コンサルティング/CRMコンサルティング/データ活用基盤の構築/メディア支援事業（営業代行、サービス開発など）

コーポレートサイト：https://www.medix-inc.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/medix_culture/

公式Facebook：https://www.facebook.com/medix.co.ltd

■本件お問い合わせ先

株式会社メディックス 広報担当：徳田

TEL：03-5280-9471 メールアドレス：pr@medix-inc.co.jp