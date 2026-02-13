快適な操作性に急速充電*¹、大容量バッテリーを搭載　moto ai*²のサポートで「欲しい」をかなえるハイパフォーマンススマートフォン「motorola edge 60」発表

モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社

モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社（本社：東京 代表取締役社長 北原 秀文、以下、「モトローラ」）は、本日Android(TM) スマートフォン「motorola edge 60」を発表しました。

「motorola edge 60」は、約179gの軽さ、スリムな幅、クアッドカーブデザインによって、手に持ちやすく片手でも操作しやすいのが特徴です。「moto ai」*²がユーザーの有効な時間活用をサポートし、MediaTek Dimensity 7400チップセットとRAM 8GBの組み合わせが快適な操作性を実現します。加えて、5,200mAh大容量バッテリー搭載、急速充電*¹対応によって、長時間*³安心して使用することができます。ユーザーの「欲しい」をかなえる、ハイパフォーマンススマートフォンです。

「motorola edge 60」は、2026年2月20日より、UQ mobile 取扱店、UQ mobile online shopで販売開始を予定しています。

motorola edge 60についてPANTONE Gibraltar Sea (ジブラルタルシーネイビー)PANTONE Shamrock (シャムロックグリーン)

「motorola edge 60」は、約179gの軽量ボディと約73mmのスリムな横幅、クアッドカーブデザインで、手に収まりやすく片手で簡単に操作することができ、毎日ストレスなくご使用いただけます。また、スマートフォンに届く通知を自動で分析・要約する“とりまリスト”、音声を書き起こしてくれる“おまとメモ” ⁴など、様々な便利機能を実現する「moto ai」²によって、ユーザーが有効に時間を使えるようサポートします。「moto ai」*²対応の高性能5,000万画素カメラシステム、5,000万画素超広角・マクロ、1,000万画素3倍光学望遠カメラに、動きながらなめらかな動画撮影ができる適応型手振れ補正、ノイズを低減するアクションショットなどの機能を加えることで、美しい写真や動画の撮影をサポートします。さらに、MediaTek Dimensity 7400チップセット、RAM 8GBの組み合わせが機能の操作を快適にし、5,200mAh大容量バッテリーと、68W TurboPower(TM)チャージの急速充電*¹対応で、長時間*³の安心した使用を実現しました。加えて、約6.7インチの大画面ディスプレイを搭載し、PANTONE(R)カラーで仕上げた上品で美しい筐体を採用。耐久性と防水・防塵性能に優れた*⁵MIL-STD-810H*⁶とIP68にも対応しています。

主な特長- 約179gという軽さ、約73mmのスリムな横幅を実現した筐体は、片手で快適に操作を行うことができます。また、4面全てが滑らかにカーブしているクアッドカーブデザインは手に収まりやすく、動画を見るために横向きに持ち替えたり、自撮りを撮るために動かすのに便利です。- 「moto ai」*²を搭載し、スマートフォンに届く通知を自動で分析・要約する「とりまリスト」、音声を書き起こしてくれる「おまとメモ」*⁴、見返したいメモや写真を必要なときに呼び出す「お気にいリマインダー」、自動で気分に合わせた選曲をおこなう「プレイリストスタジオ」*⁷など、便利な機能を利用でき、時間の有効活用を実現します。- 「moto ai」*²対応の高性能5,000万画素カメラシステム、5,000万画素超広角・マクロ、1,000万画素3倍光学望遠カメラを搭載。動きながらでも手振れを起こさずなめらかな動画撮影ができる適応型手振れ補正、ノイズを低減するアクションショットなどの機能が、美しい写真や動画の撮影をサポートします。- CPUにMediaTek Dimensity 7400チップセットを採用。RAM 8GBと組み合わせ、快適な操作性を実現します。さらにRAM Boost機能により、必要な時に空きストレージを仮想RAMとして一時的に活用できるため、アプリの起動が高速化し、複数アプリを同時に利用していてもスムーズな切り替えを実現します。- 5,200mAh大容量バッテリーを内蔵。68W TurboPower(TM)チャージの急速充電*¹に対応し、充電を気にせず、長時間*³安心してご使用いただけます。- 約6.7インチの大画面ディスプレイ搭載。PANTONE(R)カラーで仕上げた上品で美しい筐体は、PANTONE Gibraltar Sea (ジブラルタルシーネイビー)、PANTONE Shamrock (シャムロックグリーン)の2色からお選びいただけます。- MIL-STD-810H（アメリカ国防総省の調達基準）に準拠し*⁷、IP68にも対応。耐久性と防水・防塵性能に優れ*⁵、幅広い環境下で安心して使用できます。- おサイフケータイ(R)対応のFeliCa機能を搭載。

*1 68W TurboPower(TM)チャージ対応充電器使用の場合。68W TurboPower(TM)チャージ対応の充電器は別売りです。

*2 ご利用にはmotoアカウントの作成とmoto aiに関する免責事項に同意していただく必要がございます。実際のUIと異なることがあります。

*3 お客さまのご利用環境や通信環境により、使用可能時間は異なります。

*4 録音後、文字起こし・要約が開始されます。ユーザーが1分間録音した場合、書き起こしと要約には1分かかります。

*5 耐水性は、制御された実験室条件下でIPX8規格に従ってテストされ、最大1.5メートルの真水に 最大30分間の浸漬から保護されます。これらの定格を超える 条件にさらされた場合、保証の対象外となります。濡れた製品を充電しようとしないでください。防塵性は、IP6X規格に従ってテストされ、管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵（直径75μm以下）が製品内部に入らないように保護されています。あらゆるサイズの固体異物の侵入に対する保護を提供するわけではありません。

*6 米国国防総省のMIL-SPEC規格は、制御された実験室条件下で環境ストレスに対して製品を試験するための方法論を確立しています。Motorolaは、MIL-STD-810H規格の選択されたカテゴリと手順の下で、危険な物理的および環境的条件に対して製品をテストしています。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客さまの取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となります。

*7 利用するには事前にAmazon Musicのアプリのインストールとアカウント登録が必要です。「Amazon Music」は、Amazon.com, Inc. の商標または登録商標です。

■販売チャネル

UQ mobile 取扱店、UQ mobile online shop

■UQ mobileでの取り扱いについて

motorola edge 60

発売時期：2026年2月20日発売予定

URL:https://www.uqwimax.jp/mobile/products/sp/edge_60/

■主な仕様 motorola edge 60（モトローラ エッジ シックスティ）

＜モトローラについて＞

モトローラは、アメリカイリノイ州シカゴに本社を構え、モバイル通信産業ではパイオニアとして知られる歴史ある企業です。モトローラは、携帯端末や基地局だけでなくモバイル通信を可能にするプロトコルと技術を開発し、80年にわたり 常に新しい方法や手段で課題を解決してきました。モトローラは、モバイル技術を通じて人々の生活をより良くするために業界でリーダーシップを発揮し、たゆまぬ技術革新を促進し続けています。(C)2026 Motorola Mobility LLC.

