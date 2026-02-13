「大人かわいいベビーマグ」シリーズにディズニー/モンポケモデルが新登場　2026年2月27日(金) アカチャンホンポで先行販売開始

写真拡大 (全20枚)

赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、ベビー用マグ「ラクマグ」シリーズから、ディズニーとモンポケの新デザインモデルを、2026年2月27日(金)より、全国のアカチャンホンポおよびアカチャンホンポ オンラインショップにて先行販売を開始します(※1)。

2026年5月上旬からは、全国のベビー用品店、玩具専門店、各種オンラインショップにて順次販売を予定しています。



ポップカラー×大柄モチーフから、くすみカラー×小柄モチーフへ。　







新デザインでは、“大人もキュンとするかわいらしさ”をコンセプトに、落ち着いた色味と小柄なモチーフを組み合わせました。大人の　持ち物の中にも自然に馴染むテイストに仕上げています。

人気のストローマグのラインアップを拡充。ステンレスボトルも新展開。

当社のベビーマグ「ラクマグ」は、2019年の発売以来、“「のむ」を育む。”を開発の軸に、赤ちゃんが自分でこぼさずに飲める設計を追求してきました。逆さにしても漏れない構造(※2)であること、またくわえるだけで「吸えた」「飲めた！」という成功体験で口コミが広がり、多くのユーザーからご支持をいただいています。

ラインアップは、ラクマグシリーズの中で1番人気の「漏れないストロー」を中心に、従来のプラスチック製ボトルに加え、新たに真空断熱構造のステンレス製ボトルも展開。外出時や暑い季節でも飲み物がぬるくなりにくく、さらに食洗機対応でお手入れしやすい仕様です。

さらに詳しい製品の詳細はこちら▶https://www.combi.co.jp/store/e/emug2604/

(※1)「ラクマグ プレミアムセット ドナルド＆デイジー/ミッキー＆ミニー」、「ラクマグ プレミアムセット ピカチュウ＆イーブイ」は、店舗によりお取り扱いのない場合がございます。

(※2)「漏れない」とは誤使用、経年劣化による場合などを除く(キャップを閉じた状態)。

【製品詳細】

ディズニーモデル





ディズニーモデル 5アイテム





https://digitalpr.jp/table_img/2002/127913/127913_web_1.png

モンポケモデル



モンポケモデル 5アイテム


https://digitalpr.jp/table_img/2002/127913/127913_web_2.png

©Disney　©Disney.Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H. Shepard.

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.


製品に関するお問い合わせ先：コンシューマープラザ　TEL：048‐797‐1000

本件に関するお問合わせ先

コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山

TEL：03-5828-7607

Mail：pr@combi.co.jp

関連リンク

製品ページ

https://www.combi.co.jp/store/e/emug2604/

アカチャンホンポ オンラインショップ

https://shop.akachan.jp/shop/