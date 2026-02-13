こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「大人かわいいベビーマグ」シリーズにディズニー/モンポケモデルが新登場 2026年2月27日(金) アカチャンホンポで先行販売開始
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、ベビー用マグ「ラクマグ」シリーズから、ディズニーとモンポケの新デザインモデルを、2026年2月27日(金)より、全国のアカチャンホンポおよびアカチャンホンポ オンラインショップにて先行販売を開始します(※1)。
2026年5月上旬からは、全国のベビー用品店、玩具専門店、各種オンラインショップにて順次販売を予定しています。
ポップカラー×大柄モチーフから、くすみカラー×小柄モチーフへ。
新デザインでは、“大人もキュンとするかわいらしさ”をコンセプトに、落ち着いた色味と小柄なモチーフを組み合わせました。大人の 持ち物の中にも自然に馴染むテイストに仕上げています。
人気のストローマグのラインアップを拡充。ステンレスボトルも新展開。
当社のベビーマグ「ラクマグ」は、2019年の発売以来、“「のむ」を育む。”を開発の軸に、赤ちゃんが自分でこぼさずに飲める設計を追求してきました。逆さにしても漏れない構造(※2)であること、またくわえるだけで「吸えた」「飲めた！」という成功体験で口コミが広がり、多くのユーザーからご支持をいただいています。
ラインアップは、ラクマグシリーズの中で1番人気の「漏れないストロー」を中心に、従来のプラスチック製ボトルに加え、新たに真空断熱構造のステンレス製ボトルも展開。外出時や暑い季節でも飲み物がぬるくなりにくく、さらに食洗機対応でお手入れしやすい仕様です。
さらに詳しい製品の詳細はこちら▶https://www.combi.co.jp/store/e/emug2604/
(※1)「ラクマグ プレミアムセット ドナルド＆デイジー/ミッキー＆ミニー」、「ラクマグ プレミアムセット ピカチュウ＆イーブイ」は、店舗によりお取り扱いのない場合がございます。
(※2)「漏れない」とは誤使用、経年劣化による場合などを除く(キャップを閉じた状態)。
【製品詳細】
ディズニーモデル
https://digitalpr.jp/table_img/2002/127913/127913_web_1.png
モンポケモデル
https://digitalpr.jp/table_img/2002/127913/127913_web_2.png
©Disney ©Disney.Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H. Shepard.
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
製品に関するお問い合わせ先：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1000
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
製品ページ
https://www.combi.co.jp/store/e/emug2604/
アカチャンホンポ オンラインショップ
https://shop.akachan.jp/shop/
2026年5月上旬からは、全国のベビー用品店、玩具専門店、各種オンラインショップにて順次販売を予定しています。
ポップカラー×大柄モチーフから、くすみカラー×小柄モチーフへ。
新デザインでは、“大人もキュンとするかわいらしさ”をコンセプトに、落ち着いた色味と小柄なモチーフを組み合わせました。大人の 持ち物の中にも自然に馴染むテイストに仕上げています。
人気のストローマグのラインアップを拡充。ステンレスボトルも新展開。
当社のベビーマグ「ラクマグ」は、2019年の発売以来、“「のむ」を育む。”を開発の軸に、赤ちゃんが自分でこぼさずに飲める設計を追求してきました。逆さにしても漏れない構造(※2)であること、またくわえるだけで「吸えた」「飲めた！」という成功体験で口コミが広がり、多くのユーザーからご支持をいただいています。
ラインアップは、ラクマグシリーズの中で1番人気の「漏れないストロー」を中心に、従来のプラスチック製ボトルに加え、新たに真空断熱構造のステンレス製ボトルも展開。外出時や暑い季節でも飲み物がぬるくなりにくく、さらに食洗機対応でお手入れしやすい仕様です。
さらに詳しい製品の詳細はこちら▶https://www.combi.co.jp/store/e/emug2604/
(※1)「ラクマグ プレミアムセット ドナルド＆デイジー/ミッキー＆ミニー」、「ラクマグ プレミアムセット ピカチュウ＆イーブイ」は、店舗によりお取り扱いのない場合がございます。
(※2)「漏れない」とは誤使用、経年劣化による場合などを除く(キャップを閉じた状態)。
【製品詳細】
ディズニーモデル
ディズニーモデル 5アイテム
https://digitalpr.jp/table_img/2002/127913/127913_web_1.png
モンポケモデル
モンポケモデル 5アイテム
https://digitalpr.jp/table_img/2002/127913/127913_web_2.png
©Disney ©Disney.Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H. Shepard.
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
製品に関するお問い合わせ先：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1000
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
製品ページ
https://www.combi.co.jp/store/e/emug2604/
アカチャンホンポ オンラインショップ
https://shop.akachan.jp/shop/