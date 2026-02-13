【新店】極味薬膳スープ×お好みカスタマイズで楽しむ！麻辣湯専門店「菜菜麻辣湯」が、イオンモールナゴヤドーム前フードコート内に、2月27日(金)オープン！

株式会社クリエイト・レストランツ

株式会社クリエイト・レストランツ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：飯沼 辰朗）は、「菜菜麻辣湯」を2月27日(金)、イオンモールナゴヤドーム前のフードコート内にオープンいたします。

CIAL横浜「ハマチカ」に続き、2店舗目の出店となります。

行列の絶えない大人気の麻辣湯を、フードコートで気軽にお楽しみください！

「菜菜麻辣湯」のこだわりスープ

こだわりの特製薬膳スープは、豚骨と鶏骨の白湯スープをベースに、花椒（ホアジャ）や桂皮（シナモン）、馬芹（クミン）、赤棗（ナツメ）などの漢方食材やスパイスを加え、じっくりと煮込みました。

この特製薬膳スープは、0~4辛の5段階から好みに合わせてお選びいただけます。1辛以上のスープには、唐辛子や豆板醬が加えられ、痺れる辛さと奥深い旨みに薬膳のやさしさが共存するやみつきの味わいとなります。

さらに、辛さが苦手な方にもお楽しみいただけるよう、坦々スープと豆乳スープもご用意しています。

お好みに合わせてカスタマイズ！

ご注文方法

店頭のショーケースには、新鮮な野菜をはじめ、様々な種類の練り物やお肉、ヘルシーなきのこ類など、常時40種類以上の食材が色鮮やかにずらりと並びます。この豊富な具材の中からお好きなものを自由に選んで、自分だけのオリジナル麻辣湯を作ることができます。

さらに、薬膳スープの種類（薬膳、坦々、豆乳）や辛さ（0~4辛）に加え、麺の種類もお選びいただけます。食べ応えのあるさつまいも春雨（細麺、平麺、平太麺）、喉ごしの良い米粉麺、つるんとした食感の緑豆春雨、定番のサリ麺の中から、その日の体調や好みに合わせてお選びください。

麻辣スープ坦々スープ豆乳スープ

美味しく、楽しく、そしてヘルシー！毎日でも飽きない「わたしだけの麻辣湯」を見つけてください。

＜店舗情報＞

・店舗名：極味薬膳スープ 菜菜麻辣湯

・所在地：〒461-0048

愛知県名古屋市東区矢田南四丁目 102番3号

・営業時間：10:00 ～ 21:00（ラストオーダー20:30）

・アクセス：●地下鉄名城線・ゆとりーとライン「ナゴヤドーム前矢田」駅から徒歩10分

●JR・名鉄「大曽根」駅から徒歩15分