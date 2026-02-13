【3年連続受賞】韓国インナーケアブランド「サファーデイ」Qoo10 Japan アワード2025 食品部門にて表彰

bihibi株式会社

韓国発のインナーケアブランド「Canteen9（カンティーンナイン）」の大人向けライン「SufferDay（サファーデイ）」が、「Qoo10 Japan アワード2025」食品部門において3年連続で表彰されました。

本アワードは、eBay Japanが運営するオンラインマーケットプレイス「Qoo10 Japan」において、年間を通じて優れた実績を収めたブランドおよびセラーを対象に、売上・顧客満足度・成長性などを総合的に評価し、選出されるものです。

■ サファーデイ「Snow」が支持を獲得

Canteen9の主力商品「サファーデイ Snow（スノー）」は、2023年にQoo10 Japanでの販売を開始して以来、シリーズ累計10万個以上の販売実績を記録（自社集計／2023年1月～2024年12月）。

毎日の美容・健康習慣を意識するユーザーに向けた商品設計や、使いやすいパッケージ、生活に取り入れやすいスタイルが好評を得ています。

また、Qoo10の大型セール「メガ割」では食品カテゴリー内で上位にランクインし、消費者との信頼関係を築くブランドとして定着。Qoo10主催の各種プロモーションでも安定した実績を残しています。

■ ブランドの今後の展開と展望

今回の受賞は、日本市場のユーザーに寄り添った商品企画と、信頼される販売体験を重ねてきた成果であると捉えています。今後も日本法人を中心に、ECチャネルに加え、オフラインでの販売チャネル拡大にも注力し、より多くのお客様にブランドの魅力をお届けしてまいります。

また、2026年3月には、日本国内の主要バラエティショップでの展開も予定しており、商品を実際に手に取り体験いただける場の創出を通じて、ブランドのさらなる認知拡大と信頼構築を図っていきます。

■ ブランド概要｜Canteen9（カンティーンナイン）

「Canteen9」は、ライフステージやライフスタイルに応じたインナーケア商品を展開する韓国発ブランドです。

「SufferDay（サファーデイ）」はその中でも、忙しく生きる大人たちの毎日を内側からサポートするというコンセプトのもとに開発されました。

特定の機能を過度に強調せず、日々の健康維持や美容意識に寄り添うライフスタイル提案が、韓国・日本ともに多くの支持を得ています。