東京大学大学院工学系研究科 松尾豊教授が株式会社UnityStep AIの技術顧問に就任

株式会社UnityStep AI東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻／附属人工物工学研究センター 教授 松尾豊氏

東京大学 松尾研発スタートアップ(R)︎、株式会社UnityStep AI（本社所在地：東京都文京区本郷、代表取締役CEO：齋藤一誠、以下「UnityStep AI」）は、このたび、東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 教授 松尾豊氏が技術顧問に就任したことをお知らせします。

■就任の背景

UnityStep AIは、研究知の迅速な事業化と持続的な価値創造を目指し、この度、人工知能研究の第一人者である松尾豊氏を技術顧問に迎えることとなりました。

ディープラーニングや大規模言語モデルにおける豊富な研究実績と、数多くのAIスタートアップ育成を通じた産学連携の知見は、当社が掲げる「研究知と実務知の融合」「AI技術の社会実装加速」において非常に大きな推進力となります。

UnityStep AIは、松尾氏の技術顧問就任を機に、日本企業の競争力強化と持続可能な社会の実現に向けて、これまで以上に尽力してまいります。

■コメント

松尾豊氏（東京大学大学院工学系研究科 教授 / 技術顧問）

UnityStep AIは、アカデミアでの経験を背景としつつ、組織としての規律や実行力を持ったチームです。AIの社会実装において重要なのは、先端技術そのものよりも、それを実際の現場課題に適用し、検証と改善を継続していく姿勢です。研究を通じて得た知見と、粘り強くやり切る力が合わさったUnityStep AIのカルチャーは、産業界におけるAI活用を一歩ずつ前に進めていく存在になると考えています。技術顧問として、その挑戦を応援しています。

齋藤一誠 （株式会社UnityStep AI 代表取締役CEO）

このたび、松尾豊教授を技術顧問としてお迎えできることを大変光栄に思います。松尾教授は、AI研究の最前線を切り拓かれるとともに、その成果を社会実装へと繋げ、多くの人材を育成されてきました。

UnityStep AIは、「共に歩む」という理念のもと、課題定義から内製化支援まで伴走する開発スタイルを大切にしてきました。松尾教授のご協力を仰ぎながら、研究知と実務知の融合をさらに深化させ、プロジェクトの拡大や次世代AI人材の育成を推進してまいります。短期の成果にとどまらず、中長期の知の蓄積と持続的な価値創造を通じて、日本企業の競争力強化に、より一層貢献してまいります。

松尾研発スタートアップ(R)︎認定式にて（松尾・岩澤研究室 公式HP（https://weblab.t.u-tokyo.ac.jp/news/2025-12-18/）より引用）

■松尾豊氏 プロフィール

役職／所属：

東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻／附属人工物工学研究センター 教授

経歴：

1997年 東京大学工学部電子情報工学科卒業。2002年 同大学院博士課程修了。博士（工学）。産業技術総合研究所研究員、スタンフォード大学客員研究員を経て、2007年より、東京大学大学院工学系研究科准教授。2019年より、教授。専門分野は、人工知能、深層学習、ウェブマイニング。人工知能学会からは論文賞（2002年）、創立20周年記念事業賞（2006年）、現場イノベーション賞（2011年）、功労賞（2013年）の各賞を受賞。2020-2022年、人工知能学会、情報処理学会理事。2017年より日本ディープラーニング協会理事長。2019年よりソフトバンクグループ社外取締役。2021年より新しい資本主義実現会議 有識者構成員。2023年よりAI戦略会議座長。2024年よりAI制度研究会座長。2024年より一般社団法人AIロボット協会理事。2024年より東京都AI戦略会議 座長。2025年よりパナソニック ホールディングス株式会社 社外取締役。2025年より内閣府 人工知能戦略専門調査会 座長。2025年より内閣府 人工知能戦略専門調査会 座長。2025年より日本成長戦略会議 有識者構成員。

（松尾・岩澤研究室 公式HP（https://weblab.t.u-tokyo.ac.jp/member/yutaka-matsuo/）より引用）

■UnityStep AI 会社概要

株式会社UnityStep AIは、「AIの力で少しでも明るく、強い日本を次世代に残す」というミッションのもと、日本の企業の競争力強化とその先の持続可能な社会の実現を目指しています。 私たちはお客様と一体のチームとなり、コンサルティング、要件定義、AI開発、運用さらに、成果が持続するよう、内製化・人材育成までをニーズに合わせて伴走支援いたします。

会社名： 株式会社UnityStep AI

所在地： 本社 〒113-0033 東京都文京区本郷 6-25-14

代表： 齋藤一誠（代表取締役CEO）

事業内容： AI（人工知能）に関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務

自社サイトURL： https://unitystepai.co.jp/

【お問い合わせ先】

株式会社UnityStep AI

（担当者） 保科舞

（E-mail） contact@unitystepai.co.jp

または自社サイト内問い合わせフォームよりお願いいたします。

お問合わせフォーム： https://unitystepai.co.jp/inquiry-2