20代特化型キャリア支援『キャリてら』TVerでCM広告の配信開始！LINE相談＆入社後フォローで丸ごと支援

株式会社RYOMA

株式会社RYOMA（本社：東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目14－7 ゼニス南新宿6F、代表取締役：阿阪 滉貴）は、2026年2月1日（日）より、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」にて、20代特化型キャリア支援サービス『キャリてら』(https://carretera.net/lp_tenshokuyuina_x/)の新CM（広告）の配信を開始いたします。

3人に1人が早期離職するといわれる中、キャリアに不安を抱えやすい20代に向けて、LINEで気軽に相談できる環境と、入社後フォローまで含めた一気通貫の支援体制を提供します。

本CMには、SNSで若年層から支持を集める「転職ちゃん。(https://www.tiktok.com/@tenshokuchan)」と「転職のゆいな(https://www.tiktok.com/@yuinashiranai)」が出演。電話やメールではなくLINEで相談できる利便性に加え、20代に特化した包括的なサポート体制など、『キャリてら』(https://carretera.net/lp_tenshokuyuina_x/)の強みを分かりやすく伝える内容となっています。

背景

現代の若手社会人を取り巻く環境では、早期離職の多さや、自分の将来の方向性が分からなくなる「キャリア迷子」の増加が大きな課題となっています。

厚生労働省が公表した「新規学卒就職者の離職状況（令和4年3月卒業者）」によれば、就職後3年以内の離職率は新規大学卒就職者で33.8％（新規高卒就職者は37.9％）となっており、若手の早期離職は依然として課題です。

また、リクルートワークス研究所の調査でも、20代社会人のキャリア形成に関する実態が示されており、若手がキャリアに不安を抱えやすく、キャリアパスを描きにくい状況が示されています。

出典：厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況（令和4年3月卒業者）」：https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00010.html｜リクルートワークス研究所「若手社会人のキャリア形成に関する実証調査」：https://www.works-i.com/research/report/youthcareer.html｜※公表データをもとに株式会社RYOMAが独自に図表化

その結果、本人にとっても企業にとってもミスマッチが起きやすい状態が続いています。

この課題に対処すべく生まれたのが、20代特化型キャリア支援サービス『キャリてら』です。株式会社RYOMAは2022年より『キャリてら』を展開し、20代の求職者一人ひとりに寄り添った転職支援を行ってきました。

特に、早期離職の主な原因である「ミスマッチ」や「相談相手の不在」に着目し、求職者と企業の適切なマッチングを支援しています。

今回、TVerでのCM配信に踏み切った背景にはこうしたサービスの存在をより多くの20代に届け、キャリアに悩む若者たちを支援したいという想いがあります。

スマートフォンで動画視聴をする20代にも効果的にアプローチし、『キャリてら』の認知拡大と若手のキャリア課題解決への貢献を目指します。

キャリてらが選ばれる理由

『キャリてら』は20代の求職者、および若手人材を採用したい企業に向けて、きめ細かな支援を提供しています。

LINEで気軽に相談

公式LINEアカウント上でキャリア相談が完結します。普段使いのチャット感覚で気軽に相談でき、ちょっとした不安や悩みも専門アドバイザーに相談しやすい環境を整えています。

20代・未経験に特化

20代専門・未経験歓迎の転職支援に特化しています。第二新卒や異業種へのキャリアチェンジなど、職務経験が浅い若手ならではの相談ニーズに応えるノウハウを蓄積。履歴書の書き方から面接対策まで丁寧にサポートします。

悩みを丸ごとサポート＆入社後フォロー

求人紹介だけで終わらず、キャリア相談から企業選定、応募書類の添削、面接日の調整、内定後のフォローまで一貫して支援します。入社後の定着まで見据え、職場で生じる不安や課題の相談にも応じます。

伝えたいメッセージ

今回の新CMは約15秒の動画の中で、視聴者目線に立って『キャリてら』の魅力を端的に紹介しています。

「LINEで気軽に相談できるから一人で悩まなくていい」

「20代専門だから未経験からの挑戦でも安心」

「悩み相談から入社後までフォローしてくれる」

こうしたメッセージを二人のキャラクター性を活かして伝え、視聴者に「これなら相談してみようかな」と思っていただける内容に仕上げました。

出演者として起用した「転職ちゃん。」と「転職のゆいな」は、TikTokなどSNS上で若年層から支持を集めるキャリア発信者です。親しみやすい雰囲気の中で、『キャリてら』の強みが自然と伝わることを目指しています。

転職を決めていなくても、迷っている段階から気軽にLINEでご相談いただけます。まずはLINE公式アカウントを追加してみてください。

LINE公式アカウント

求職者の方は、下記リンクよりLINE公式アカウントを追加してみてください。

LINE公式アカウント(https://liff.line.me/1657593333-vllylbVG/landing?follow=%40284echhi&lp=Yu5sTR&liff_id=1657593333-vllylbVG)

企業の採用ご担当者様

企業の採用ご担当者様は、弊社公式サイトのお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム(https://ryo-ma.art/contact/?utm_source=prtimes-official&utm_medium=post&utm_campaign=caretera-tver-cm)

