2/27(金)330円（税込）からのプチプラアクセサリーブランド「LUNA EARTH」 ららぽーと堺店がオープン
ビーズやアクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営するプチプラアクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース）https://endlessmode.jp/lunaearth/(https://endlessmode.jp/lunaearth/)」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。この度、ららぽーと堺（大阪府堺市）にLUNA EARTHの新店がオープンいたします。アクセサリーの他にもスマートフォンケース等のファッション雑貨も多数取り揃えます
店舗情報
店舗名：LUNA EARTHららぽーと堺店
オープン日： 2026年2月27日（金)
場所：〒4108541
大阪府堺市美原区黒山２２－１ ららぽーと堺1F
電話番号：072-339-4167
営業時間：10：00～20：00
※状況により、営業時間などが
変更になる場合がございます。
オープン記念！ノベルティプレゼント
商品を3点以上お買い上げのお客様に、巾着ポーチ＆マグネットピアスのセットをプレゼントいたします。
オープン日より3日間・各日先着50名様限定となりますので、お早めに！
※お1人様1点限り ※なくなり次第終了
※ノベルティの内容や詳細は変更になる可能性がございます。詳しくはLUNA EARTHの公式SNSをご確認ください。
TikTok & Instagram フォロー特典
LUNA EARTHの公式TikTokまたはInstagramアカウントをフォローいただいたお客様を対象に、
特別キャンペーンを実施いたします。
■キャンペーン概要
期間中、当店の 公式TikTokまたはInstagramをフォロー のうえ、
OPEN告知画面をレジにてご提示いただいたお客様に、ノベルティをプレゼント！
■実施期間
2026年2月27日（金）～3月8日（日）
■ご注意事項
※必ずフォローのうえご来店ください 購入前にレジにてフォロー画面をスタッフにご提示ください
※お一人様1回限り ※なくなり次第終了
about LUNA EARTH
LUNA＝ 月
EARTH = 私たち
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
おしゃれを楽しむ全ての人へ、どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス等
アレルギーに配慮したイヤーアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
LUNA EARTH 展開店舗
【常設店】（全国67店舗 2026年2月12日時点）
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
＊常設店のお問合せ先はSHOP LISTよりご確認いただけます。
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー関連商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
この件に関するお問合せ先
株式会社 エンドレス
TEL:0120-468-290（フリーダイヤル）
(受付/9:30~17:00（12:00～13:00・土日祝を除く））
URL：https://endlessmode.jp/