“ お酢×紅茶 “で体に嬉しいティータイムはちみつ黒酢カフェ 「ゆずティー 」「アップルティー」 200ml BP 新発売！

1590年頃、豊臣時代から伝統と革新を紡ぐ醸造酢メーカー、タマノイ酢(株)(本社：大阪府堺市 代表取締役社長：播野貴也、以下当社)は、新ブランド「はちみつ黒酢カフェ」より、「ゆずティー200ml BP」「アップルティー200ml BP」を2026年3月1日（日）より全国にて発売いたします。本品は、“ お酢×紅茶で毎日の食事に＋健康＆美容を ”をコンセプトに、より多様なシーンでビネガードリンクをお楽しみいただけるよう、わずか10kcalで、紅茶香るスッキリとした味わいに仕上げました。「ゆずティー」は、2025大阪・関西万博の当社出展ブースにて販売し、来場者の皆様から最も多くのご好評をいただいたフレーバーです。その反響を受け、このたび商品化に至りました。

■ “ お酢 × 紅茶 ”

健康志向の高まりを背景に、“罪悪感の無い嗜好品”としての紅茶ニーズが拡大しています。また、食事と合わせた紅茶の楽しみ方も広がっており、より身近な存在へとなりつつあります。そこで当社は、 “お酢×紅茶”という組み合わせに着目し、毎日の食事と一緒にゴクゴク飲めるビネガードリンクを目指しました。はちみつの優しい甘みを加えた独自ブレンドで黒酢の風味を抑え、紅茶の風味を活かしたバランスの良い味わいに仕上げています。日常にも取り入れやすく、食事のお供にもピッタリな、すっきりとした味わいをお楽しみください。

▲「ゆずティー200ml BP」▲「アップルティー200ml BP」

※イメージ図

■「はちみつ黒酢カフェ」 とは

「はちみつ黒酢ダイエット」の発売から30周年。これからもお酢をもっと自由に、もっと身近に楽しんでほしいという想いから、「はちみつ黒酢カフェ」ブランドを新たに立ち上げました。忙しい日常から少し離れて心軽やかに、自分らしさを取り戻せる憩いの場として「はちみつ黒酢カフェ」は皆さんの毎日を体の内側からサポートします。

■はちみつ黒酢ダイエットシリーズとは

▲新ブランドロゴ

18年連続売上本数No.1(※1)のキレイと健康を応援するお酢ドリンク 「はちみつ黒酢ダイエット」は今年で発売30周年を迎えます。近年、健康志向が高まる中、注目を集めているビネガードリンクの“パイオニア”的製品で、多くの方に長くご愛顧いただいています。お客様のニーズに合わせて、様々な形態やフレーバー展開など、豊富なラインナップを取り揃えております。

(※1)「はちみつ黒酢ダイエット125mlBP」 2008-2025年 お酢ドリンク部門、全国 出典：KSP-POS（食品SM）

■はちみつ黒酢カフェ ゆずティー ・アップルティー 200ml BP

●商品特徴

・“お酢×紅茶”で毎日の食事に＋健康＆美容を

・体に嬉しい 黒酢5ml分配合

・1日分のビタミンC

・甘さ控えめ わずか10kcal

■ ゆずティー

ゆずの爽やかな香りに紅茶の豊かな風味、

はちみつの優しい甘みを重ねた、スッキリと心地よい味わい

■ アップルティー

王道のアップルティーを国産りんご果汁使用で香り豊かな味わいに。

■お酢をもっと自由に、Myスタイルで楽しんでほしい。

【開発担当者の声】

お酢をもっと自由に、もっとカジュアルに今っぽく楽しんでいただきたい。そんな想いから生まれた商品です。着目したのが、日常的に親しまれている「紅茶」と「お酢」の組み合わせ。味の開発にあたっては、紅茶の渋みと黒酢の酸味、さらには甘みや果実感とのバランスに苦労しましたが、 食事とも合わせて楽しめる“心地よい味わい”を追求しました。万博会場でもご好評いただいた味わいを、本品を機により多くの方にお届けできることがとても楽しみです。是非1度お試しください。

■会社概要

タマノイ酢株式会社 企画室 仲井 双葉

社名：タマノイ酢株式会社

所在地：〒590-0940 大阪府堺市堺区車之町西1-1-32

代表取締役社長：播野 貴也

創業：1907年（明治40年）6月

事業内容：醸造酢、粉末酢、各種調味料、 レトルト食品および菓子・健康飲料などの 製造・販売、酒類の販売

URL ：https://www.tamanoi.co.jp/